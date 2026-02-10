快訊

天福星報到！四大生肖天降橫財…馬機會來敲門、 這動物財富在遠方

聯合新聞網／ 綜合報導
天降橫財示意圖。圖／AI生成
天降橫財示意圖。圖／AI生成

紫微斗數裡的「天福星」，象徵一種小幸運，突然特別被照顧，迎來福星高照的好運。紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，有四個生肖就是「福氣大於算計」的代表，近日意外財運超強，特別容易遇到好消息，錢財賺飽飽，遠超過預期。

生肖虎／不用爭取 滿手都是資源

這段時間的生肖虎，整體狀態像自帶好運濾鏡。不用刻意爭取，反而容易遇到被照顧的情況，有人主動給機會、補資源，卡關時也常有人幫忙解套。錢不一定一次到位，但方向走對，後面自然越來越順。

生肖馬／意料之外好運 機會一直來

生肖馬在丙午年前，特別容易遇到「本來沒想到」的收入來源，像是臨時分潤、額外紅利，或被忽略的選項突然變值錢。這波財運不是精算型，而是行動派紅利，越敢嘗試，越容易踩到好時機。

生肖鼠／穩紮穩打 不知不覺錢來也

生肖鼠的財運走的是慢慢累積路線，不一定馬上看到大進帳，但在選擇上越來越順，該避的坑避開，該留的錢留得住。等回頭看，會發現自己其實多存了不少，也少煩了很多。

生肖猴／財富在遠方 走出去就賺到

對生肖猴來說，丙午年前的好運不太愛待在原地。換環境、換城市、換圈子，反而更容易遇到新機會。財運多半來自外地或新跑道，有時不只是錢，還是一個能改變未來走向的關鍵選項。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

紫微斗數裡的「天福星」，象徵一種小幸運，突然特別被照顧，迎來福星高照的好運。紫微斗數 一點通 姚本軍老師臉書分享，有四個生肖就是「福氣大於算計」的代表，近日意外財運超強，特別容易遇到好消息，錢財賺飽飽，遠超過預期。

