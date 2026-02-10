快訊

2月11日要「送神」越早越好 5個民俗習慣掃走晦氣、迎接賜福

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
2月11日是農曆送神日，命理師楊登嵙分享民俗習慣。（聯合報系資料照片）
明天是國曆2月11日、農曆12月24日，按照習俗是「送神」的日子，命理師楊登嵙說，送神需越早越好，而接神則是相反，越晚越好，送神是整理神明廳、祖先牌位的日子，而送神儀式主要也是送「灶神」，因灶神是玉皇大帝的弟弟，掌管人間煙火，若送神儀式做好，灶神返回天庭時，就能在玉帝前美言，獲得賜福，迎來一年好運。

命理師楊登嵙說，「玉皇大帝」掌管三界天眾神佛生靈，祂的弟弟「灶王爺」是掌管人間煙火，眾神佛掌管職司各有不同職權，當凡人焚香送神回天庭時，當然是由「灶王爺」帶領回天庭，眾神佛一一稟告「玉皇大帝」，這一年來考察凡間的是非。

楊登嵙說，按照民俗席管，所以當您「送神」一切儀式做得盡善盡美時，神佛就會在玉皇大帝前美言說好話，得到玉帝賜福，肯定決定明年一整年的好運。

楊登嵙表示，習俗上，諸神神位平日不便輕易移動及清潔，因此在送神之後，趁著諸神昇天述職不在的期間，家家戶戶舉行大掃除，象徵掃除家中一切晦氣之意。但當年家中有喪者，不舉行送神。

楊登嵙說，一般人常會準備一些甜膩的食物來祭拜灶神，希望灶神能多言善事，少說壞處。傳統中此日祭拜灶神之後都會將湯圓粘於灶上，以祈灶神美言，以前鄉下還會在門上或水缸、倉庫等處粘上湯圓。

送神、清囤的民俗習慣，分述如下：

一、2026年最佳「送神」時間：

「子」時是一天的開始，子時是深夜11點隔天1時，因為送神愈早愈好，2026年2月10日晚上11點，就是子時的開始，因此，在這時間送神最有誠意，可以讓神明最早放假，讓祂更開心來保佑我們。

二、「清囤」順序：

送神完緊接著再到神位前燒香秉告神明及祖先，即將進行「清囤」，也就是「依序」清理家中神像、神明香爐、祖先牌位、祖先香爐、神明桌。

三、神像清理方法：

神像先用乾淨的毛刷小心清理，神像盡量用乾布擦拭，仍不乾淨才用濕布擦拭，不可用水洗，怕臉會花掉或龜裂。

四、香爐清理禁忌：

香爐盡可能不要拿下來清理，準備全新或神明專用的湯匙與過濾網，香爐在原位置，將香灰用湯匙舀起到濾網，過濾雜物與硬塊，再把過濾好的香灰放回香爐內八分滿。

千萬不可以「倒爐」，所謂倒爐就是拿起香爐，將香灰傾倒出來，此舉會把福氣及好運倒掉了，最後，將香灰抹平，象徵平安圓滿。注意香灰不可壓實，宜鬆軟，古人說：插香鬆，賺錢才會輕鬆。

五、擲爻問吉：

全部清理完畢後，先擲爻問神佛這樣坐是否舒適（有職務代理人值班應爻）？若非「聖杯」，則要調整神像或神明爐，直到「聖杯」，整個過程才算圓滿完成。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

灶神 楊登嵙 送神日
