高築心牆！「三星座」令人難以靠近 天蠍不意外、這星座熱情之下藏算計

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為一個人示意圖。圖／AI生成
有些人表面溫和隨和，但內心冷漠，不容易靠近。搜狐網分享，有三個星座頭腦理智，不輕易碰觸情感，也因此很少犯錯。以下這三個星座，就是典型的「理智冰山型」。

雙子座／表面感性 時刻精明防護

雙子座看似社交達人、話多、幽默，但這只是讓自己融入群體的方式。內心深處，他們保持高度理智，不輕易打開心門。情感對他們而言是風險，隨時可能造成困境。因此雙子總是用冷靜和計算保護自己，很少犯錯，與他們相處，需要理解他們的「精明自保」。

摩羯座／理智冰山 沒付出別想靠近

摩羯座天生冷靜，不善表達，也不主動。即便有人熱情靠近，他們的回應也極有限。內心像冰山般難以觸及，感情不是他們優先考量的範疇。摩羯用理智處理生活，專注利益與格局，不碰情感，避免犯錯。要靠近摩羯，常常需要極大的耐心與理解。

天蠍座／保持距離 只相信自己人

天蠍座對熟悉的人炙熱而忠誠，但對陌生人冷漠且難以接近。他們在情感上設下高門檻，一旦接受你，才可能展現全然信任。隨著年齡增長，天蠍越理智，越少因外界動搖而犯錯。他們內心冷漠，但理智的保護，使得他們在人群中始終保持重要角色。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座
高築心牆！「三星座」令人難以靠近 天蠍不意外、這星座熱情之下藏算計

有些人表面溫和隨和，但內心冷漠，不容易靠近。搜狐網分享，有三個星座頭腦理智，不輕易碰觸情感，也因此很少犯錯。以下這三個星座，就是典型的「理智冰山型」。

