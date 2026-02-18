雨水潤心田！「3生肖」迎來好運萌芽 財氣回暖

快訊

科技紫微網
雨水潤心田！3生肖迎來好運萌芽、財氣回暖
雨水潤心田！3生肖迎來好運萌芽、財氣回暖

雨水落在2026年2月18日，是二十四節氣中的第二個節氣，象徵寒氣漸退、冰雪消融，天上的降水由雪霜轉為細雨，萬物開始解凍、土壤慢慢回暖。民間常說：「雨水送肥忙」，雨水前後約2/18至3/4，這段時間就像替大地加上一層柔軟的濕潤濾鏡，也是人心從緊繃慢慢鬆開、開始對新一年的計畫動起念頭的時刻。

圖片來源：科技紫微網

如何在雨水轉運？

第一招：迎雨洗塵淨氣場
雨水前後，只要遇到細雨天，不必真的衝去淋雨，但可以在陽台、窗邊放一盆水或一小盆盆栽，讓雨滴自然落入其中，象徵「接雨水」。當雨停後，用這盆水擦拭門把、玄關或桌面，像是在幫家裡洗掉一層舊灰塵。擦的時候心裡默念：「舊霉退散，新運進門」，讓自己也跟著換氣場。

第二招：綠植添旺氣法
雨水主「潤」，最適合替生活加一點綠意。可以在辦公桌、房間窗邊擺上一盆小多肉、富貴竹或耐活的綠色植物，不求氣派，只要看了心情舒服即可。澆水時順便對它說幾句好話，像是「一起長大、一起發財」，這種看似中二的儀式，其實是在提醒自己：穩穩成長，比一夕暴衝來得長久。

第三招：溫熱飲暖胃也暖運
細雨綿綿的時候，最怕身體跟心都變冷。雨水節氣前後，可以多喝薑茶、桂圓紅棗茶、黑豆茶或溫熱的麥茶，最好用馬克杯雙手捧著慢慢喝，感受熱氣上來。每喝一口，心裡想著「好的合作、好的緣分、好的機會慢慢流進來」，讓喝熱飲不只暖身，也變成一種替自己「灌溫暖能量」的小法門

哪些生肖在雨水節氣前後轉運？

🐎生肖馬
雨水一到，彷彿直接把你的開機鍵按下去。這段時間對生肖馬來說，是「越主動越旺」的黃金期，工作上適合啟動新計畫、拋頭露面、談合作、追業績，容易遇到願意賞識你、拉你一把的人。財運也跟著轉強，正財靠實力，合作分潤也有機會進帳，只要記得預算先抓好、別一時手癢就梭哈。感情方面桃花不錯，有伴者適合安排輕旅行或共同目標，讓關係一起往前跑。

 🐶生肖狗
雨水前後，你的影響力與好感度同步上升。工作上行動力十足，很適合拓客、談合作、做個人品牌曝光或帶隊衝刺，資源和舞台會慢慢靠過來。財運穩中有喜，正財和績效成正比，偏財則多來自人脈資訊，只要合約、分帳、權責先說清楚，就能避免後面扯不完的糾紛。感情方面互動甜度提升，單身者在社交場合容易遇到聊得來的對象；有伴者一起規劃未來，感情會更有安全感。

 🐷生肖豬
雨水替你打開的是一種「忙得值得」的好運節奏。這段時間你特別能把零散的資源整理起來，效率變高、成果更快看見。工作上適合統整專案、整合人脈、重新盤點手上的資源，會發現其實你能做的比想像中多。財運穩健，有利長線投資、定期定額與分批儲蓄，只要避免情緒性消費，就能一點一滴把財庫養大。感情方面氣氛溫柔，單身者容易遇到體貼型對象，有伴者很適合談未來生活與家庭安排。

🌟雨水開運關鍵：讓心變柔軟，讓好運有機會流進來
雨水不是爆發，而是「慢慢回暖」的開始。放鬆一點、柔軟一點、替生活加一點綠意與溫度，你會發現很多機會不是突然掉下來，而是在你準備好的時候剛剛好出現。願你在細雨中，默默存下新一年的第一份好運。

科技紫微網

