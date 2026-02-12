快訊

天然無添加的牙膏其實母湯！牙醫師絕不買的3樣牙齒護理產品

與李四川展開「君子之爭」 黃國昌：若李出線他不會當副手

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
威力彩頭獎連30摃，台彩預估今天頭彩上看13.5億元。圖／本報資料照片
威力彩頭獎連30摃，台彩預估今天頭彩上看13.5億元。圖／本報資料照片

威力彩已連摃30期，今天彩金上看13億5000萬元，命理師楊登嵙分享，今天財運旺盛的有虎、馬、狗、豬等4個生肖，可搭配彩券行的方位「正西、西北方」，以及今天的幸運色是

「火」、「木」色系，可穿相關顏色的衣物、配件，增加財運，或許就有可能在年前搶當億萬富翁。

命理師楊登嵙說，今天財運最好的生肖是虎、馬、狗、豬，屬這4個生肖的民眾，可以到彩券行試試手氣，另外今天的財神方是在「正西、西北方」，可以現居地為中心點的方位作為依據，選擇財神方的彩券行。

楊登嵙也說，今天的幸運色是火與木色系，可選擇紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色、綠色、蘋果綠色、橄欖綠色、墨綠色，穿著這火、木色系服飾去彩券行購買彩券、威力彩或刮刮樂，財運更旺。

楊登嵙提醒，鼻子跟耳朵象徵「財帛宮」與「福氣」，在購買彩券之前，可以先動一動鼻子跟耳朵，拉一拉、動一動可增加福氣、流動氣場，會有累積財氣、福氣的效果，今天或許財神爺要把13.5億給您， 可別將獎金錯過，拱手讓人了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財神在等你！終結連摃30期拿下13.5億過好年 4生肖必需再拚一次當富翁

