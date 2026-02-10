快訊

遊學太子爺駐駕南投克明宮 初一到初六天天送金牌

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投竹山克明宮大年初一辦平安餐，遊學太子爺今年新春駐駕，初一到初六開放擲筊，預計送出6面金牌。記者賴香珊／攝影
下周就是農曆新年，南投竹山克明宮是地方信仰中心，每逢大年初一舉辦平安餐，為當地宗教盛事，吸引信眾與遊客走春祈福；「遊學太子爺」今年新春期間也駐駕克明宮，大年初一到初六將開放擲筊，預計送出6面金牌，增添濃厚年節氣氛。

克明宮創建於清朝同治年間，主祀文衡聖帝關聖帝君，俗稱「恩主公」，距今已有一百六十多年歷史，是竹山地區重要的精神寄託。廟宇曾在九二一大地震中全毀，後在廟方與十方大眾齊心努力下於原址重建，延續地方信仰與文化傳承。

而「遊學太子爺」是遊走全台的神明，多年來全台跑透透，截至上月底已駐駕1111間不同的宮廟；8年前因竹山300年大建醮與克明宮結緣，今年因此駐駕克明宮過新年，並帶來6面純金金牌及「發財萬靈丹」福帶，與宮內眾神明陪信眾過年。

遊學太子爺管理人廖大乙說，遊學太子爺駐駕期間，將於大年初一至初六開放信眾擲筊祈福，預計送出6面純金金牌，讓走春民眾博好運；初二到初四則送「發財萬靈丹」紅包福袋，讓民眾把財氣、福氣和平安一同帶回家。

克明宮主任委員楊非武，克明宮今年除了循傳統在大年初一舉辦冬筍平安餐，選用竹筍、冬筍、番薯等在地食材入菜，免費供應民眾享用。初一當天上午9時起，發送1200個百元紅包，另贈送1000支文昌筆，祈願信眾新年平安福運滿滿滿。

