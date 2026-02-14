不想走親戚！「這些星座」適合一個人過年…水瓶問煩了開嗆、他寧可去工作

有些星座對於和家族一起過年沒有多大興趣，有些是因為疏離感，有些時因為不想浪費時間，有些是因為害怕被提問，看看以下星座自己有沒有上榜。

金牛座／討厭應酬、問東問西

金牛座不喜歡應酬，就算是親戚也不喜歡被過度關注，過年時期長輩的提問，更讓金牛座想要避開。過年的時候金牛座喜歡宅在家中，在家裡享受獨處的時光，做自己喜歡的事的同時又不用害怕被提問，正好可以好好放鬆。

處女座／責任感爆棚 惦記工作

處女座對於還沒有完成的事情，即使在放假也很難放鬆，在過年時期的密集式聚會，更會讓處女座腦袋停不下來，即使在熱鬧的場合，還是不停想著工作的事情，對於處女座來說，與其一群人過年，倒不如加班忙工作。

天蠍座／需要隱私 討厭攀比

天蠍座對於隱私有很大的保護慾，不喜歡被討論，不喜歡閒聊，不喜歡這些勉強的交談，會覺得毫無意義，尤其是在親戚交流的攀比，更讓天蠍座想要一個人的獨處。

射手座／出去玩才是正經事

對於射手座來說，過年放假首要就是要出去玩，計劃旅遊，或是安排什麼節目，在射手座而言才是真正的放假，尤其在過年時滿街都是人，就更想到國外的寧靜，想要把握每一個走向世界的機會。

魔羯座／不想浪費時間 和親友交陪

魔羯座很多時候都有明確的規劃，在過年時期如果沒有接照自己的時間表，就很容易會影響之後的日程，魔羯座討厭浪費時間，會認為過年只要走走流程就好，要是真的每個地點都待多個小時，魔羯會寧願花時間做一點自己感興趣的事情。

水瓶座／面對追問 直接開嗆

水瓶座本來就自帶疏離感，總有一種面對親戚不自在的感覺，要是強迫水瓶座在不喜歡待的環境，水瓶座很容易會語出驚人，對於一些無理的提問會口直心快，有時基本沒有考慮別人的感受。在這樣的情況，水瓶座自己一個過年反而會比較自在。

