情人節拜月老求姻緣？命理師揭「3大NG行為」：一堆人犯錯

2月14日是西洋情人節，許多人會選擇拜月老，祈求獲得姻緣。命理專家王老師在臉書發布影片，分享人們拜月老最常犯的3大錯誤，想求姻緣的人千萬不要錯過！

第一、別只說願望，不說自己能做到什麼

月老要的是你告訴祂「想做什麼」，會評估你願不願意信守承諾，不是你希望、而是你能做到的事。

第二、條件明確 關係久長

月老不會隨隨便便賜露水姻緣，而是希望你能獲得長久的姻緣。所以你要明確跟月老說，你想要的對象條件、還有你怎麼做。

第三、關係沒結束，急著求下一段

月老也不要一次腳踏很多船的人，你必須要專一來求月老，這樣才有效。

王老師最後補充，紅線最好不要綁在手上，因為容易弄斷、等於斷了好姻緣，可以放在錢包中隨身攜帶，或是放在枕頭下象徵枕邊人；另外女生如果想斬斷爛桃花或想讓老公聽話，記得要去拜城隍夫人，好好說心裡話，祂才會幫助妳。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。