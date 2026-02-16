超活躍！「五星座親戚」年夜飯話特別多...天秤切掉別人話題、他每句話都誇自己
想到過年要跟一大幫親戚相聚，有些人會覺得一個頭兩個大，社交非常耗神。也有一些人特別喜歡過年團聚，趁著這個場合，終於有機會可以大秀自己，把累積一整年的豐功偉業分享給親友，所以滔滔不絕講個不停。以下五個星座，過年話特別多，你有這種親戚嗎？是不是看到他們上門，內心就想關門。
★白羊座／每句話聽起來都像說「我很棒」
白羊座有時候不是愛炫耀，只是他們口直心快，有時候明明只是普通的回答問題，但其他人聽起來就會感覺是在炫耀自己一樣，而且白羊座一點都不愛修飾自己的言語，聽起來又直白，很容易會讓人聽起來不舒服。
★雙子座／滔滔不絕 連路人都拿出來講
喜歡過度分享自己的生活，雙子座只要有一個機會表達自己，很多時候都停不了，不只是自己的事情，連身邊人發生的事情，有什麼升官的，誰生子啊，或是誰發財了，都會在拜年的時候喋喋不休，雖然本體不是想要炫耀，但這種聊不停的行為，很容易會造成別人的困擾。
★獅子座／別人被誇 他會比到贏為止
獅子座很喜歡受到別人的稱讚，尤其是在家人的聚會中，如果有誰提起某人的豐功偉績時，容易會激起獅子座的攀比心，會很想要把人家比下去，同時顯示自己的實力，這都是獅子座的日常，即使不是在拜年期間，獅子座也很愛得到別人的認同，有時甚至會誇大其詞。
★天秤座／切掉別人話題 改誇自己人脈
天秤座很受不了別人在炫耀自己，面對同場合的人在不停講自己的事情，天秤座就會忍不住岔開話題，要講自己的事，尤其是說起人際關係網，天秤座非常喜歡吹噓自己的人脈，而且說話語氣攀比感濃烈，讓人一句都聽不下去。
★雙魚座／明明沒發生 幻想講得像真的
雙魚座很愛無聲無息的展現自己的實力，無論是在計劃中的還是已經實現的，都很喜歡對人展現自己的願景，在這種拜年的場合，雙魚根本就無法聽進別人的話，自顧自猛講，而且很多都只是雙魚的幻想，還沒成為事實的事件。
◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。