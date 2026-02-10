談戀愛最缺乏安全感星座TOP6！ 三星座重度依賴、三星座是控制狂

無論感情世界裡或人際關係，安全感很重要，搜狐網分享，有六大星座缺乏安全感，常常感到不安，他們都各有理由，也有內心獨白，快來看看你中了嗎。

《情感依賴組》

巨蟹座♋／安全感重度依賴者

脆弱指數五顆星，巨蟹座情緒像潮汐，隨時都需要有人當他們的港灣。當對方不回訊息、或是隨口一句話，都可能讓巨蟹座腦補出「我要被拋棄了」而情緒崩潰。

「我不是故意胡鬧，只想確認你還在。」—— 巨蟹內心OS

天蠍座♏／信任危機終身患者

脆弱指數五顆星，天蠍座對失控這件事超敏感，他們洞察力強，但容易傷到自己。他們喜歡偷偷觀察、測試對方，越在乎會越懷疑。

「我可以看穿你的謊言，但更怕看穿真相。」—— 天蠍內心OS

雙魚座♓／現實與幻想的迷失者

脆弱指數四顆星，雙魚座邊界感模糊，容易吸收他人情緒。雙魚座常常為愛犧牲底線，或是靠著幻想麻痹自己，一旦幻想破滅，可能整個人生觀崩塌。

「我不是沒有主見，只怕說出口會失去你。」—— 雙魚內心 OS

《焦慮控制型》

處女座♍／完美主義背後的焦慮

脆弱指數四顆星，處女座頭腦清楚，對一切都計畫很多，喜歡靠掌控細節對抗不確定，一旦計畫被打亂，內心秩序就會崩潰。處女座也很嘮叨，對於在乎的人，他們會大事小事都要管、都要念，因為希望對方和自己一起變更好。

「當事情不按計畫走，我會覺得世界都亂套。」—— 處女內心OS

金牛座♉／物質堡壘裡的不安

脆弱指數三顆星，金牛座看似情緒穩定，習慣靠存款、房產、穩定關係找安全感，一旦波動就會緊張。金牛不喜歡變動，對於重要的人，他們會希望對方大小事能照著金牛座安排，如果被拒絕就會生悶氣。

「希望一切順順的，突如其來變動非常可怕。」—— 金牛內心OS

天秤座♎／關係中的空心人

脆弱指數三顆星，天秤座常常透過他人態度來確認自我價值，害怕衝突，又是天生討好型人格，獨處時容易感到空虛。天秤表面隨和，但其實很多想法，也希望能主導事情發展，可以說是隱形的控制狂，常用「哄騙」的方式達成目的。

「大家一定都喜歡我吧！那個人不會不喜歡我吧！」—— 天秤內心OS

