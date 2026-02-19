2月25日今年首波水逆來了！4星座恐遇麻煩、4星座逆風「撿到錢」

要怎麼做才能在水逆期間安穩度過呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』【2026首波水逆】這 5 星座是重災區！2/25起『這樣做』保命，千萬別衝動！」，快來看看你是不是首波水逆的「受害者」吧！

▎水逆是什麼？

在占星學上，水星管的是你的腦袋與嘴巴，水逆一到，人類的集體智商就會直線下跌，宇宙沒收全人類的邏輯，第一個影響的就是溝通模式，許多人可能會「腦捕過度」，例如同事只是希望你收拾東西，你卻以為別人要你離職，過度敏感就是水逆期間的特色。

另外3C產品也會突然像是壞掉一樣，例如你在訂票時網速變得超慢、導航忽然失靈，這段期間，塞車是日常，飛機延遲更是司空見慣的事。

2026年的第一波水逆，發生在2月25日到3月20日，逆行在雙魚座與牡羊座。前半段的時間你會感覺進入集體斷片的模式，記憶力會比金魚還短；後半段則會進入暴躁模式，本來想冷靜溝通，但說出來的話卻像機關槍掃射。

▎水逆重災區：腦霧組／雙魚、牡羊、處女、天秤

雙魚座在水逆期間會變得很感性、很愛哭、甚至容易被騙，任何聽起來太美好的承諾都不要信，只要不做出重大財務決定、不回頭找前任，就不會出太多問題。

牡羊座此段時間內會非常衝動，可能會沒看清楚合約就簽字，很難三思而後行，建議做任何決定前都要謹慎思考再出發，這是一段破壞式重建的最佳時機，只要不衝動，把心思放在舊問題上，處理事情的效率就會很驚人。

處女座最引以為傲的邏輯和精準都會被徹底毀掉，會發現做任何事情都會出錯，建議這段時間內強迫大腦關機，去休息也好養生也罷，同時也放過身邊的人，不要想著控制別人。

天秤座的人際關係影響最大，不僅通不懂別人在說什麼、甚至容易被捲入口舌是非，記得沉默是金的道理，說話前務必要三思，如果別人講不聽不要回應就好。

▎影響不大：收爛攤組／金牛、魔羯、巨蟹、天蠍

金牛座在此段時間會被影響社交與心靈，身邊的人會一直折磨你的心靈，變得要收拾朋友的爛攤子。建議關上心靈的大門，盡量不去社交，這波水逆基本上跟你沒關係。

摩羯座雖然在水逆時會發現溝通卡卡的，但你的冷靜能幫你避開許多麻煩，即使遇到豬隊友和爛設備，也要放平心態，否則你也會跟著遭殃，記得多備份檔案，並留給自己已讀不回的權利。

巨蟹座水逆時容易遇到情緒勒索，會發現大家都在找你哭訴，記得鎖上你的心門，不要讓別人腦袋進水淹到了你，別人的劇本你不用去演，保持好自身的善良就好。

天蠍座會被影響戀愛和創意，水逆時會更容易看到他人的黑歷史，記得繼續保持神祕就好，看著別人自爆你手上就會有更多籌碼，知道的越多話就要越少，不要跳下去攪和。

▎反而好運：逆風撿到錢組／雙子、射手、水瓶、獅子

雙子水逆時雖然會比平時更愛碎碎念，但你的事業運會更好，會讓你找回以前錯過的貴人、過往沒談成的案子也可能回頭找你，記得把話說慢一點，三思而後行。

射手被影響的是家庭，對別人來說是漏水，但對你來說反而是可以賴在家休息的藉口，你可能會在沙發撿到錢、或是跟許久沒聯絡的家人和解，神經越大條水逆就越不會影響你。

水瓶座在水逆時會被影響的是財富，對別人來說是領不到錢，對你來說是重新理財，你可能會發現多出的餘額、或是發現全新的賺錢路徑，在水逆期間反而能發一筆災難財。

獅子座被影響的是深層慾望，此期間內偏財運會很好，雖然感情上前任可能會找你麻煩，但你的魅力比以前多很多，會產生優越感，水逆時你就是最大的贏家。

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。