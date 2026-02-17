聽新聞
影／春節祭祖習俗「千元鈔圍爐」 命理專家：激發財氣、讓財運亨通
彰化有些老一輩還守著傳統習俗過著很有年味的農曆年，彰化市林先生一家每年過年祭祖都會用鈔票圍著爐火祭祖，命理專家楊登嵙說，過年拜拜在烘爐旁圍滿鈔票，是寓意要讓財運亨通，財源滾滾。
「小時候阿嬤叫我們這麼做，我們就跟著做到現在」彰化市72歲的林先生說，從他小時候過年除夕要圍爐前，祭祖就要起烘爐火，在旁邊圍錢，小時候是用10元銅板圍，後來改用50、100元，再加到500、1千元，這是傳統習俗。
林先生說，用炭盆起烘爐火是在除夕和大年初一祭祖時，除夕夜要發紅包，就把領的新鈔拿來圍烘爐火，拜完後大家就圍爐。
現代人祭祖愈來愈簡單，只有少數人還跟著長輩保有傳統的拜拜方式。也有人是在年夜飯的圍爐火鍋周圍擺上10元、50元銅板，許多年輕人也不知這是什麼意思，只是跟著長輩做。
命理專家楊登嵙表示，過年拜拜時，在供桌底下擺放烘爐，烘爐旁圍滿鈔票，祭拜時烘爐的炭火，散發出熱氣，會將鈔票的財氣激發出來，讓財運亨通，財源滾滾。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
