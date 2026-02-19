新春新氣象 運勢來報到！揭「農曆正月」12生肖誰最旺？

農曆一月（國曆2026/2/17～2026/3/18）別稱「端春」、「初陽」，為新的丙午年揭開了序幕，特別適合啟動新計畫、拓展人脈與社交互動。整體氛圍「動起來就有機會」，但同時也更容易忙亂、臨時變更或情緒起伏。想知道你是順勢上升，還是要先穩住節奏再出手？科技紫微網為你分析，探索12生肖在農曆一月的運勢走向，迎接充滿希望的新月份！

一月好運排行：

愛情順遂生肖：馬、狗、豬

事業暢旺生肖：馬、狗、虎

財富亨通生肖：狗、鼠、豬

鼠

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

本月工作表現與點子容易被看見，適合提案、交成果、談合作，但事情一多就容易疲憊，記得把優先順序排好。單身者桃花有但不算穩，可能出現「聊得來卻難更進一步」的狀況，先觀察對方是否真心再投入；有伴侶者因忙碌而少陪伴，建議安排一場短旅行或固定約會，感情會回溫。財運有進帳，適合做穩健理財、分散配置；避免衝動追高或把希望放在短線一把梭。

牛

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

職場上容易出現「暗地比較、責任被推來推去」的情況，越想當好人越容易吃虧；建議守住原則、把權責寫清楚，不要替人收爛攤。單身者易遇成熟或條件不錯的對象，但進展偏慢，別急著定義關係，多相處更安心；有伴侶者小事別悶著，越忍越容易冷戰，坦白說出需求反而更快和好。財運走穩，適合記帳、控支出與儲蓄計畫；投資以保守為主，避免人情借貸與衝動大額消費。

虎

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

本月存在感很強，適合主導專案、爭取資源、談加薪或把話語權拿回來；但也容易因太有自信而忽略細節，越關鍵的文件越要多檢查一次。單身者在工作場合或合作關係中容易擦出火花，先從默契培養感情更順；有伴侶者避免用命令式語氣，改用「一起完成」的方式，對方會更願意配合。財運不錯，正財靠能力與效率提升；偏財想嘗試也行，但要先訂好停利停損，別越贏越貪。

兔

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

人際互動變多、訊息流通快，適合拓展朋友圈、談合作與建立長期盟友；只是別為了討好而過度承諾，答應前先想清楚自己做不做得到。單身者容易在聚會、朋友介紹中遇到聊得來的人，保持自然最迷人；有伴侶者相處平穩，建議安排戶外活動、一起學新技能或規劃小旅行，感情會更有新鮮感。財運持平，錢花在提升自己（課程、工具）最划算；不建議衝動購物或跟風投資，容易買完就後悔。

龍

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

本月容易覺得「被規範、被要求」，想突破卻卡在流程或制度，先別急著硬衝；把基本功補強、把資料準備齊全，反而更快等到好的出手機會。單身者心情起伏時容易對愛情失去耐性，建議先把生活步調過順，再談感情會更穩；有伴侶者別把壓力轉嫁對方，多用分享代替抱怨，關係會更靠近。財運以守為主，避免衝動簽約或大額投資；若有合作分潤、借貸往來，務必白紙黑字寫清楚。

蛇

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

這個月容易遇到「上面要求多、自己又不好講」的狀況，工作上要用策略應對：該留紀錄就留紀錄、該確認就確認，別硬吞。單身者不利急速推進，容易看走眼或陷入不對等關係，寧可慢也不要將就；有伴侶者少翻舊帳，先把誤會釐清，冷戰只會越拖越糟。財運偏保守，適合清理帳目、削減非必要支出；投資避免高風險與短線追價，先把現金流顧好，你反而更安心。

馬

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★★★

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

本月是你「越主動越有收穫」的月份，適合啟動新計畫、提案曝光、談合作或拓客，容易遇到願意拉你一把的人。單身者桃花旺，社交場合特別容易遇到有魅力的對象，但別急著貼標籤，先確認價值觀更重要；有伴侶者適合安排旅行或共同目標，感情會更凝聚。財運有起色，正財、合作分潤都有機會；只是手感好更要做風險管理，預算先抓好、投資別一次梭哈，才能把好運留到最後。

羊

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

壓力感偏高，但只要你願意扛責任、把事情做扎實，就很容易被看見與被肯定；適合爭取升遷、接新任務或建立專業口碑。單身者桃花不算爆量，但容易遇到踏實可靠的類型，先從朋友做起反而更長久；有伴侶者需要更多陪伴與傾聽，別把忙碌當藉口，固定留出兩人時間很加分。財運中規中矩，建議建立儲蓄與緊急預備金；花費先做預算，錢用在提升效率與技能最值得。

猴

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

本月變動性很高，容易臨時出差、行程改動、被點名救火，甚至有手腳小傷或交通狀況；安全與作息一定要擺第一，別逞強。單身者情緒起伏會影響判斷，越急越容易遇到不合適的人；有伴侶者容易因誤會爭吵，建議把安排說清楚、別讓對方猜。財運不穩，突發支出增加的機率高，投資切勿重押或追高；先把現金留足、重大決定放慢一點，反而能平安度過。

雞

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

你會有「努力很多但回報慢」的感受，工作上容易遇到規則變動、要求反覆或溝通成本變高；建議把流程做細、文書多檢查，別讓小失誤拖累整體評價。單身者社交機會不少，但容易停留在聊天階段，別急著告白，先建立信任更重要；有伴侶者感情平淡但穩，適合用小儀式感維持溫度。財運較辛苦，正財靠勤奮累積，不宜冒險型投資；減少衝動消費、把錢守住就是贏。

狗

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★★★

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

本月行動力與影響力都很強，適合拓客、談合作、做品牌曝光或帶隊衝刺，容易遇到資源與舞台主動靠過來。單身者魅力提升，桃花多在社交與工作場合出現，先確認對方是否言行一致；有伴侶者互動甜蜜，安排旅行、共同規劃新目標，感情會快速升溫。財運走旺，正財靠績效、偏財靠人脈資訊；但越順越要守規矩，合約、分帳與權責一定要寫清楚，才不會因小細節翻車。

豬

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

雖然忙碌，但你很會把零散的資源串起來，效率變高、機會也更集中；適合整理手上專案、把人脈與合作做整合，成果會比想像更快出現。單身者容易遇到溫柔體貼、願意照顧你的人，互動自然就會升溫；有伴侶者默契增加，適合談未來規劃或家庭安排。財運穩健，有利長線投資、固定扣款與分批儲蓄；只要避免情緒性消費，這個月會是「忙得有值、累得值得」。

