影／春節祭祖習俗「千元鈔圍爐」 命理專家：激發財氣、讓財運亨通

彰化有些老一輩還守著傳統習俗過著很有年味的農曆年，彰化市林先生一家每年過年祭祖都會用鈔票圍著爐火祭祖，命理專家楊登嵙說，過年拜拜在烘爐旁圍滿鈔票，是寓意要讓財運亨通，財源滾滾。

「小時候阿嬤叫我們這麼做，我們就跟著做到現在」彰化市72歲的林先生說，從他小時候過年除夕要圍爐前，祭祖就要起烘爐火，在旁邊圍錢，小時候是用10元銅板圍，後來改用50、100元，再加到500、1千元，這是傳統習俗。

林先生說，用炭盆起烘爐火是在除夕和大年初一祭祖時，除夕夜要發紅包，就把領的新鈔拿來圍烘爐火，拜完後大家就圍爐。

現代人祭祖愈來愈簡單，只有少數人還跟著長輩保有傳統的拜拜方式。也有人是在年夜飯的圍爐火鍋周圍擺上10元、50元銅板，許多年輕人也不知這是什麼意思，只是跟著長輩做。

命理專家楊登嵙表示，過年拜拜時，在供桌底下擺放烘爐，烘爐旁圍滿鈔票，祭拜時烘爐的炭火，散發出熱氣，會將鈔票的財氣激發出來，讓財運亨通，財源滾滾。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

彰化市林先生一家每年除夕和大年初一祭祖時都會用鈔票圍著爐火拜拜。圖／民眾提供 彰化市林先生一家每年除夕和大年初一祭祖時都會用鈔票圍著爐火拜拜。圖／民眾提供