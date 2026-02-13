情人節告別單身！「3星座」正緣擋不住…水瓶感覺對了、他魅力滿分

快訊

心光維度／ 文／Melissa 萱老師
圖為情人節脫單示意圖。圖／AI生成
心碎的、空窗的、被催婚的朋友們，請看過來！2026年我們不再是試水溫，是直接「重啟人生」。

這一年，土海合相在牡羊 0 度，代表一種「強勁、嶄新」的啟動。如果你一直在一段不健康的關係裡拖磨，2026上半年你會突然「醒悟」，然後在轉彎處撞見真正的正緣。特別是以下這些時辰出生、或是被點名的幸運兒，請把這篇轉給你的好朋友，大家一起集氣脫單！

脫單大熱門：3星座正緣擋不住！

【正緣運全台第一】水瓶座

你不再是外星人了，2026 會有人懂你的怪！因為天王星在戀愛宮，你可能會遇到那種「完全不是你平常的菜」，但聊起來卻心靈感應超強的人。可能是異國戀、遠距，但感覺超級對！

【閃光燈下的焦點】牡羊座

7月後木星進獅子，你的魅力值直接拉滿。不管去運動、競技、去參展還是去演講，大家都會看到你。你的正緣很可能就是你的「頭號粉絲」！

【海外邂逅機率高】射手座

趁2026年多出去走走！你的真命天子/天女可能就在國外、在進修班、或是在某個充滿靈氣的咖啡廳等著你。

時辰密碼：這幾個時辰出生的人，紅鸞星動！

（請參考你的出生時間，對應星盤能量更準！）

【午時出生 (11:00-13:00)】

貴氣桃花。下半年木星照耀，你會遇到一個條件很好、很大氣、能帶領你成長的對象。他不僅是你的愛人，還是你的生命導師。

【辰時、巳時出生 (07:00-11:00)】

驚喜邂逅。天王星帶來的電波很強！你可能會在很「怪」的場合脫單，比如AI講座、虛擬社群、甚至是幫朋友修電腦的時候？這種突如其來的愛情最甜了！

【子時出生 (23:00-01:00)】

深情重逢。10月的金逆水逆對你很有利，那種「失而復得」的驚喜可能會發生。某個遺憾的舊識，在2026會以更成熟的面貌回來找你。

告別單身心法

2026年的正緣不是靠「等」來的，是靠「做自己」吸引來的。木星在獅子提醒我們：「愛自己，就是展現最自信美好的自己，並做出行動」！不要怕受傷，保持開放的心胸，天王星會幫你打破單身的魔咒。

◎原文看這裡,本文內容已獲 心光維度 授權,未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

這一年，土海合相在牡羊 0 度，代表一種「強勁、嶄新」的啟動。如果你一直在一段不健康的關係裡拖磨，2026上半年你會突然「醒悟」，然後在轉彎處撞見真正的正緣。特別是以下這些時辰出生、或是被點名的幸運兒，請把這篇轉給你的好朋友，大家一起集氣脫單！

