超活躍！「五星座親戚」年夜飯話特別多...天秤切掉別人話題、他每句話都誇自己

想到過年要跟一大幫親戚相聚，有些人會覺得一個頭兩個大，社交非常耗神。也有一些人特別喜歡過年團聚，趁著這個場合，終於有機會可以大秀自己，把累積一整年的豐功偉業分享給親友，所以滔滔不絕講個不停。以下五個星座，過年話特別多，你有這種親戚嗎？是不是看到他們上門，內心就想關門。

★白羊座／每句話聽起來都像說「我很棒」

白羊座有時候不是愛炫耀，只是他們口直心快，有時候明明只是普通的回答問題，但其他人聽起來就會感覺是在炫耀自己一樣，而且白羊座一點都不愛修飾自己的言語，聽起來又直白，很容易會讓人聽起來不舒服。

★雙子座／滔滔不絕 連路人都拿出來講

喜歡過度分享自己的生活，雙子座只要有一個機會表達自己，很多時候都停不了，不只是自己的事情，連身邊人發生的事情，有什麼升官的，誰生子啊，或是誰發財了，都會在拜年的時候喋喋不休，雖然本體不是想要炫耀，但這種聊不停的行為，很容易會造成別人的困擾。

★獅子座／別人被誇 他會比到贏為止

獅子座很喜歡受到別人的稱讚，尤其是在家人的聚會中，如果有誰提起某人的豐功偉績時，容易會激起獅子座的攀比心，會很想要把人家比下去，同時顯示自己的實力，這都是獅子座的日常，即使不是在拜年期間，獅子座也很愛得到別人的認同，有時甚至會誇大其詞。

★天秤座／切掉別人話題 改誇自己人脈

天秤座很受不了別人在炫耀自己，面對同場合的人在不停講自己的事情，天秤座就會忍不住岔開話題，要講自己的事，尤其是說起人際關係網，天秤座非常喜歡吹噓自己的人脈，而且說話語氣攀比感濃烈，讓人一句都聽不下去。

★雙魚座／明明沒發生 幻想講得像真的

雙魚座很愛無聲無息的展現自己的實力，無論是在計劃中的還是已經實現的，都很喜歡對人展現自己的願景，在這種拜年的場合，雙魚根本就無法聽進別人的話，自顧自猛講，而且很多都只是雙魚的幻想，還沒成為事實的事件。

