威力彩連槓上看13.5億！4星座4生肖有偏財…下注前「做這事」絕對旺

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
樂透中獎示意圖。圖／AI生成
樂透中獎示意圖。圖／AI生成

2月12日威力彩上看13.5億，4星座4生肖，偏財運強，有機會中大獎。小孟老師也提醒，多多行善，命中有福報，再搭配老師所說才能提升中獎機率。

《偏財生肖》

◆Top4虎

老虎財水充沛，財富能量旺，下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。

◆Top3狗

屬狗偏財運好，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大鈔，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

◆Top2馬

馬有長輩貴人，顯示你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能藉由家人的財運來引進自身財氣。

◆Top1蛇

蛇財運在元辰位上發光發熱，小孟老師建議，下注前打開手機觀看太陽與海洋的照片，再去下注，藉由水與日光的能量吸收大量財水入庫，將能帶旺你的財氣。

《偏財星座》

好運星座天蠍、天秤、水瓶、雙子。

幸運時辰為

09：00-11：00

11：00-13：00

13:00-15:00

財神位在西方，建議可尋找住家或辦公室西方的投注站下注會更有財運，說不定億萬富翁就是你！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財神 威力彩 生肖 星座
相關新聞

每日星座運勢／天蠍單身者想談戀愛 可請朋友撮合

2026-02-11牡羊座短評：處理事務，需注意方式與方法。【整體運】對另一半別太強勢，已得到的並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受到情緒的影響，會在關

閒雲野鶴愛自由！「三星座」超佛人生…射手四海為家、這土象上榜

每個人對人生的追求不盡相同，有人特別看重金錢名利、但有些人則嚮往與世無爭的生活。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個嚮往閒雲野鶴生活的星座，快來看看他們對待人生的態度吧！請參考太陽、月亮、火星、上升星座。

威力彩連槓上看13.5億元！命理師曝買彩券3技巧「大幅衝高中獎運」

威力彩下一期頭獎金額上看13.5億元，過年家人團聚時，不少人會購買刮刮樂或彩券試試手氣。命理專家王老師在臉書發布影片，分享過年時節的3個開運技巧，幫助你提升偏財運、提升「中獎」機率，幫助你成為億萬富豪。

遊學太子爺駐駕南投克明宮 初一到初六天天送金牌

下周就是農曆新年，南投竹山克明宮是地方信仰中心，每逢大年初一舉辦平安餐，為當地宗教盛事，吸引信眾與遊客走春祈福；「遊學太...

談戀愛最缺乏安全感星座TOP6！ 三星座重度依賴、三星座是控制狂

無論感情世界裡或人際關係，安全感很重要，搜狐網分享，有六大星座缺乏安全感，常常感到不安，他們都各有理由，也有內心獨白，快來看看你中了嗎。

