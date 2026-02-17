快訊

火馬年恐難安寧 命理老師：財庫破洞3大生肖務必多拜土地公

陳光復跌倒腦溢血一度心跳停止 蘇一峰：如缺氧過久「植物人機率高」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／春節祭祖習俗「千元鈔圍爐」 命理專家：激發財氣、讓財運亨通

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市林先生一家每年除夕和大年初一祭祖時都會用鈔票圍著爐火拜拜。圖／民眾提供
彰化市林先生一家每年除夕和大年初一祭祖時都會用鈔票圍著爐火拜拜。圖／民眾提供

彰化有些老一輩還守著傳統習俗過著很有年味的農曆年，彰化市林先生一家每年過年祭祖都會用鈔票圍著爐火祭祖，命理專家楊登嵙說，過年拜拜在烘爐旁圍滿鈔票，是寓意要讓財運亨通，財源滾滾。

「小時候阿嬤叫我們這麼做，我們就跟著做到現在」彰化市72歲的林先生說，從他小時候過年除夕要圍爐前，祭祖就要起烘爐火，在旁邊圍錢，小時候是用10元銅板圍，後來改用50、100元，再加到500、1千元，這是傳統習俗。

林先生說，用炭盆起烘爐火是在除夕和大年初一祭祖時，除夕夜要發紅包，就把領的新鈔拿來圍烘爐火，拜完後大家就圍爐。

現代人祭祖愈來愈簡單，只有少數人還跟著長輩保有傳統的拜拜方式。也有人是在年夜飯的圍爐火鍋周圍擺上10元、50元銅板，許多年輕人也不知這是什麼意思，只是跟著長輩做。

命理專家楊登嵙表示，過年拜拜時，在供桌底下擺放烘爐，烘爐旁圍滿鈔票，祭拜時烘爐的炭火，散發出熱氣，會將鈔票的財氣激發出來，讓財運亨通，財源滾滾。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

彰化市林先生一家每年除夕和大年初一祭祖時都會用鈔票圍著爐火拜拜。圖／民眾提供
彰化市林先生一家每年除夕和大年初一祭祖時都會用鈔票圍著爐火拜拜。圖／民眾提供
彰化市林先生一家每年除夕和大年初一祭祖時都會用鈔票圍著爐火拜拜。圖／民眾提供
彰化市林先生一家每年除夕和大年初一祭祖時都會用鈔票圍著爐火拜拜。圖／民眾提供

農曆過年 春節 馬年 鈔票 過年 拜拜 習俗 楊登嵙

延伸閱讀

流水畫、老虎、龍…居家招財擺設5大學問 放錯小心是招凶

今天送神開始大掃除！撕舊春聯、貼新春聯最好等到這天最旺

2月11日要「送神」越早越好 5個民俗習慣掃走晦氣、迎接賜福

過年前拚一次當富翁！威力彩今飆11.5億 這方位彩券行配4生肖旺爆

相關新聞

影／春節祭祖習俗「千元鈔圍爐」 命理專家：激發財氣、讓財運亨通

彰化有些老一輩還守著傳統習俗過著很有年味的農曆年，彰化市林先生一家每年過年祭祖都會用鈔票圍著爐火祭祖，命理專家楊登嵙說，...

影／鄭麗文除夕撞鐘「2度劇烈抖動」 民俗專家示警

國民黨主席鄭麗文昨夜參與除夕撞鐘祈福時「2度劇烈抖動」，引發熱議。國民黨表示是「強烈感受到神明感召」，鄭麗文則表示，感受...

火馬年財運最旺TOP 5生肖！猴有動有財、第一名升官又加薪

2026 丙午年火氣極旺，象徵著「爆發與轉折」。在能量波動劇烈的火馬年，這是一個舊有模式被挑戰、新機會快速湧現的關鍵年。哪些生肖能逆勢而上，在波動中讓荷包賺滿滿？我們特別整理了今年的財富精華排行榜，幫助您在火氣旺盛的一年搶佔先機、精準布局！

塔羅指引／直覺選牌好運來

當我們談論「好運」，往往以為那是一個突然降臨的時刻，但其實，多數時候，好運來自於你如何做選擇、如何回應正在發生的現實。2...

每日星座運勢／射手帶點零錢在身上 免除破財危險

2026-02-17牡羊座短評：心靈的交流能讓彼此更加充實。【整體運】今天與志同道合的朋友一同交流，暢談人生的理想，讓你覺得很欣慰，對未來充滿信心。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望

不用今晚搶頭香！命理師揭大年初一「3吉時」 抓對時間旺整年

除夕今結束後，迎來大年初一，命理師柯柏成說，今晚11時就是年初一的子時，而在初一有3個重要的開運時段，抓對時間才能提升運...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。