很虔誠神明不救？是因靈魂藍圖早已寫好…別讓悔恨成為他離去的牽掛

聯合新聞網／ J 藥師
女兒痛問神明為何不救父親，通靈藥師揭示靈魂藍圖真相，籲放下自責才能讓亡者真正安息。示意圖／Ingimage
女兒痛問神明為何不救父親，通靈藥師揭示靈魂藍圖真相，籲放下自責才能讓亡者真正安息。示意圖／Ingimage

明明很虔誠 為何神明不幫

女兒：「幫我問問我師尊，為何不幫我爸躲過這一劫？」

她口中的師尊，是虔心參拜、奉為指導老師許久的地藏王菩薩。在為父親處理後事的第一時間，她除了積極廣布施、誦經、供養僧團，確保為父親取得最大福報，以盡快減輕惡業外，也不斷代父親向地藏王菩薩懺悔。

然而，每當夜深人靜時，她總要一次次被洶湧翻騰的自責、悔恨、再也見不到父親的情緒黑潮襲擊、吞沒。

她的淚水再度滑落，帶著委屈激動的問道：「我這麼相信、虔誠的信仰祂，為什麼祂不能幫我爸躲過這一劫？」我看著她，想等她發洩完再回應。

女兒：「神明一定知道我的家人會發生什麼事，對嗎？尤其是這麼重大的劫難，祂們一定都知道啊！為何不幫祂？或者也可以提醒我啊！」

我可以體會她的心情，但宇宙的運作並非如此。「神明不會介入任一個靈魂已安排的課題、不會任意去改變一個靈魂的生命劇本。妳跟祂有因緣、祂是妳的指導靈，不表示祂得要跟著妳的情緒喜惡，去干涉身邊人的生命藍圖。」

我耐心、堅定的看著她回覆：「妳爸爸今生的課題，是祂自己安排的。雖然這輩子最終還是選了逃課，那也是祂個人的選擇，妳師尊即便早已知道，也不可能有任何動作。對祂們而言，生命的運作就是如此。神明都是慈悲的，平等看待眾生，協助每一個靈魂轉念與面對自己的生命功課。妳要練習不以自己視角去看待其他靈魂，否則，妳只是跟自己過不去。」

我如此回應，不單是因為我看到的能量場域資訊，更多是來自對於生命的了悟，以及高等振頻能量的回饋訊息。還活著的人不斷自我情緒攻擊，其實都是在同等輸出責怪給逝去的亡靈

我繼續引導她：「妳爸爸現在需要的不是妳的疑問或自責，而是持續的功德與迴向，讓祂在妳師尊旁邊可以安住、反省、療癒，這才是對祂最有幫助的。」

在每周一次的靈療中，我除了幫女兒穩定能量場、陪她度過父親靈魂轉念的中陰期，也看著她的父親在地藏王菩薩引領下漸趨平靜、不再恐懼。同時協助她以新的視角重新理解生命的意義，珍惜當下仍愛著她，也需要她回以愛與照顧的家人。

她父親以看似極端、難以理解的方式提早離開，實則暗藏著最寶貴的學習意義。她必須學習理解、尊重父親這個獨立靈魂個體的自有體驗歷程，而非以自己與祂有限交集的認知，買單祂整個生命的黑暗扭曲。

大是文化《通靈藥師的處方箋》，作者：J 藥師
大是文化《通靈藥師的處方箋》，作者：J 藥師

我再次提醒她：「妳不是祂，無法體會祂除了身體病痛以外的日常折磨。相信我，此刻的祂，在妳師尊旁邊，是平靜、真正的解脫，沒有在人世時的糾結苦痛。妳應該持續祝福祂、協助祂消除所謂的惡業。」

女兒：「雖然沒辦法那麼快放下，但我會繼續練習的。妳幫我跟祂說，我會一直想祂，以後我們見面時，一定要記得我。」

走在父親節將至，布置各種宣傳行銷與慶祝氛圍的熱鬧街道上，在一家烘焙坊前，她停下腳步。店內有父女倆一起選購麵包的回憶，飄散在空氣中剛出爐的溫潤奶香，是依賴父親的味道。淚水盈眶的模糊視線中，她再次看見那個不曾發過脾氣，總是掛著滿滿疼愛與微笑的父親。那一刻，她相信，那些來不及說出口的愛與思念，父親其實都知道。

通靈藥師的處方箋

★可怕的並非自殺行為，而是死後靈魂未能順利轉念的迴圈。

★沒有可怕的懲罰或不停重複的自殺，那是靈魂意識困在能量陷阱中反覆

振盪的結果。透過超度、覺知轉化與改變信念，才能突破能量障礙，將

祂帶往下一個階段。

★自責與懊惱無法改變結果，靈魂的意念決定是依照自己藍圖安排的劇

情。深沉的痛苦與悔恨，不如祈福祝願的強大力量。

（本文摘自大是文化《通靈藥師的處方箋》，作者：J 藥師）

