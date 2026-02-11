貴人不間斷！「四大生肖」馬年運勢飛起來…賺錢之路越來越寬廣

馬上就要過農曆年了，搜狐網分享今年四個生肖會明顯感受到助力，凡事順風順水，貴人變多、運勢轉旺，賺錢的路也越走越寬廣。

屬虎／主動出擊 表現亮眼

2026年屬虎的人與太歲三合，整體運勢明顯轉強。職場上容易遇到願意提攜的前輩或女性貴人，曝光度提升，表現自然被看見。正財穩定成長，偏財運也不差，只要敢嘗試新方向，就容易有實質收穫。但要注意官符星，簽約前睜大眼睛。

屬牛／低調耕耘 穩定收割

屬牛的人在2026年明顯忙碌，但每一分汗水都不白費。工作上遇到不少貴人，收入也跟著提升。正財穩定，偶爾還會出現獎金或額外紅利。但記得要保持態度謙遜，因為貴人就出現在日常裡。

屬蛇／進修學習 財路大開

走出本命年後，屬蛇的人在2026年思路變清晰。很適合進修、學新技能或轉換跑道，能間接帶動收入成長。今年建議蛇多多交際，會認識關鍵貴人，蛇有偏財運，但若與他人合作，建議利益分配要白紙黑字寫清楚。

屬羊／財源廣進 低調行事

屬羊在歲合加持下，整體步調順暢，職場貴人幫扶，工作與生活平衡感提升。羊今年正財偏財都不錯，很適合長期布局投資，增加收入。但建議羊今年要保持低調，避免鋒芒太過招來小人妒忌。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。