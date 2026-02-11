今送神日！給灶神吃甜甜說好話…「甜點外交」重啟家運財運

農曆十二月二十四日（國曆2026年2月11日）是民間習俗重要的「送神日」。許多人視為例行公事，但其實這是一場至關重要的「年度家運績效考核」。

風水命理專家谷帥臻博士強調「廚房是陽宅風水的財庫，也是健康的總開關。」灶神（灶君）作為駐守廚房的最高行政長官，祂手上那份「年度報告」將直接呈報給玉皇大帝，決定你來年的吉凶禍福。送神不只是拜拜，更是一場融合了「空間整理」與「向上管理」的智慧儀式。為了協助大家精準掌握這場年度大戲，整理最科學、最高效的執行清單，助您在2026年重啟財庫，贏在起跑點。

▋ 戰略物資：送神供品清單

送神核心戰術是「甜點外交」。透過甜食，象徵讓灶神「吃甜甜、說好話」，甚至在物理上「黏住嘴巴」，讓負評無從出口。準備四組關鍵供品：

1. 【封口外交】冬瓜糖、麥芽糖、花生糖或糖果餅乾

糖果餅乾攻勢，確保神明在天庭匯報時只說你好話，壞話說不出口。

2. 【圓滿財庫】甜湯圓三碗

紅色象徵金，白色象徵銀，金銀具足；圓形代表圓滿，財務無缺。

3. 【步步高升】發粿或發糕

象徵家運與事業如同發糕般蓬勃發達，步步高升。

4. 【拜拜必備】香、燭、紙錢

清香與神溝通、蠟燭大放光明、五色金讓灶神麥克麥克，若能準備「雲馬紙錢」讓灶神坐騎順風而起，贏在起跑點上。

▋ 執行SOP：送神時間、地點、儀式四步驟

俗話說「送神早、接神晚」意在讓神明早點放假、回天庭佔好位子匯報。

• 最佳時辰： 國曆2026 /2/11前一晚 23:00起，至當日（中午前尤佳）。

• 執行地點： 廚房（灶神位）或家中神明廳。

步驟 1：廚房美學，清理廚房與灶台，整齊乾淨的空間才能留住財氣。

步驟 2：擺放供品，甜食、湯圓、發糕與五色金，整齊供奉於灶台旁邊。

步驟 3：焚香祈願，點香後以白話文誠心溝通，不需背誦艱澀經文：

「今日送神，弟子（信女）誠心準備甜食供養，感謝灶神一年來的照看。祈願神明上天言好事，下界保平安，護佑全家 2026 年財丁兩旺、萬事順利。」

步驟 4：燒化金紙， 焚燒金紙與甲馬，恭送神明啟程。

送神，是華人特有的生活智慧。透過儀式，我們整理環境，也整理心境。把握這一年一次的機會，為自己的2026年寫下最完美的開局程式。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。