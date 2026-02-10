聽新聞
0:00 / 0:00
天福星報到！四大生肖天降橫財…馬機會來敲門、 這動物財富在遠方
紫微斗數裡的「天福星」，象徵一種小幸運，突然特別被照顧，迎來福星高照的好運。紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，有四個生肖就是「福氣大於算計」的代表，近日意外財運超強，特別容易遇到好消息，錢財賺飽飽，遠超過預期。
生肖虎／不用爭取 滿手都是資源
這段時間的生肖虎，整體狀態像自帶好運濾鏡。不用刻意爭取，反而容易遇到被照顧的情況，有人主動給機會、補資源，卡關時也常有人幫忙解套。錢不一定一次到位，但方向走對，後面自然越來越順。
生肖馬／意料之外好運 機會一直來
生肖馬在丙午年前，特別容易遇到「本來沒想到」的收入來源，像是臨時分潤、額外紅利，或被忽略的選項突然變值錢。這波財運不是精算型，而是行動派紅利，越敢嘗試，越容易踩到好時機。
生肖鼠／穩紮穩打 不知不覺錢來也
生肖鼠的財運走的是慢慢累積路線，不一定馬上看到大進帳，但在選擇上越來越順，該避的坑避開，該留的錢留得住。等回頭看，會發現自己其實多存了不少，也少煩了很多。
生肖猴／財富在遠方 走出去就賺到
對生肖猴來說，丙午年前的好運不太愛待在原地。換環境、換城市、換圈子，反而更容易遇到新機會。財運多半來自外地或新跑道，有時不只是錢，還是一個能改變未來走向的關鍵選項。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。