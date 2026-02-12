南崁五福宮迎接春節，提信眾祈福、許願、解厄參拜走春之旅。圖：曾增勳攝

桃園市蘆竹區南崁五福宮奉祀武財神玄壇元帥，是全台開基玄壇元帥祖廟，新近五福宮五大庄中元普度更登錄桃園市定民俗無形文化資產，迎接丙午馬年農曆春節期間，廟方設置七星平安招財橋、祈願池，提供信眾走春參拜、許願消災解厄求財運，主委邱進賢今(12)日表示，五福宮365年來維持傳統習俗，傳承閩南在地文化和教化人民，春節提供祈安禮斗、點燈、安太歲暨祈福法會，歡迎信眾新春參拜祈福運。

南崁五福宮主神武財神玄壇元帥，春節提信眾祈福、許願、解厄參拜。圖：曾增勳攝

南崁五福宮俗稱南崁元帥廟，相傳明末永曆年間，延平郡王鄭成功征伐北台灣，駐軍南崁現址安奉玄壇元帥趙公明神像，號稱「元帥廟」，為開台玄壇元帥武財神首廟，香火鼎盛，建廟迄今365年、也是廟方重建入火安座100周年，歷史久遠、分廟最多，是許多信眾、網紅求財運、參香打卡景點，更是國定古蹟及桃園市定古蹟，廟方積極推動宗教文化活動，最具盛名的五福宮五大庄聯合中元普度今年1月登錄列為市定民俗，列為桃園無形文化資產保存，為台灣最老財神廟再添榮光。

南崁五福宮迎接春節，設置七星平安招財橋，初一起提供信眾消災解厄祈福。圖：曾增勳攝

送別農曆蛇年，迎來農曆馬年，五福宮在武財神玄壇元帥坐鎮、擁有鎮宮之寶「天爐」，提供信眾參拜、摸天爐招財，春節期間推出七星平安招財橋（七星橋）、祈願池，農曆除夕（16日）子時12時開廟門、集體安頭香，桃園市長張善政將在主委邱進賢率董監事陪同參香祈福、發送福袋，登七星橋、許願祈福，開放信眾跨七星橋祈求解災厄、許願招財運，廟方配合信眾參拜祈福法會，農曆正月22日（3月10日）辨理祈安禮斗點燈祈安植福法會，讓信眾開斗、開燈、安太歲，歡迎信眾春節進行宗教走春祈福之旅。

南崁五福宮迎接春節，設置祈願池，初一起提供信眾祈福許願求財運。圖：曾增勳攝

邱進賢表示，五福宮是南崁在地五大庄頭的信仰中心，也是桃園的文化中心，過去以來一直遵循古早傳統習俗延續至今，保存南崁頂庄、南崁下庄、蘆竹厝庄、坑子庄及廟口庄五大庄聯合中元普度民俗，更是稀罕，廟方近年積極推動發揚在地文化和藝文、公益活動，捐贈獎助學金幫助清寒學子，造福地方，推廣武財神玄壇元帥走訪世界各國友宮，籌組創立台灣武財神玄壇元帥信仰協會，改善宮廟經營方式，宣傳玄壇元帥恩澤教化，將五福宮傳統文化代代傳承。

本文章來自《桃園電子報》。原文：全台最老財神廟！南崁五福宮春節供信眾求財運「七星橋」這天開放