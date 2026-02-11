今送神日別拜錯！命理師警告：灶神最忌這一物 3供品也不宜

今天是農曆12月24日，也是「送神日」。命理師柯柏成說，清屯前的送神不能馬虎，尤其是恭送灶神，祂是上天在家戶守護神兼監察官，務必準備甜食供品，讓祂「吃甜甜」返回天庭說好話，避免供奉酸、苦、辣等刺激性食物，白開水更是大忌。

柯柏成指出，根據傳統習俗，「清屯」通常是指年底大掃除，著重於清潔神龕、香爐、神像等祭祀區域，常與「送神」儀式結合。清屯前的送神馬虎不得，必須焚香稟告家中神明恭送其返回天庭，其中又以灶王爺，也就是送灶神最重要。

由於，灶王爺是上天在家家戶戶設的守護神兼監察官，專司記錄這一家一年來的善惡，為讓祂返回天庭在玉皇大帝面前多說好話，古代農家會將灶王爺畫像撤下，再把糖蜜或麻糬等甜食塗在灶神的嘴上，畫像隨紙錢燒化，等初四迎神再貼新畫像。

柯柏成說，送灶神的核心是感謝其一年的護佑，為其返天述職前的餞行，建議準備麥芽糖、湯圓、糖果等甜食供品，讓灶神嘴甜，多說好話；並備三杯酒或清茶，果汁汽水也行，以及蘋果、橘子等當季水果，還有香燭及專用的「灶君衣」或「甲馬」紙錢。

特別注意的是，供品務必避免供奉酸、苦、辣等刺激性食物，尤其不可以用白開水奉灶王爺，這是大忌。送灶神儀式完成後，就進入神明不在的「無神時期」較沒無禁忌，也才可以開始「清屯」，再來就待正月初四 （20日）恭敬「接灶神」迎接其返回家中。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。