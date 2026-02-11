快訊

學習歷程讓才藝綁定升學 家長如何拿捏才不會逼過頭？

川普20年前1句話露餡早知道淫魔案！美商務部長也認了去「戀童癖島」

今天「送神」越早越好！5個民俗習慣掃走晦氣、迎接賜福

聽新聞
0:00 / 0:00

今送神日別拜錯！命理師警告：灶神最忌這一物 3供品也不宜

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
清屯前要送神，又以灶王爺也就是送灶神最重要。聯合報系資料照，486團購提供
清屯前要送神，又以灶王爺也就是送灶神最重要。聯合報系資料照，486團購提供

今天是農曆12月24日，也是「送神日」。命理師柯柏成說，清屯前的送神不能馬虎，尤其是恭送灶神，祂是上天在家戶守護神兼監察官，務必準備甜食供品，讓祂「吃甜甜」返回天庭說好話，避免供奉酸、苦、辣等刺激性食物，白開水更是大忌。

柯柏成指出，根據傳統習俗，「清屯」通常是指年底大掃除，著重於清潔神龕、香爐、神像等祭祀區域，常與「送神」儀式結合。清屯前的送神馬虎不得，必須焚香稟告家中神明恭送其返回天庭，其中又以灶王爺，也就是送灶神最重要。

由於，灶王爺是上天在家家戶戶設的守護神兼監察官，專司記錄這一家一年來的善惡，為讓祂返回天庭在玉皇大帝面前多說好話，古代農家會將灶王爺畫像撤下，再把糖蜜或麻糬等甜食塗在灶神的嘴上，畫像隨紙錢燒化，等初四迎神再貼新畫像。

柯柏成說，送灶神的核心是感謝其一年的護佑，為其返天述職前的餞行，建議準備麥芽糖、湯圓、糖果等甜食供品，讓灶神嘴甜，多說好話；並備三杯酒或清茶，果汁汽水也行，以及蘋果、橘子等當季水果，還有香燭及專用的「灶君衣」或「甲馬」紙錢。

特別注意的是，供品務必避免供奉酸、苦、辣等刺激性食物，尤其不可以用白開水奉灶王爺，這是大忌。送灶神儀式完成後，就進入神明不在的「無神時期」較沒無禁忌，也才可以開始「清屯」，再來就待正月初四 （20日）恭敬「接灶神」迎接其返回家中。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

灶神 清屯 送神日
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

2月11日要「送神」越早越好 5個民俗習慣掃走晦氣、迎接賜福

2月11日「送神日」清囤6大禁忌一次看！別吵架、別倒香爐衰整年

威力彩連槓上看13.5億元！命理師曝買彩券3技巧「大幅衝高中獎運」

情人節拜月老求姻緣？命理師揭「3大NG行為」：一堆人犯錯

相關新聞

今送神日！給灶神吃甜甜說好話…「甜點外交」重啟家運財運

農曆十二月二十四日（國曆2026年2月11日）是民間習俗重要的「送神日」。許多人視為例行公事，但其實這是一場至關重要的「年度家運績效考核」。

今送神日別拜錯！命理師警告：灶神最忌這一物 3供品也不宜

今天是農曆12月24日，也是「送神日」。命理師柯柏成說，清屯前的送神不能馬虎，尤其是恭送灶神，祂是上天在家戶守護神兼監察...

赤馬年太歲「文哲大將軍」！4生肖沖犯太歲要注意

2月4日已進入「立春」節氣，在民俗上已象徵進入新的赤馬年，立春節氣也象徵「值年太歲」的交接，由乙巳蛇年的太歲吳遂大將軍，交棒給...

2月11日要「送神」越早越好 5個民俗習慣掃走晦氣、迎接賜福

明天是國曆2月11日、農曆12月24日，按照習俗是「送神」的日子，命理師楊登嵙說，送神需越早越好，而接神則是相反，越晚越...

威力彩連槓上看13.5億！4星座4生肖有偏財…下注前「做這事」絕對旺

2月12日威力彩上看13.5億，4星座4生肖，偏財運強，有機會中大獎。小孟老師也提醒，多多行善，命中有福報，再搭配老師所說才能提升中獎機率。

周三送神日…別把好運倒光光 清屯禁忌一次看

2月11日（三）是農曆12月24日，也是「送神日」。民俗專家廖大乙說，神明桌平時不能亂動，恭送神明回天庭後，再清理家中神...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。