快訊

ChatGPT、Gemini誰更帶財？台彩實測刮刮樂揭曉「數位財神」

巨大創辦人劉金標今日辭世 享耆壽93歲

西門町傳隨機攻擊 男遭「王八拳」痛毆太陽穴...警鎖定身分追查中

聽新聞
0:00 / 0:00

超活躍！「五星座親戚」年夜飯話特別多...天秤切掉別人話題、他每句話都誇自己

聯合新聞網／ 12talks
過年吃年夜飯，親戚相聚示意圖。圖／AI生成
過年吃年夜飯，親戚相聚示意圖。圖／AI生成

想到過年要跟一大幫親戚相聚，有些人會覺得一個頭兩個大，社交非常耗神。也有一些人特別喜歡過年團聚，趁著這個場合，終於有機會可以大秀自己，把累積一整年的豐功偉業分享給親友，所以滔滔不絕講個不停。以下五個星座，過年話特別多，你有這種親戚嗎？是不是看到他們上門，內心就想關門。

★白羊座／每句話聽起來都像說「我很棒」

白羊座有時候不是愛炫耀，只是他們口直心快，有時候明明只是普通的回答問題，但其他人聽起來就會感覺是在炫耀自己一樣，而且白羊座一點都不愛修飾自己的言語，聽起來又直白，很容易會讓人聽起來不舒服。

★雙子座／滔滔不絕 連路人都拿出來講

喜歡過度分享自己的生活，雙子座只要有一個機會表達自己，很多時候都停不了，不只是自己的事情，連身邊人發生的事情，有什麼升官的，誰生子啊，或是誰發財了，都會在拜年的時候喋喋不休，雖然本體不是想要炫耀，但這種聊不停的行為，很容易會造成別人的困擾。

★獅子座／別人被誇 他會比到贏為止

獅子座很喜歡受到別人的稱讚，尤其是在家人的聚會中，如果有誰提起某人的豐功偉績時，容易會激起獅子座的攀比心，會很想要把人家比下去，同時顯示自己的實力，這都是獅子座的日常，即使不是在拜年期間，獅子座也很愛得到別人的認同，有時甚至會誇大其詞。

★天秤座／切掉別人話題 改誇自己人脈

天秤座很受不了別人在炫耀自己，面對同場合的人在不停講自己的事情，天秤座就會忍不住岔開話題，要講自己的事，尤其是說起人際關係網，天秤座非常喜歡吹噓自己的人脈，而且說話語氣攀比感濃烈，讓人一句都聽不下去。

★雙魚座／明明沒發生 幻想講得像真的

雙魚座很愛無聲無息的展現自己的實力，無論是在計劃中的還是已經實現的，都很喜歡對人展現自己的願景，在這種拜年的場合，雙魚根本就無法聽進別人的話，自顧自猛講，而且很多都只是雙魚的幻想，還沒成為事實的事件。

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 年夜飯

12talks

追蹤

延伸閱讀

不想走親戚！「這些星座」適合一個人過年…水瓶問煩了開嗆、他寧可去工作

馬年12生肖整體運(下)／羊財運事業雙旺、這動物帶財「要防小人」

火馬年財運最旺TOP 5星座！獅子是自己的貴人、雙子適合斜槓

動起來！小年夜旺運必看 哪些生肖拜年最能帶來福氣？

相關新聞

超活躍！「五星座親戚」年夜飯話特別多...天秤切掉別人話題、他每句話都誇自己

想到過年要跟一大幫親戚相聚，有些人會覺得一個頭兩個大，社交非常耗神。也有一些人特別喜歡過年團聚，趁著這個場合，終於有機會可以大秀自己，把累積一整年的豐功偉業分享給親友，所以滔滔不絕講個不停。以下五個星座，過年話特別多，你有這種親戚嗎？是不是看到他們上門，內心就想關門。

2026過年生肖運勢TOP3！雞事業運強、蛇貴人多、第一名財運超旺

馬年過年期間，每個人的運勢正在偷偷轉換，有些人在此期間，有很不錯的事業、貴人或財運的好發展，他們能夠搶先一步，贏在起跑點上，讓自己在新的一年裡，搶下好采頭，一起來看看是哪幾個生肖。

每日星座運勢／雙子做公益帶動好運 勿太在意流言

2026-02-16牡羊座短評：情緒受到節日氣氛的影響。【整體運】情侶們的甜蜜恩愛易刺激單身者，有心儀對象的人應該抓住這個機會乘「虛」而入，用真情感動他；今天情緒比較亢奮，會急著辦理事情，可心思沒有完

丙午金馬．12生肖行大運／險中求勝 穩定貫通

新的一年如果用卦象來看整體局勢：全球是水山蹇，台灣是天地否。兩卦都是險阻中尋求機會，在不利條件下做選擇題，解法不在衝刺，...

火馬年財運最旺TOP 5星座！獅子是自己的貴人、雙子適合斜槓

2026年重量級星象--海王星、土星、天王星大搬家，這是一個舊秩序瓦解、新能量萌發的轉折年，但某些星座卻能趁勢而起，在財務上大放異彩！從事業收入、投資獲利到偏財運，這些星座都有亮眼表現。快來看看誰是今年的財神寵兒吧。

馬年12生肖整體運(下)／羊財運事業雙旺、這動物帶財「要防小人」

《丙午年十二生肖流年、流月解析》。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。