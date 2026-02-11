威力彩連槓上看13.5億！4星座4生肖有偏財…下注前「做這事」絕對旺

2月12日威力彩上看13.5億，4星座4生肖，偏財運強，有機會中大獎。小孟老師也提醒，多多行善，命中有福報，再搭配老師所說才能提升中獎機率。

《偏財生肖》

◆Top4虎

老虎財水充沛，財富能量旺，下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。

◆Top3狗

屬狗偏財運好，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大鈔，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

◆Top2馬

馬有長輩貴人，顯示你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能藉由家人的財運來引進自身財氣。

◆Top1蛇

蛇財運在元辰位上發光發熱，小孟老師建議，下注前打開手機觀看太陽與海洋的照片，再去下注，藉由水與日光的能量吸收大量財水入庫，將能帶旺你的財氣。

《偏財星座》

好運星座天蠍、天秤、水瓶、雙子。

幸運時辰為

09：00-11：00

11：00-13：00

13:00-15:00

財神位在西方，建議可尋找住家或辦公室西方的投注站下注會更有財運，說不定億萬富翁就是你！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。