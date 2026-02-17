塔羅指引／直覺選牌好運來
當我們談論「好運」，往往以為那是一個突然降臨的時刻，但其實，多數時候，好運來自於你如何做選擇、如何回應正在發生的現實。2026年，並不是單純等待幸運的一年，而是一段重新校準方向、調整狀態的過程。這次占卜，將帶你看看，在未來一年裡，你的好運會從哪個面向開始展開。請憑直覺選擇一個選項，看看此刻最適合你的好運指引是什麼？
A.金色鑰匙
2026年，你的好運來自於「看清楚」。這一年，請更理性地觀察實際狀況，而不是被甜言蜜語或表面的承諾所迷惑。過去你可能習慣以情感作為判斷依據，容易因期待而失望；但現在，是時候調整這個模式了。
多觀察他人的行為是否與話語一致，用真實發生的事情來幫助你做選擇，而不是投注無謂的期待。當你務實面對現實，好運會自然向你靠近。
B.發光種子
2026年，你的好運來自於「信任自己」。這一年，你不需要再反覆懷疑自己的感受是否正確，你的直覺與情緒本身就是重要的指引。
當你開始更關懷自己的內在狀態，並選擇相信自己所熱愛的一切，它將一步步帶你走向更幸福、也更富裕的方向。這分好運來自長期的累積，而不是勉強迎合外界的期待。
C.溫暖燭火
2026年，你的好運來自於「願意嘗試」。這一年，請先把那些限制你的舊有想法暫時放下，不必急著證明自己是否正確，而是帶著好奇心去行動、去創造、去實驗新的可能。你不需要一次就成功，只要不停止嘗試，命運就會在過程中回應你。當你願意跳脫既有框架，好運將帶你走向一個你原本無法預期的方向。
D.星辰羅盤
2026年，你的好運來自於「重新連結」。過去你已經學會如何照顧自己，也知道如何保護內心不再輕易受傷。正因如此，這一年，你可以嘗試把更多情感分享給他人，與朋友建立更深的互動與交流。
過去的經驗讓你更成熟，而不是更封閉。當你願意重新走入人群，好運將透過人際關係，為你指引新的道路。
（作者是「豐盛之光」塔羅讀牌師）
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
