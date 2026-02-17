影／鄭麗文除夕撞鐘「2度劇烈抖動」 民俗專家示警

國民黨主席鄭麗文昨夜參與除夕撞鐘祈福時「2度劇烈抖動」，引發熱議。國民黨表示是「強烈感受到神明感召」，鄭麗文則表示，感受大願之前、大法之下的巨大正能量。民俗專家廖大乙說，有外靈入侵，提醒她黨運恐波動，要以蒼生為念。

鄭麗文昨出席由法鼓山在新北金山舉行的除夕撞鐘祈福活動，敲鐘時手中紅繩「2度劇烈抖動」，畫面引發熱議；國民黨回應，鄭一向虔誠向佛，昨祈願感受神明感召，心頭震動、感受強烈，誓願善盡責任，為民監督執政黨，也祈求神明保佑。

鄭麗文稍早則於社群發文回應，昨夜是她第一次參與法鼓山的敲鐘大典，有幸參與敲響最後三響鐘聲，圓滿108法華鐘響，現場極其莊嚴殊勝，與此同時感受到大願之前、大法之下，所產生的巨大正能量，體會到個人何其渺小和卑微。

對此，民俗專家廖大乙說，鄭主席在法鼓山拉鐘時，她雙手抖動、面色鐵青，明顯可見不是造假，這代表有外靈入侵。而人一般有靈魂、覺魂、生魂，她的狀況就是覺魂有外靈入侵，導致她雙手劇烈抖動，時間若再拉長，可能會遭附體起乩。

他進一步表示，鄭主席昨天遭遇的狀況也並非壞事，由於她是國民黨主席，實際上是在提醒她，可能要注意國民黨今年黨運恐有波動，而舉頭三尺有神明，凡事有因果輪迴，因此她要更加慈悲，行事謹慎，且要天下為公，更以蒼生為念。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。