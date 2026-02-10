快訊

人生卡關不怕！「四星座」馬年不會孤軍奮戰…獅子兄弟挺你、巨蟹有人送暖

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為朋友出遊相挺示意圖。圖／AI生成
圖為朋友出遊相挺示意圖。圖／AI生成

有些好運不是突然爆發，而是在人生卡關時，有人願意幫你一把。搜狐網分享，有幾個生肖做人不自私，朋友比敵人多，馬年人氣好運旺旺來。馬年來臨就算面對困境，但他們憑藉好人緣，關鍵時刻總有人站出來力挺幫忙。

巨蟹座／一向暖心 回報在路上

巨蟹座對朋友一向掏心掏肺，不愛計較、也不求回報。平時默默付出，馬年卻開始收到回饋。當事情卡住、方向不明時，身邊朋友主動牽線、遞資源，讓巨蟹座不用單打獨鬥，慢慢把局面拉回正軌。

獅子座／義氣第一 你是我兄弟

獅子座做人豪爽，朋友需要時總是挺在第一線。馬年遇到挑戰，也不會真的孤立無援，反而在關鍵時刻，有人幫忙介紹機會、有人補位支援，讓獅子座重新站穩腳步，把壓力變成反攻的起點。

天秤座／朋友很多 低潮不孤單

天秤座擅長做人、懂得拿捏分寸，朋友遍佈各圈層。馬年運勢起伏時，身邊自然有人陪聊、陪想、陪修正方向。有人給實際建議，有人穩住情緒，讓天秤座在混亂中慢慢找回節奏。

射手座／重燃動力 朋友拉一把

射手座交朋友不設限，氣氛到位、誠意滿分。就算遇到低潮，也總有人願意陪著嘗試新方向、開新路。馬年裡，在朋友相挺之下，射手座重新點燃動力，行動力再度上線。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 馬年 朋友
