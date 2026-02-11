覺得諸事不順？通靈師：其實是你的「頻率」惹禍…意念真能改運

意念能改變命運

談話進行到這裡，我開始逐步引導他，談及與職場同事的相處、父母之間需要的體諒，以及對於過去感情的不安全感......把我所感應的畫面與訊息，連同具體他可以改變的方式，傳達給他。現在，他已經學會如何用不同濾鏡去看待外界。當然，這樣的調整不會是一蹴可幾，但畢竟，這已是最關鍵的起點。

人生裡那些看似同時發生、接連不順的狀況，其實多是因為我們在意識場域中，長時間累積的信念頻率所共振而來。這是一種以現世視角難以理解的狀態。受限於肉眼與三維感知，我們無法直接看見意識場域的運作。過去的念頭與行為，就像是播下種子，往往要到未來才會結出結果。而在這其中，隱藏著一種「意念能改變命運」的契機，只待你有意識的去覺察。

跟我諮詢碰面三周後，他傳來近況回饋，還有開心跟父母出遊的合照。 大是文化《通靈藥師的處方箋》，作者：J 藥師

「老師，謝謝妳。我現在有機會轉調到另一個部門，一切都依照妳說的，我調整自己的心態與節奏、換了不同顏色加強自己磁場、把握每一次跟同事與客戶的溝通機會；我學會耐心傾聽，工作氛圍也比以前更和諧，我不在意是否還有升遷機會，我只知道，我樂在其中。

「現在，媽媽跟我關係也輕鬆許多了，她可以接受我跟她開的玩笑，也知道我的心態轉變，不再只是輸出消極的擔心給我。身體健康也像妳感應的一般，很慶幸有妳，我爸媽才能早點檢查出問題。真的很謝謝妳！」

照片中他臉上的笑容與眼神，完全像剛出社會的大學生般容光煥發、像是隨時準備好迎接挑戰的航海王。我看著他跟雙親的合影，心裡真誠為他開心也祝願，願所有眾生都享有此般幸福、和樂的氛圍。

（本文摘自大是文化《通靈藥師的處方箋》，作者：J 藥師）