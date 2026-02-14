快訊

老婆熟睡他偷偷做1事「遭地獄惡犬露牙齦狠瞪」 260萬人笑翻：不准拍我媽！

蔣萬安分享情人節「撩妹語錄」：自己看了都有點不好意思

人妻求助…婆婆要求「初三再回娘家」 過來人曝1招回絕：早做早享受

聽新聞
0:00 / 0:00

不想走親戚！「這些星座」適合一個人過年…水瓶問煩了開嗆、他寧可去工作

聯合新聞網／ 12talks
圖為過年示意圖。圖/AI/生成
圖為過年示意圖。圖/AI/生成

有些星座對於和家族一起過年沒有多大興趣，有些是因為疏離感，有些時因為不想浪費時間，有些是因為害怕被提問，看看以下星座自己有沒有上榜。

金牛座／討厭應酬、問東問西

金牛座不喜歡應酬，就算是親戚也不喜歡被過度關注，過年時期長輩的提問，更讓金牛座想要避開。過年的時候金牛座喜歡宅在家中，在家裡享受獨處的時光，做自己喜歡的事的同時又不用害怕被提問，正好可以好好放鬆。

處女座／責任感爆棚 惦記工作

處女座對於還沒有完成的事情，即使在放假也很難放鬆，在過年時期的密集式聚會，更會讓處女座腦袋停不下來，即使在熱鬧的場合，還是不停想著工作的事情，對於處女座來說，與其一群人過年，倒不如加班忙工作。

天蠍座／需要隱私 討厭攀比

天蠍座對於隱私有很大的保護慾，不喜歡被討論，不喜歡閒聊，不喜歡這些勉強的交談，會覺得毫無意義，尤其是在親戚交流的攀比，更讓天蠍座想要一個人的獨處。

射手座／出去玩才是正經事

對於射手座來說，過年放假首要就是要出去玩，計劃旅遊，或是安排什麼節目，在射手座而言才是真正的放假，尤其在過年時滿街都是人，就更想到國外的寧靜，想要把握每一個走向世界的機會。

魔羯座／不想浪費時間 和親友交陪

魔羯座很多時候都有明確的規劃，在過年時期如果沒有接照自己的時間表，就很容易會影響之後的日程，魔羯座討厭浪費時間，會認為過年只要走走流程就好，要是真的每個地點都待多個小時，魔羯會寧願花時間做一點自己感興趣的事情。

水瓶座／面對追問 直接開嗆

水瓶座本來就自帶疏離感，總有一種面對親戚不自在的感覺，要是強迫水瓶座在不喜歡待的環境，水瓶座很容易會語出驚人，對於一些無理的提問會口直心快，有時基本沒有考慮別人的感受。在這樣的情況，水瓶座自己一個過年反而會比較自在。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

過年 星座 親戚

12talks

追蹤

延伸閱讀

談戀愛最缺乏安全感星座TOP6！ 三星座重度依賴、三星座是控制狂

人生卡關不怕！「四星座」馬年不會孤軍奮戰…獅子兄弟挺你、巨蟹有人送暖

月亮木星合相「四大星座」正財偏財都旺！雙魚靠直覺發財、他人脈通錢脈

2026尾牙中大獎必看！12星座「招財開運法」大公開

相關新聞

感情變淡也不放手！「3大星座」堅守愛情 努力挽回關係

即使感情逐漸轉淡，有些人依然選擇堅守愛情、不輕言放手...

情人節快樂！五生肖馬年桃花朵朵開…脫單結婚機率最高

火馬年的能量場帶動了強烈的吸引力，誰能成為今年的「魅力發電機」？以下5生肖桃花朵朵開，脫單、步入禮堂機率最高！

不想走親戚！「這些星座」適合一個人過年…水瓶問煩了開嗆、他寧可去工作

有些星座對於和家族一起過年沒有多大興趣，有些是因為疏離感，有些時因為不想浪費時間，有些是因為害怕被提問，看看以下星座自己有沒有上榜。

馬年12生肖整體運(上)／鼠投資別冒險、兩動物當心車關血光災

《丙午年十二生肖流年、流月解析》。

每日星座運勢／巨蟹多和長輩們交流 讓你大有收穫

2026-02-14牡羊座短評：朋友也是一筆珍貴的財富。【整體運】與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有

情人節告別單身！「3星座」正緣擋不住…水瓶感覺對了、他魅力滿分

這一年，土海合相在牡羊 0 度，代表一種「強勁、嶄新」的啟動。如果你一直在一段不健康的關係裡拖磨，2026上半年你會突然「醒悟」，然後在轉彎處撞見真正的正緣。特別是以下這些時辰出生、或是被點名的幸運兒，請把這篇轉給你的好朋友，大家一起集氣脫單！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。