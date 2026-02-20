馬年大吉！3生肖家運興旺...蛇置產升官、這生肖買彩券易中獎

今年是馬年，有哪些生肖的運勢特別好呢？命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享今年家運興旺的生肖，快來看看你或是家人們有沒有上榜吧！

TOP1 生肖猴／暗祿星到 財運亨通

丙午年的丙見到申，叫做暗祿貴人，購買彩券或刮刮樂很可能突然中獎，會被突如其來的福氣祝福；事業發展更可能會做到風生水起、如魚得水。

TOP2 生肖羊／歲合之人 夫妻和樂

羊跟午末六合，午是桃花，火來成土，家庭會非常完美，夫妻之間可能原本會互相嘲諷、鬥嘴，今年會互相講好話，彼此關係會更加和睦。

TOP3 生肖蛇／天官貴人到 置產升官

屬蛇的人今年你的功名、利祿都會隨之到來，同事與老闆也會告訴你賺錢的方法，為你帶來財運，錢來了自然就能置產。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。