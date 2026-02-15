丙午金馬．12生肖行大運／險中求勝 穩定貫通

新的一年如果用卦象來看整體局勢：全球是水山蹇，台灣是天地否。兩卦都是險阻中尋求機會，在不利條件下做選擇題，解法不在衝刺，而在「先穩住、再打通」。

12生肖。 圖／AI生成 水山蹇，上坎為險、下艮為止，象徵前路有阻、進退皆難。放在全球脈絡就是多重變數疊加：地緣、金融、供應鏈、氣候與科技競逐彼此牽動，讓「看似合理的直線方案」成本變高、失誤代價放大。蹇卦的智慧不是退縮，而是改走更可行的路：把資源集中在韌性（備援、現金流、關鍵技術、風險分散）與協作（跨域互補、分工聯盟、降低單點失效），用「觀察迂迴」代替硬闖關卡。先求站穩腳步，再談厚積薄發的成長。

台灣的天地否，乾在上、坤在下，陰陽不交，象徵上下失聯、資訊不通、共識難成。這一年各行各業，政府與民間容易出現「各說各話、互不信任」的停滯感：不是事情做不了，而是協作成本過高、溝通被情緒與立場切碎。否卦不宜躁進，宜修復管道；回到可驗證的事實、可交付的成果，先從小規模、低爭議的成效累積信用，逐步把對話的橋接點建立起來。把兩卦放在一起看，今年的建議很務實──外在環境愈險，內部更要通；凡事先求可行，機會先求可通。只要做到「止亂、通氣、增韌性」，否極有轉泰空間，蹇久也會迎來可解之機。

鼠：謹慎理財 欲速不達

金錢：★★

愛情：★★★

事業：★★

運勢：馬年屬鼠者沖太歲，較容易被外在變動牽動情緒與節奏，愈想快、愈容易出錯。建議先把生活規律與工作流程穩住，重要承諾別口頭帶過，凡事留痕跡、留備案。與人互動要少猜測、多確認，特別是牽涉責任歸屬時。

金錢：財運以守成為主，避免追熱門、短線重押或高槓桿操作。可先盤點現金流與固定支出，建立緊急預備金，再談投資布局。朋友合資、借貸、人情消費要謹慎。

愛情：感情運不差，但容易因壓力而敏感，講話變急躁。單身者多參與社交，但別急著定義關係；有伴者要避免情緒勒索，少抱怨。

事業：工作上可能遇到制度改動、主管策略轉向或臨時插單，別急著換跑道。把工作漂亮收尾、完整交接，就能降低被波及的機率。

牛：專業精進 慢慢變好

金錢：★★★

愛情：★★

事業：★★★

運勢：馬年屬牛者屬於「慢慢變好」的運勢，但前提是別被外界節奏逼著衝。你愈穩、愈能把小優勢累積成大成果。生活面要留意壓力型疲勞，做事別一肩扛到底，學會分工與求助，反而能守住品質與口碑。

金錢：財運偏向正財與穩健累積，適合做收支整理、清理舊負擔與風險控管。投資上不求暴衝；大額支出先比價、先做功課。人情往來要有界線，避免「不好意思拒絕」導致超支。

愛情：感情容易悶著不說，最後變成冷戰或翻舊帳。單身者不妨從熟人圈、同好圈慢慢發展；有伴者適合談未來計畫，但溝通要柔軟。

事業：工作適合走流程優化、能力補強與專業精進路線，短期不必硬換方向。把「可靠、可交付」做到極致，就會有人願意把更重要的任務交給你。會議紀錄、分工界線要清楚，能有效避免責任落在你身上。

虎：按部就班 培養技能

金錢：★★★

愛情：★★★

事業：★★★★

運勢：新年屬虎者氣勢回升，適合把大目標拆成可執行的小步驟，按部就班反而更快。你會感受到被看見的機會增加，但也更考驗耐心與情緒管理；少用蠻力、多用策略，能把局面帶到對你有利的位置。

金錢：財運屬於「有進也有出」，忙起來容易慰勞自己而超支。建議先設定每月預算與儲蓄比例，投資以分散、長線為主。若想提升收入，可把資源投入技能、工具與作品產出，比衝短線更穩更快看到回報。

愛情：感情平穩中帶溫度，關鍵在於你是否願意給對方台階。單身者在活動、聚會中容易遇到聊得來的人；有伴者多肯定、陪伴，少用強勢「管教」方式，關係會更輕鬆、有默契。

事業：事業運看漲，容易接觸到更有份量的任務或舞台。別怕麻煩，這是累積信任的關鍵期。主動回報進度、做好風險預警，你的專業度會被放大。若想談升遷或加薪，拿出成果與數據，更能一擊到位。

兔：抓住機會 順勢成長

金錢：★★★★

愛情：★★★

事業：★★★★

運勢：新年屬兔者屬於順勢成長型，愈願意走出去連結人脈、學新工具，就愈能把過去的累積轉成實際成果。你容易在「選擇太多」時猶豫，建議先抓住主軸：把最擅長的事做到更強，機會自然會集中。

金錢：財運有逐步上升跡象，適合採取分散與長線布局。若想增加收入，可從副業、接案或技能變現著手，先做小規模驗證再放大。消費上留意「人情型花費」，該拒絕就拒絕，錢花在能長出價值的地方最划算。

愛情：桃花不缺，但要看價值觀是否同頻。單身者別被短期熱度牽著走，多觀察對方是否言行一致；有伴者適合安排旅行或共同目標，感情會在一起完成事情的過程中升溫，也能更有安全感。

事業：工作上效率提升，適合做流程標準化、作品集整理、案例沉澱。若有轉型想法，可先用小專案試水溫，不必一次翻桌。談合作時把需求、時程、交付定義清楚，能讓你在團隊中更被信任、更少內耗。

龍：責任變多 守住大局

金錢：★★★

愛情：★★

事業：★★★

運勢：屬龍者新的一年屬於需要更謹慎的生肖之一，常見情況是責任變大、期待變高、節奏突然加速。你不是做不到，而是容易「一次扛太多」導致品質下滑。建議先排優先順序、建立停損點，懂得拒絕，反而能守住大局。

金錢：財運起伏較大，最怕衝動與高報酬誘惑。任何投資或合作案，先看風險再看獲利，尤其朋友邀約、熟人介紹更要做足功課。現金流要留餘裕，先保底再談擴張。若要買大件、換設備，建議分期與預算一次算清楚。

愛情：感情上容易因忙碌忽略對方，或因控制慾、要求高而起摩擦。記得多聽少評分，把關心說出口也做出來。單身者不急著定型，先觀察對方是否能尊重你的節奏；有伴者把相處規則談清楚，衝突會少很多。

事業：工作任務多、變數也多，更要靠流程與紀錄保護自己。合約、分工、交付標準要白紙黑字，避免被抓把柄或背黑鍋。與其靠爆發力硬衝，不如用穩定輸出與風險管理贏得信任，這才是新年最強的贏法。

蛇：技能變現 管控風險

金錢：★★★★

愛情：★★★★

事業：★★★★

運勢：新的一年屬蛇者屬於「靠策略吃到甜頭」的一年，愈有計畫愈能把機會變成果。你擅長觀察與布局，特別適合把分散的努力收斂成主線，讓別人一眼看出你的專業價值。只要避免過度算計、過度焦慮，整體會愈走愈順。

金錢：財運與工作表現連動，努力易得回報。適合做技能變現、談加價或建立可持續的收入結構。投資上可以更積極一些，但仍要控管部位與風險，別因貪多而分心。花錢建議優先投入工具、課程、健康管理，回報更長久。

愛情：感情運勢亮眼，單身者容易在專業圈、朋友介紹中遇到合拍的人；有伴者適合談長遠規劃，關係更穩更踏實。要注意的是別用試探取代坦白，直球溝通反而更迷人、更省心。

事業：事業上適合深耕專業、打造不可取代性。看似麻煩的任務其實是加分題，做出成果就能拉開差距。談判與合作運不錯，但承諾別說滿，留彈性才能應對變動。把成果具體化、可展示化，你的能見度會快速提升。

馬：穩紮穩打 冷靜溝通

金錢：★★★

愛情：★★

事業：★★

運勢：新年太歲在馬，屬馬者最重要的是「穩住節奏、降低意外成本」。你會感覺變動、插曲、臨時狀況變多，若用硬衝方式處理，反而更耗力。建議把規則、流程、安全感重新建立：該慢就慢、該停就停，先守住基本盤再談擴張。

金錢：財運有機會但不宜冒進，尤其是不熟領域、朋友口耳相傳的項目，更要先停看聽。任何合約、分期、投資都要把條款看清楚，避免因一時衝動背上長期壓力。建立預備金、調整保險與風險配置，比追求高報酬更重要。

愛情：感情面最怕急躁與口快，忙累時容易把情緒丟給最親近的人。建議用「先冷靜、再溝通」取代硬碰硬；多用行動陪伴、少用批評指責。單身者不宜太急著定案，先看彼此是否能尊重界線與節奏。

事業：工作上容易遇到計畫改版、人事調整或臨時插單。重點不是拼命，而是先找風險點、留證據、守規矩。把交付標準、權責分工寫清楚，才能避免被牽連。若要轉職或創業，建議先做小規模測試，穩住再放大。

羊：平穩向上 打開新局

金錢：★★★

愛情：★★★

事業：★★★★

運勢：屬羊者在新的一年整體平穩向上，特別容易因人際互動而打開新局。你愈願意主動溝通、分享資源，愈能吸引貴人與合作。要提醒自己的是：善良不等於無限退讓，該設界線時設界線，反而更受尊重、也更省心。

金錢：財運屬於穩穩賺的型態，適合把收入結構做得更扎實，正職穩定、副業試水溫、技能慢慢變現。投資建議採取保守+分散，避免情緒性交易。日常花費須「固定儲蓄」與「犒賞預算」分離，既不委屈也不亂花。

愛情：感情運勢平穩偏甜，有伴者多給安全感與肯定，對方會更願意支持你；單身者在社交或朋友聚會中容易遇到不錯對象，但別因寂寞而加速，慢慢相處更能看出是否合拍。注意別把工作壓力帶進關係裡。

事業：事業運靠溝通與協作加乘，很多卡關只要把需求說清楚就能解開。適合主動提案、爭取資源、做跨部門合作。你若能把成果用數據或案例呈現，會更容易被看見。記得掌握節奏：穩定交付，就是你最大的競爭力。

猴：情緒管理 放慢節奏

金錢：★★★

愛情：★★★

事業：★★★

運勢：在新的一年，屬猴者需「先穩住、再加速」，關鍵在情緒管理與溝通品質。你腦子快、點子多，但若說太快、做太急，容易造成誤會與內耗。把節奏放慢半拍、把話說清楚一點，你的靈活反而會變成最強優勢。

金錢：財運中規中矩，最大破口在面子與衝動消費。建議設立消費上限與固定儲蓄，先把安全感存出來，再談享受。投資上不宜頻繁進出，選擇你理解的標的、用分批方式進場更穩。若有人邀你合資，先談退場機制再談獲利。

愛情：感情需要耐心，少用試探、少用冷處理，愈直白愈有效。單身者可從興趣圈、學習圈認識新朋友；有伴者適合建立相處規則，例如各自的獨處時間與共同約會時間，避免因忙碌而疏遠。記得把讚美說出口。

事業：事業上容易因資訊落差而出現誤會，會議紀錄、需求確認與交付定義很重要。你若能把想法整理成可執行方案，就能快速獲得信任。避免搶功或急著證明自己，穩定輸出與適時回報進度，反而更快升級到更好的位置。

雞：廣結人緣 累積口碑

金錢：★★★

愛情：★★★★

事業：★★★

運勢：屬雞者新的一年「人緣帶動機會」明顯，合作、曝光、談判與面試都較有優勢。維持專業、少捲入八卦戰，就能留住好運。做事別求快，重視細節與一致性，口碑愈能累積成實力。

金錢：財運屬於可控可增長的一年，關鍵在現金流管理。先把固定支出、儲蓄與投資比例定下來，再用剩餘預算做彈性安排。若要提升收入，可嘗試把專業包裝成服務或產品。投資以分散為主，別因短期波動影響判斷。

愛情：感情運勢偏旺，單身者容易遇到積極表達、願意靠近的人；有伴者若能一起做計畫（旅行、學習、生活目標），感情會更穩也更甜。需注意的是別用挑剔當關心，溫柔講法更能讓對方聽進去、也更容易被珍惜。

事業：事業運適合上台、簡報、對外合作或爭取資源。把成果整理成案例與數據，你的專業會更有說服力。遇到機會要敢接，但承諾要可交付。維持「說到做到」的形象，今年很容易從好口碑換到更好的位置。

狗：重整資源 歡喜收成

金錢：★★★★

愛情：★★★

事業：★★★★★

運勢：新的一年屬狗者偏向收成期，適合把既有資源重新整合，做出更大的成果。你會感到責任提升，但同時也更容易被信任、被依賴。提醒自己別把「可靠」變成「過勞」，懂得分配時間與精力，才能把好運延續整年。

金錢：財運偏旺，適合做長線布局與穩健投資，也適合把錢花在提升技能、效率工具與健康管理上，回報更高。若收入增加，也別急著放大生活開銷，先把儲蓄與風險配置做完整更安心。涉及稅務、合約的收入，記得先規劃、先留底。

愛情：感情容易走向穩定。單身者只要把標準講清楚、別將就，反而更快遇到對的人；有伴者適合談承諾與共同生活安排，但也要留出陪伴品質，不要只剩「一起忙」。多肯定、少指導，甜度會很持久。

事業：事業有升遷、加薪或被委以重任的機會。主動承接關鍵任務、定期展示成果，你的價值會被放大。若帶團隊，建立制度與流程能讓你更省力。記得用數據說話、用成果說服，想要的資源與舞台更容易到手。

豬：穩定修復 財運穩健

金錢：★★★

愛情：★★★

事業：★★★

運勢：屬豬者走「穩定修復」路線，新的一年適合把生活與工作節奏調整好，再談突破。你會感受到人際新舊更迭，斷開消耗型關係，把時間留給值得的人。

金錢：財運平穩，重點在量入為出與建立安全墊。存好預備金再談投資；投資以保守、可理解的標的為主，避免被高報酬話術帶著走。人情借貸能不借就不借，小額儲蓄更踏實感。

愛情：感情要「多體諒、少計較」，單身者先照顧好自己、把生活過得有質感，桃花自然來；有伴者宜談分工與支持方式，別用猜的。

事業：工作維持現況不差，想突破要先做準備：學新工具、補短板。把作品、成果整理好，更有底氣談條件。保持穩定機會自然浮現。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。