火馬年別躺平「燒光過去錯誤」！12星座完整開運指南：重拾強大的自己

聯合新聞網／ 澤誼老師
2026年赤馬年不能躺平，要燒掉過去垃圾，認真面對自己內心。圖／AI生成
很多人問我2026年會怎樣？看標題「烈火」你大概就知道，這一年沒打算讓你躺平！但火不一定是為了燒毀你，有時候是為了燒掉那些你早該丟掉的垃圾！

【牡羊座】慢下來 藍色壓住心火

習慣快速衝刺、凡事都要爭第一的你，2026年請練習慢下來！選擇深寶藍色能幫你壓住心火，讓智慧在平靜中浮現！搭配藍紋瑪瑙，能平衡你的急躁，讓你在事業和生活中不再因為衝動而毀了局！

【金牛座】學著放手 黃色接住財富

你對穩定的執著，有時反而讓你活得太累，別再拚命抓著沒意義的東西不放了！今年請多運用溫暖黃色，它像陽光一樣舒服！搭配黃水晶，這是在提醒你「我不必追逐財富，我就是財富的容器」，當你不再害怕匱乏，錢財反而會流向你！

【雙子座】過濾資訊 紫色屏蔽噪音

在資訊爆炸的時代，你蒐集了那麼多雜訊，但那真的是你要的嗎？薰衣草紫能幫你找回內在的秩序感！攜帶紫水晶，它能幫你關掉腦中那些沒意義的噪音，聽見靈魂最真實的聲音，讓你的聰明才智花在真正重要的事情上！

【巨蟹座】釋放情緒 白色接納自己

別再壓抑情緒去換取那些所謂的成熟了，情緒是你的一部分，不是敵人！珍珠白是你的守護色，它象徵著純粹的接納！搭配月光石，讓它提醒你「情緒如潮汐，我允許它流動而不被淹沒」，在溫柔中找回滋養自己的力量！

【獅子座】自我舒緩 綠色帶來柔軟

真正的強大，是懂得在適當的時候收起鋒芒，而不是為了虛榮硬撐！森林綠能緩解你那過度緊繃的自尊，帶來寬廣的視野！使用孔雀石，它能引導你學習柔軟，當你不再需要時時刻刻證明自己，那份強大才會真正落地！

【處女座】愛自己 玫瑰粉放過細節

別再為了那些完美的幻象折磨自己了，接納自己的裂縫才是光照進來的地方！玫瑰粉色能軟化你對細節的苛求！選擇粉晶，它能提醒你先愛上那個不完美的自己，當你對自己溫柔了，生活中的卡點反而會意外地化解！

【天秤座】對等社交 海藍色沉澱內心

2026年請把花在社交的心力收回來，先問問自己到底要什麼！深海藍色能幫你找回沉穩的基調，不再隨波逐流！配戴青金石，它能幫助你在關係中站穩腳跟，學會先愛自己再愛他人，建立真正對等的連結！

【天蠍座】穩住內心 黑色帶來安定

你越是想維持那種虛假的安穩，內心的不安感就越強，不如主動去迎接挑戰吧！質感黑色能給你一種神祕的安定感！攜帶黑曜石，它能賦予你穿越恐懼的力量，讓你知道自己擁有主宰人生的權力，那些挑戰終將成為你轉化的養分！

【射手座】跑向目標 大地色步步踏實

奔跑是你的天賦，但如果沒有目標，跑得再快也只是在消耗體力！大地色能為你帶來落地感，讓願景不再只是空想！搭配茶晶，它能提醒你在奔跑時記得腳踏實地，讓你的目標變得清晰，每一步都走得紮實！

【摩羯座】磚紅色 點燃工作熱情

我知道你很累，但摩羯座的價值，就是在這一滴滴汗水中累積出來的！磚紅色能為你點燃熱情，不再只是機械化地應付工作！使用石榴石，它能加持你的意志力，讓你明白每一滴汗水都是通往巔峰的基石，這份努力絕對划算！

【水瓶座】接納自己 亮橘色分享溫暖

你的獨特是給這世界的禮物，別把它當成跟人疏離的藉口！亮橘色能為你的冷靜帶入溫暖的能量！配戴琥珀，它能幫助你接納自己的獨特性，並將這份天賦轉化為對群體的貢獻，當你願意分享溫暖，豐盛會加倍回來！

【雙魚座】看清真相 白水晶幫助覺察

直覺是你最強大的武器，但前提是你要先看清真相，而不是活在幻覺裡！純淨透明色能幫你洗滌混亂的思緒！搭配白水晶，它能助你擴大覺察力，讓你在清明中採取行動，不再被周邊的情緒干擾，活出靈魂最純粹的樣子！

2026年，願望不會寫寫就實現，它會逼你面對你卡住的地方。別把混亂當成失敗，把它當成清理的開始，加油啦！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

開運 馬年 星座

澤誼老師

