過年前快學！命理師曝「五色錢鈔生財法」 過香火默念8字錢包變財庫

聯合新聞網／ 綜合報導
五色鈔示意圖。圖/讀者提供
五色鈔示意圖。圖/讀者提供

每到農曆年前，許多人都會到銀行兌換新鈔，準備包紅包或日常使用。命理師湯鎮瑋近日在臉書分享一套「五色錢鈔生財法」，表示只要準備新台幣紙鈔五種面額各一張，或選擇其他國家的紙鈔取其五行顏色，搭配特定時機與步驟，就能把錢變成錢母，進而以錢生錢、招財滾滾。

湯鎮瑋老師說明，「五色錢鈔生財法」所需準備的物品相當簡單，新台幣100元、200元、500元、1000元、2000元鈔票各一張，或取各國錢鈔取其五行顏色，例如綠、粉紅、咖啡（黄）、灰（銀）、藍（黑）皆可，並準備一個全新的紅包袋。

湯鎮瑋提醒，民眾把這5張鈔票裝在紅包袋中，可選在農曆3、6、9、12月，或者過年、立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等吉日，帶去財神廟過香火並默念「財神錢母，對我生財」，之後放在錢包中隨身攜帶不要花掉，讓錢袋變成財庫、錢母。

湯鎮瑋補充，做生意的商家可以把紅包袋放在收銀檯裡面，象徵以錢生錢、招財滾滾；若是一般上班族或家庭主婦，可以放在梳妝台、保險箱、財位上，藉五行相生力量生生不息、富貴相傳。

有網友表示，2000元和200元的新鈔非常難換，對此湯鎮瑋回應，「往年的五色鈔可以延用當錢母，但要換新的紅包袋」，並呼籲民眾還是要腳踏實地努力賺錢，才能真正守住財富與機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

