威力彩連槓上看13.5億！4星座4生肖有偏財…下注前「做這事」絕對旺
2月12日威力彩上看13.5億，4星座4生肖，偏財運強，有機會中大獎。小孟老師也提醒，多多行善，命中有福報，再搭配老師所說才能提升中獎機率。
《偏財生肖》
◆Top4虎
老虎財水充沛，財富能量旺，下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。
◆Top3狗
屬狗偏財運好，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大鈔，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。
◆Top2馬
馬有長輩貴人，顯示你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能藉由家人的財運來引進自身財氣。
◆Top1蛇
蛇財運在元辰位上發光發熱，小孟老師建議，下注前打開手機觀看太陽與海洋的照片，再去下注，藉由水與日光的能量吸收大量財水入庫，將能帶旺你的財氣。
《偏財星座》
好運星座天蠍、天秤、水瓶、雙子。
幸運時辰為
09：00-11：00
11：00-13：00
13:00-15:00
財神位在西方，建議可尋找住家或辦公室西方的投注站下注會更有財運，說不定億萬富翁就是你！
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。