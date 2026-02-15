殺破狼週運勢／天秤過年間千萬別賭博 天蠍會被喜歡的人告白

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，日蝕發生在人際關係宮位，會在這段時間轉換生活或工作環境，遠離討厭的小人，也開啟了新的交友圈。日蝕發生期間，可許下與人際關係有關的願望，可獲得強烈的能量幫助。

感情運方面，水星與金星齊聚在心靈宮位，與暗戀的對象有許多交流的機會，對他的喜愛越來越難以壓抑。感情穩定的白羊座，與喜歡的人心有靈犀，對某件事做出相同的決定，說出相同的話，覺得對方是很理想的靈魂伴侶。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到發生在人際關係宮位的日蝕能量影響，過年會有討厭的親戚帶著小孩來討紅包，雖然很不情願，但還是給了小朋友一點壓歲錢，免得在家族中被講閒話。

健康運方面，土星與海王星合相在命宮，常常失眠、睡不好，可能是慢性疾病的前兆，或是因為睡眠障礙，引發某種難以治癒的毛病。注意筋骨、牙齒、皮膚方面的問題，會需要花較長的時間矯治。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在志業宮位，決定在過年前後跳槽，轉換跑道。某些金牛座則可能被裁員，而打算自行創業。日蝕發生期間，可許下與工作、事業、成就相關的願望，會獲得強大的能量幫助。

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與金星、水星齊聚，新春期間會與許多朋友相約見面，或是到親戚家串串門子，聊聊近況。某些金牛座則會帶些禮品，拜訪客戶與上司，打點好工作所需的人脈。

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星相位良好，會趁著年假期間，到想去的國家、城市，深度旅遊，品嚐當地的美食，並飽覽讓你心曠神怡的美景。某些金牛座則會到各大廟宇進香拜拜，為新的一年祈福。

本週須注意的部分

健康運方面，土星與海王星合相在精神宮位，新春期間常熬夜打麻將或追劇，當心恢復上班日時差調不回來，精神渙散。天王星在命宮行進，作息不正常，容易引發內分泌失調，並要注意甲狀腺與扁桃腺的問題。

雙子座：

整體運勢

學業運方面，日蝕發生在學業宮位，會斷然離開沒興趣的科系，準備重考或轉學。某些雙子座則會找到合拍的指導教授，未來共同研究某些題目。日蝕發生期間，可許下學業相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位良好，會在過年前善用年終獎金，為自己添購新衣或生活用品。某些雙子座會對父母或晚輩特別大方，包出去金額不少的壓歲錢，覺得富裕要與親人共享。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星與海王星合相在人際關係宮位，往往在年節的時候，就會出現一些很久沒聯絡的朋友，帶著小孩來拜年，覺得很現實。某些在過年前來拜訪的朋友，其實是想來推銷保險或直銷，相當掃興。

工作運方面，太陽進入志業宮位，與金星、水星齊聚，過年期間可能還需要輪班，不能盡興放假。某些雙子座則是在新春期間還需要處理臨時發生的突發事件，無法好好休息。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在財務宮位，偏財運頗佳，可買張彩券試試手氣。牌桌上總在關鍵時期自摸，贏了不少錢，不過小賭怡情即可，越是貪心，可能又會把資產都輸個精光。日蝕發生期間，許下與財務相關的願望，可提升財運。

遠行運佳，金星、水星齊聚遠行宮位，趁著年假出國旅行、滑雪，躲開許多人上門拜年的困擾，自在地享受假期。某些巨蟹座會到訪溫泉勝地，選一間舒適的旅店，吃飽、喝足，暖暖過冬。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到在財務宮位發生的日蝕影響。過年期間會被不速之客突襲，上門討紅包，不想給又會被嫌小氣，但和對方交情的確沒那麼好，氣氛很尷尬。

健康運方面，日蝕發生在疾厄宮位，與火星、冥王星齊聚，室內外溫差大，注意心血管方面的問題，並要當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高。放假時的生活起居千萬不可大意。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在感情宮位，結束掉一段殘破不堪的戀情，很快會有新的對象出現。日蝕發生期間，可許下與感情、婚姻方面的願望，不論是開始，或是想結束，都會獲得強大的能量幫助。

金錢運方面，太陽進入財務宮位，與金星、水星齊聚，偏財運佳，可買張彩券試試手氣，中獎率頗高，過年若和家人打麻將，戰略上運用得宜，都能胡牌，賺一點壓歲錢。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到發生在夥伴宮位的日蝕影響，某個同事在過年前離職，留下許多爛攤子要收拾，某些獅子座甚至需要在假期時加班或輪班，處理許多麻煩的問題。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，與金星、水星齊聚，當心著涼感冒與病毒感染，引發呼吸系統不適、喉嚨發炎。並注意室內外溫差，容易造成心血管方面的緊急問題。

處女座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，會在過年前後轉換工作，準備到新的單位服務。某些處女座遭到資遣，很快就能找到新的公司發展。新月期間，可許下與工作有關的願望，會有強烈的能量幫助。

感情運方面，太陽進入感情宮位，與金星、水星齊聚，曖昧中的情感關係終於明朗化，雙方互表心意，正式交往。感情穩定的處女座，新年期間會選擇兩個人一起過年，覺得甜蜜。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到在健康宮位的日蝕能量影響，到國外去容易水土不服，甚至感染棘手的疾病，行程受阻，在外還找不到醫院可治療，出國最好把常備藥品帶著，同時注意健康管理。

健康運方面，日蝕發生在健康宮位，與火星、冥王星齊聚，注意室內外溫差，可能引發心血管疾病。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，不要熬夜，造成火氣大，導致嘴破、冒痘痘。泌尿系統容易感染，注意私密處保養。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在戀愛、子女宮位，結束一段不愉快的戀情，很快就有更好的對象出現。感情穩定的天秤座，懷孕機率較高，讓你感到驚訝。日蝕發生期間，許下與情感關係或生兒育女相關的願望，可會得強大的能量幫助。

工作運方面，在志業宮位的木星相位良好，討厭的同事在過年前離職，會因此渡過十分愉快的春節。某些天秤座跳槽到更具發展潛力的領域工作，待遇也比較好，覺得未來生活更有幹勁。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽進入健康宮位，與金星、水星齊聚，注意室內外溫差，容易引發心血管方面的問題，同時當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統不適，或喉嚨發炎，

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位不佳，過年期間，千萬不要賭博，不論是與家人打麻將，或是玩博弈性質的手遊，會輸光好不容易獲得的年終獎金，甚至是所有存款。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，日蝕發生在家宅宮位，會在此時搬家到環境更好的地區生活，某些天蠍座與親人關係緊繃，對待越是重要的人，情緒管理要越好。日蝕發生期間，可許下住宅、家庭相關的願望，會獲得強大的能量幫助。

感情運方面，太陽進入戀愛、娛樂宮位，與金星、水星齊聚，會被喜歡的人告白，年假兩人天天膩在一起。戀情穩定的天蠍座，過年追劇會迷上新偶像，沈迷在虛幻的世界，感到愉悅。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星進入工作宮位，過年必須留守在工作崗位，或是需要輪班，不能好好休息。某些天蠍座則是在新春假期多接了一些兼職，放假要完成一些案件，無法耍廢。

健康運方面，土星與海王星進入健康宮位，生活步調慢了下來，感覺身體有些不對勁，但要等連假之後，才能到醫院檢查。新春期間都在很不舒服的狀況下忍耐渡過。

射手座：

整體運勢

學習運方面，日蝕發生學習宮位，開始想認真學習某種語言、技術或知識，可遇到優秀的指導者，很快就能進入狀況，並大有斬獲。日蝕發生期間，可許下學習、考試方面的願望，會獲得強大的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，偏財運極佳，可買張彩券試試手氣，中獎率極高。某些射手座則是在牌桌上不斷連莊，一直胡牌，因此賺了不少壓歲錢。

本週須注意的部分

交通運方面，日蝕發生在交通宮位，與火星、冥王星齊聚，交通工具故障頻頻，可能要換新車了，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路、或搭乘大眾運輸系統，需特別注意安全。

感情運方面，土星與海王星雙雙進入戀愛、寵物宮位，愛慕某個身份不適合交往的對象，有些曖昧情愫在兩人之間流轉，可是一旦越過界線，連朋友都做不成。有些射手座會收養身體虛弱或有殘疾的寵物，費盡全力照顧這個小生命。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在金錢宮位，會獲得一份兼職，收入增加，對改善經濟狀況不無小補。日蝕發生期間，可許下與金錢、物質生活相關的願望，會獲得強大的能量幫助。

旅遊運方面，太陽進入旅遊宮位，與金星、水星齊聚，春節連假，會有計畫到想遊覽的地方旅行，品嚐當地的美食，感受不同城市或國度的人文風情。某些摩羯座則是選擇去溫泉旅館住宿、泡湯，享受奢華的服務。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到發生在金錢宮位的日蝕影響，與喜歡的人因為價值觀的落差引發摩擦，雙方關係緊繃。某些摩羯座和伴侶一起出遊，一路上各種意見不合，甚至因此不歡而散。

家宅運方面，土星與海王星雙雙進入家宅宮位，家中有親人需要照顧，重擔都落在自己身上。某些摩羯座居住的地方，搬來十分吵雜的鄰居，寧靜的生活受到打擾。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在命宮，對於未來的生涯規劃有新的想法，會在過年前後轉職，或是想自行創業。日蝕發生期間，可許下任何願望，可獲得強大的能量幫助。

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，與金星、水星齊聚，因為多領了些年終獎金，新年想奢華一些，會到高級餐廳享受年夜飯，或是購買許多昂貴的服飾配件，犒賞自己一番。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到在命宮的日蝕影響，注意居住空間電器、爐火的使用，同時當心門戶安全，新春假期長時間不在家，當心宵小入侵，造成財物損失。

健康運方面，日蝕發生在命宮，與火星、冥王星齊聚，留意室內外溫差，容易引發心血管疾病。同時當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，新春期間需特別注意人身安全。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在心靈宮位，同時在戀愛宮位的木星相位良好，對某個人產生莫名的好感，彷彿前世就有淵源，會和這個人陷入熱戀狀態。日蝕發生期間，可許下與靈魂伴侶相關的願望，會得到強烈的能量牽引。

人際關係方面，太陽進入命宮，與金星、水星齊聚，新春期間，會有許多好友、客戶來拜訪，收到不少禮品，都是自己喜愛的東西。某些雙魚座在假期的邀約很多，會有人專程來找你拜年。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星受到精神宮位的日蝕影響，過年期間遠行在外，容易水土不服，並且認床睡不著。有些雙魚座外出當心遇到交通方面的突發事故，受困在某個地方動彈不得。

健康運方面，太陽進入命宮，與金星、水星齊聚，天氣寒冷，須留意心血管方面的問題，並當心著涼感冒、病毒感染，引發呼吸系統不適，喉嚨發炎。日蝕發生在精神宮位，與火星、冥王星齊聚，睡眠狀況不佳，精神狀況較為焦慮。