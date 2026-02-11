快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大發橫財示意圖。圖／AI生成
馬上就要過農曆年了，搜狐網分享今年四個生肖會明顯感受到助力，凡事順風順水，貴人變多、運勢轉旺，賺錢的路也越走越寬廣。

屬虎／主動出擊 表現亮眼

2026年屬虎的人與太歲三合，整體運勢明顯轉強。職場上容易遇到願意提攜的前輩或女性貴人，曝光度提升，表現自然被看見。正財穩定成長，偏財運也不差，只要敢嘗試新方向，就容易有實質收穫。但要注意官符星，簽約前睜大眼睛。

屬牛／低調耕耘 穩定收割

屬牛的人在2026年明顯忙碌，但每一分汗水都不白費。工作上遇到不少貴人，收入也跟著提升。正財穩定，偶爾還會出現獎金或額外紅利。但記得要保持態度謙遜，因為貴人就出現在日常裡。

屬蛇／進修學習 財路大開

走出本命年後，屬蛇的人在2026年思路變清晰。很適合進修、學新技能或轉換跑道，能間接帶動收入成長。今年建議蛇多多交際，會認識關鍵貴人，蛇有偏財運，但若與他人合作，建議利益分配要白紙黑字寫清楚。

屬羊／財源廣進 低調行事

屬羊在歲合加持下，整體步調順暢，職場貴人幫扶，工作與生活平衡感提升。羊今年正財偏財都不錯，很適合長期布局投資，增加收入。但建議羊今年要保持低調，避免鋒芒太過招來小人妒忌。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 馬年
相關新聞

威力彩連槓上看13.5億！4星座4生肖有偏財…下注前「做這事」絕對旺

2月12日威力彩上看13.5億，4星座4生肖，偏財運強，有機會中大獎。小孟老師也提醒，多多行善，命中有福報，再搭配老師所說才能提升中獎機率。

外表很E是假象！三星座雷點多又易炸「自我中心難相處」

有些星座第一眼真的無害，甚至很E人，友善又親切，一度讓人以為「應該很好相處」。但只要相處時間一拉長，就會發現他們的雷點不少，很容易踩中就爆炸。搜狐網分享三個外表看似溫和，但其實難相處雷點很多的星座，建議小心服用，該閃則閃。

貴人不間斷！「四大生肖」馬年運勢飛起來…賺錢之路越來越寬廣

今送神日！給灶神吃甜甜說好話…「甜點外交」重啟家運財運

農曆十二月二十四日（國曆2026年2月11日）是民間習俗重要的「送神日」。許多人視為例行公事，但其實這是一場至關重要的「年度家運績效考核」。

今送神日別拜錯！命理師警告：灶神最忌這一物 3供品也不宜

今天是農曆12月24日，也是「送神日」。命理師柯柏成說，清屯前的送神不能馬虎，尤其是恭送灶神，祂是上天在家戶守護神兼監察...

赤馬年太歲「文哲大將軍」！4生肖沖犯太歲要注意

2月4日已進入「立春」節氣，在民俗上已象徵進入新的赤馬年，立春節氣也象徵「值年太歲」的交接，由乙巳蛇年的太歲吳遂大將軍，交棒給...

