2月14日情人節！「沒愛情有財運」3星座3生肖單身反而過更好

小孟老師分享，2月14日情人節單身不必難過，特定星座與生肖反而財運爆棚！單身能避免愛情拖累、專注工作與投資，是「賺大錢」的轉機。

主要點名單身者包括：牡羊座（守財、投資運）、處女座（理財冷靜）、獅子座（專注工作）；生肖則為：屬鼠（業績大爆發）、屬蛇（避開感情拖累）、屬猴（談判順利）。

情人節單身開運關鍵點：

單身就是轉機：不用顧慮伴侶，能把精力放在提升自我及工作業績上，避免情人節開銷大破財。

財運旺爆組合：

牡羊座、獅子座、處女座特別容易在單身時研究投資理財運極佳。

生肖業績王：

屬鼠、屬蛇、屬猴者，在情人節期間過年期間若有加班或經營生意最容易拿下大單。

小孟老師建議的單身轉運Tips： 投資自我：將原本要過節的預算拿來學習投資理財，或是犒賞自己。 專注工作：單身者可在這天選擇農曆年加班，或與客戶談心，業績有機會大幅提升。 即使單身，只要專注在提升自我財運，也能度過一個充實且富有的小情人節。

本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。