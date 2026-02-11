外表很E是假象！三星座雷點多又易炸「自我中心難相處」

有些星座第一眼真的無害，甚至很E人，友善又親切，一度讓人以為「應該很好相處」。但只要相處時間一拉長，就會發現他們的雷點不少，很容易踩中就爆炸。搜狐網分享三個外表看似溫和，但其實難相處雷點很多的星座，建議小心服用，該閃則閃。

★白羊座／看起來好說話 一堆情緒雷

白羊座給人的感覺熱情、直爽、不計較，但真正的地雷藏在情緒裡。

白羊座的雷點包括，決定遭人質疑、想法被潑冷水、事情被拖延、當下對方沒和自己站同一陣線。

白羊情緒來得又快又猛，上一秒還嘻嘻哈哈，下一秒就直接翻臉。而且最雷的是，他們常覺得「我只是講實話」，卻沒發現自己早就傷到人。和白羊相處，最怕的不是衝突，而是他們突然大爆炸，還不覺得自己有問題。

雙子座／表面隨和 雷點散落各處

雙子座很會聊天，也很懂配合，但雷點多到像隱形地雷。

雙子座常見雷點包括，被要求承諾、限制自由、被追問真實想法、或被質疑現在與過去說法雙標。雙子的原則就是沒有原則，雙標也是必然，他們不是故意反覆，而是真的隨時在變，若被逼著「說清楚」、「定下來」，他們就想逃。最讓人心累的是，你永遠不知道他現在的態度能維持多久，也許下秒就變卦。

獅子座／態度大方 自尊是轟天雷

獅子座外表親切、有氣度，但內心的雷全部圍繞在「面子」。

獅子座的地雷包含被忽略、被當成配角、被當眾指教、或是沒有肯定他的努力，沒有幫他拍手。有些獅子會直接開罵，有些則是默默記在心裡，他們會直接收回對你的友情與熱情。最難察覺的是，獅子翻臉前往往毫無預警，前一秒還在笑著，下一秒就炸開變臉。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。