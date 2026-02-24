12星座做這些事「其實是在撩你？」...火象變黏人屁孩、土象幫點外送

愛情是美好的，但有時也讓人智商降低、失去理智。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』別再猜了！12星座這種『殘障式撩法』，其實是愛死你 [21分全解析]」，快來看看12星座在面對愛情時會做出什麼出人意表的舉動。

▎火象星座（牡羊、獅子、射手）／先煩死你再說

火象星座的撩法，重點就是「煩死對方」，當火象星座陷入愛裡，不會循序漸進，會像一隻正在拆家的哈士奇，體力無上限、邏輯沒下限。第一個特徵，會嘴故意你外表。火象星一邊鬧你，但眼神其實在偷看，因為在意你。

第二個特徵，是沒有社交距離。火象星座一旦愛上你會刻意裝熟，不客氣地直接拿你手機拍照、或坐你位置不走、故意弄亂你東西，看似沒禮貌，其實都是為了引起你注意，也是類似動物「標記地盤」的行為。

第三個特徵，你一冷他就慌。雖然火象平時看起來天不怕地不怕，但只要你冷淡他、不回訊息，他就會開始慌張、進而訊息轟炸你，傳一堆沒營養的冷笑話、變得非常卑微，其實都是害怕失去你的表現。

第四個特徵，是幫你出頭。嘴上雖然嫌你笨，但如果別人開你玩笑傷害到你，他就會立刻收起笑容，用最鋒利的語氣保護你。

▎土象星座（金牛、處女、魔羯）／滲透你的日常

土象星座愛你的方式沒有什麼驚天動地的告白，只會對你「日常滲透」。當他們喜歡一個人，第一個特徵是你說累時，他就自動自發餵食你，你隨口說一句今天好累，他不會對你甜言蜜語，而是會自動幫你訂食物飲料外送，用行動體貼你。

第二個特徵，就是記得你說過的所有話。可能你只是隨口說了句這家店餅乾很好吃，他會在三個月後突然掏出這家店餅乾送給你，記憶力非常驚人，他喜歡你的方式就是將你的喜好、願望默默記在腦袋裡。

第三個特徵，直接幫你解決問題。當你遇到挫敗，例如被老闆罵時他們不會直接關心你，而是幫你翻閱勞基法，指出老闆違反哪條法律，甚至連法律諮詢都已經幫你找好了。

第四個特徵，對你有無限耐心，但對別人則耐心歸零。土象星座很有原則，對同事或對路人冷淡到不行，但對你非常有耐心，同樣的事願意講好幾遍，甚至放下手邊的事聽你說話，因為你在他心裡是最重要的，會無限包容你。

▎風象星座（雙子、水瓶、天秤）／佔據你的大腦

風象星座撩人不靠肢體接觸、物質堆疊，而是讓你的大腦離不開他。第一個特徵，就是傳一堆廢片給你。風象星座其實在測試你跟他的頻率，只要他喜歡你，並不會傳早安晚安訊息，而是一堆莫名其妙的廢片，這不是單純分享，是希望跟你建立靈魂共鳴。

第二個特徵，是對你話特別多。從外太空聊到你家的貓咪，他們對一般人是禮貌的疏離，但對你瞬間變成話癆，會開始說一些哲學、量子力學等深奧的知識，其實都只是想讓你更了解他而已。

第三個特徵，是開始跟你講他的垃圾情緒與煩惱。他雖然表面上平和，但實際上內心早就歷經折磨，當他開始跟你訴苦時，就是對你最高等級的信任、把你當成避風港。

第四個特徵在意你的微笑。當你一笑，風象會有一種統治世界的成就感，他非常在意愛人的反應，如果他講了一個笑話，你笑了，他會非常地開心，把你當成快樂的泉源。

▎水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）／情緒滲透

水象星座撩人的方式就是「情緒滲透」。第一個特徵，是半夜三更的神祕關心，會問你在哪裡、睡著了嗎，他其實一直在等待切入你精神世界的裂縫，他簡單的問候其實都夾雜著數百遍的內心小劇場，只希望讓你產生一種「世界上只有他懂你寂寞」的幻覺。

第二個特徵，是身體距離慢慢接近。水象星座不會直接牽起你的手，而是以溫和的姿態靠近，一開始可能只是拉袖子、後來變成講話拍你肩膀、或是膝蓋碰你腳等等，其實他都是在做排斥的反應測試。

第三個特徵，是你情緒不好時，他會比你更低氣壓。當你只是工作有點累，他就會流露出比你更絕望的眼神，然後問你他有沒有做錯什麼事、對他有什麼不滿，其實這都是他高級的情緒綁架。

第四個特徵，是溫水煮青蛙。水象會讓你慢慢習慣生活有他、習慣每天有人跟你道早安、習慣別人半夜問候你，不是跟你硬碰硬，而是用情緒的水流慢慢沖刷掉你的理智線。

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。