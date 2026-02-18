初二逢雨水！命理師揭「雙魚群星年」易有無妄之災 5生肖能「風生水起」

大年初二逢節氣「雨水」，國際天星命理風水專家邱彥龍分析，這段時間金星、水星、月亮跟太陽都坐落在雙魚座，形成一個「雙魚群星年」，容易有無妄之災、紛紛擾擾，保命比保財重要，本命保住了，財運才有機會好轉，但有5生肖能掌握真正的保運關鍵，讓自己風生水起：屬兔者這段期間人見人愛、屬豬者家運旺，屬羊者能在關鍵時刻扭轉乾坤，屬牛者事業財運皆旺，生肖蛇若能把話說好，就能把局做大。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(2/18–3/5) 12生肖運勢：

Top 1：兔

屬兔的朋友，這段期間是最佳男女主角，靈感、貴人、桃花、同理心全開，愛與直覺爆棚，會有人見人愛，花見花開的感覺，家裡雖有突發狀況，但多注意和關照就好

財運：正、偏財運超級旺，能靠「口碑、人脈、服務、作品」賺錢，但別因心軟亂借錢，避免後續衝突發生，除非你願意把借出去的錢當成丟了。

事業：適合做療癒、顧問、設計、內容、藝術、美業、身心靈方面的產業，把溫柔變專業就會紅紅火火。

感情：桃花很旺，容易暈船、也容易遇到靈魂伴侶，但先看對方是否「願意為這段感情負責」。

健康：容易失眠、多夢、免疫力下降、過敏、水腫。

建議：直覺很準，但重要決定建議先睡一覺再回覆，避免腦補。

Top 2：豬

屬豬的朋友，這段期間家運非常旺，你的安全感、家庭、人際支持變強，情感與財庫會回流，幸運值加分，擁有貴人相助，國外運、外地運、讀書運都非常強，只要用溫柔又有溫度的方式溝通，都能心想事成。

財運：守財能力提升，能得到另一半或別人的幫助，客戶容易買單，適合在這段期間整理保險、家庭帳本、房產與規劃長期儲蓄。

事業：會有壓力，但只要努力不懈，必能回收，回頭客會變多，很適合服務業、餐飲、親子、照護產業、客戶經營特別旺。

感情：在海外、異地、遠方或高等教育領域、宗教團體中，容易遇到不錯的對象，這段期間也適合修復關係、談未來規劃，但千萬別用情緒測試對方。

健康：胃、胸口容易感受壓力，小心報復性飲食。

建議：這16天你越顧家、越照顧到情緒，反而越旺財。

Top 3：羊

屬羊的朋友，這段期間你看人看事皆很準，洞察力爆表，能在關鍵時刻扭轉乾坤，但也容易因為太敏感、太多疑，而在遺產方面，或者自己的感情方面，鬧家庭爭端。

財運：適合做風險控管、談判跟資源整合，偏財有機會，但小心別碰灰色產業鏈，容易有官司或不必要的麻煩。

事業：適合做策略、仲介、整合、顧問、醫療、心理、調查研究方面，貴人運很強。

感情：吸引力變強，但最怕冷戰，應多溝通，如果避而不談，對方更猜忌你，甚至會想控制你。

健康：注意泌尿、生殖、睡眠問題，容易焦慮。

建議：把「猜」改成「問清楚」，你的運會更順。

Top 4：牛

屬牛的朋友，這段期間人際關係、事業、財運非常旺，容易在團體中或檯面上發光發熱，雖然會有意想不到的花費，但你是穩定派贏家，慢慢來最賺錢，就算市場震盪，只要不貪就很安全。

財運：長線穩健、保守配置有利，要避免衝動買精品或追高。

事業：實業、土地房產、精品、美感設計、食品供應鏈仍有機會。

感情：務實感、安全感增加，適合穩健進行，別固執不說話鬧情緒。

健康：喉嚨、甲狀腺、肩頸問題。

建議：雨水期間，「穩」就是你的財神。

Top 5：蛇

屬蛇的朋友，這段期間要控管情緒，把情緒收好，溝通時把話說得漂亮，你就能把局做大，建議放軟身段，並加強自我能量，太過強硬，會把自己卡死，建議把制度做出來，反而可以成為大家依靠。

財運：正財穩健，把合約、收款、分潤寫清楚，盡量避免人情破財。

事業：提升自己的專業，越專業越有人找你，適合訂定流程、管控品質、管理的工作。

感情：你想穩定但說話必須有溫度，不要太冷言冷語，多一句安撫與關心，會少一半爭吵。

健康：骨骼關節、疲勞、肩頸僵硬。

建議：雨水這16天你要練「柔軟但有界線」。

Top 6：猴

屬猴的朋友，這段期間貴人運超強，容易遇到幫你說話、幫你牽線的人，不管是要和解或者合作，都能順心如意，讓你在同事之間或者工作運上，順順利利。

財運：有大偏財運和合作財的機會，但人情支出會變多，記得量力而為。

事業：適合公關、品牌、媒體、法律、談判、設計美業，都對你有利。

感情：適合修復任何情感關係，要談清楚規則與原則，如果是單身者容易遇到「氣質型」對象。

健康：注意腰、下背跟循環問題。

建議：你越會把話說得漂亮，越能把運勢提升上去。

Top 7：雞

屬雞的朋友，這段期間你會很想管、很想修正、很想把所有事做到完美，盡量少挑剔、多放下，不要糾結或鑽牛角尖，注意身體健康，容易急性發炎。

財運：嘴甜一點，荷包就能加滿，勿焦慮，導致報復性消費；適合做帳、管控成本，防踩雷。

事業：細節規畫完善，相互共贏，會助你事業蒸蒸日上，適合行政、醫療、數據、審核跟文書類，會特別吃香。

感情：不要用「為你好」、「關心你」為藉口，卻一直挑剔對方毛病，反而對方會遠離你，把對方越推越遠。

健康：腸胃、過敏、失眠。

建議：雨水期間，你要練「允許不完美」，這樣運勢反而更順遂。

Top 8：龍

屬龍的朋友，這段期間正財運、行動力都超強，效率也超高，腦袋靈活快速，但情緒波動會讓你失準，失去理智，容易被情緒拖住或跟家人起衝突，反而造成內耗動彈不得，建議把能量與焦點回歸到自己身上，想想如何突破讓自己變好，不要管外來的情緒干擾。

財運：別聽朋友一句話就亂衝、亂投資，冷靜判斷，深思熟慮，財運會更好，你擁有賺資訊財的機會，但還是要過濾一下。

事業：可以先試水溫，牛刀小試，再慢慢擴張，不需要一次到位，適合做新企劃、社群、善用科技工具的事業。

感情：容易忽冷忽熱，雖然很在乎對方，但需要獨處的空間，別用冷處理的方式，讓對方感到不安。

健康：神經緊繃、睡眠。

建議：把節奏放慢，你的準度會回來。

Top 9：馬

屬馬的朋友，這段期間不要口無遮攔，說話太直，管一管自己的嘴巴，收斂一下，旺運就回會來，能增加不少財富與貴人，注意飲酒不要過量，容易酒後失控。

財運：先查證和評估，容易因衝動或「一時興起」投資，結果虧錢。

事業：合約要看清楚，不要馬虎帶過，因為工作變動多，後面容易造成糾紛。適合各種學習與調整，會有升官或升級的機會。

感情：感情要說清楚界線，設立邊界感。你很想自由，不喜歡被管，但對方需要安全感，容易因誤會而爭吵，最後感情破局。

健康：筋骨拉傷、交通意外。

建議：雨水這16天，少評論、少開玩笑容易踩雷。

Top 10：虎

屬虎的朋友，這段期間特別容易衝動，做事情緒急躁，只要一感覺被人冒犯，火氣就容易被點燃，一點燃說話就不好聽、很刺耳。凡事慢一點，能保平安。

財運：不要因被激怒而花費，或犯貪念砸大錢，也不要衝動下單，用愉快的心情、沒壓力的方式賺錢，財運才會好，記得避免與人有借貸或擔保關係，會跌得不輕。

事業：可以開創新局面，但要先做規劃與風險管控，千萬不要硬碰硬，容易頭破血流。

感情：先冷靜一分鐘，深呼吸再講，不要一言不合就爆炸。

健康：發炎、頭痛、刀傷、燙傷、意外。

建議：雨水期間的你，贏在「忍住那一下」。

Top 11：狗

屬狗的朋友，這段期間擁有致命的吸引力，走到哪風光到哪，但情緒波瀾比較大，要先顧好情緒，不要太好面子，面子容易讓你吃大虧。

財運：量力而為，不要打腫臉充胖子，不需要為了排場或應酬而花錢，讓自己的荷包縮水。

事業：低調把事情做好，因為這段期間你容易被多方檢視與關注，甚至被比較，做好自己份內的事，強大自己比較實在。

感情：講清楚需求會更有效，你需要被重視，但別用情緒索取愛。

健康：心血管、血壓、睡眠問題、酒精中毒。

建議：雨水期間不適合逞強，適合修整身心靈。

Top 12：鼠

屬鼠的朋友，這段期間容易變成眾人的焦點，名氣人氣暴增，但各種資訊接踵而來，卻反而容易讓你因分心而增加失誤率，像是許多細節漏看或話講一半被誤解，造成不必要的麻煩，雖然皆能迎刃而解，但沒必要多浪費時間。

財運：只要跟錢有關的事，都要再三確認清楚。小心網購、轉帳、合約、訂單容易出錯。

事業：列清單、流程與目標，可以救到你自己，否則很容易改來改去，最後亂七八糟。

感情：要專注在對方身上，一心多用會讓對方覺得你不在。

健康：呼吸道、肩頸、失眠。

建議：雨水這16天「少承諾、多完成」，運勢就會回升。

