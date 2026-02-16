快訊

不用今晚搶頭香！命理師揭大年初一「3吉時」 抓對時間旺整年

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為2025年雲林縣西螺福興宮搶頭香。本報資料照片
圖為2025年雲林縣西螺福興宮搶頭香。本報資料照片

除夕今結束後，迎來大年初一，命理師柯柏成說，今晚11時就是年初一的子時，而在初一有3個重要的開運時段，抓對時間才能提升運勢旺整年；此外，不用大半夜去廟裡搶頭香，新年的第一支香就是自己的頭香，上香最理想是在中午以前。

柯柏成指出，大年初一雖然是陽曆2月17日，但除夕夜也就是今晚11時就是年初一的子時，而在大年初一把握3個時段，抓對時間聰明迎接「三元之氣」，依據各時段有些開運撇步，有助於提升自身運勢，進而好運一整年。

第1個時段就是，子時（今晚11時至明天凌晨1時），可在家中玄關處開盞燈照亮玄關處，象徵「旺氣迎春」；第2個時段為卯時（明晨5至7時），面向東方深呼吸九次，吸納陽氣；最後為午時（上午11時至下午1時），可用紅紙寫下新年願望放在紅包袋裡，壓在灶台下方或抽屜裡。

此外，不少人會在大年初一搶頭香，實際上，不需要趕著凌晨半夜去廟裏面插頭香，新年的上的第一支香就是自己的頭香，因此在寺廟和神明上香最理想是在中午以前，盡量不要拖到傍晚才去上香即可。

柯柏成也提醒，大年初一已進入新的一年，上午清掃時要從大門向內掃，垃圾暫存至初三後再扔，象徵「聚財氣」；而家中正南方為今年的太歲煞位（午位）應保持整潔明亮，避免在南方堆放雜物或金屬物品，因為火剋金易耗氣。

此外，大年初一進入新春，上午忌催人起床，忌諱說「破」、「壞」、「死」等不吉祥的字詞，也忌諱爭吵，保持笑聲可增旺陽火之氣。穿搭上，因火旺之年由天運來助，火生土以黃色系或配戴黃金飾品尤佳，反之水克火，避免過多黑、藍色系。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

