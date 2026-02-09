過年前拚一次當富翁！威力彩今飆11.5億 這方位彩券行配4生肖旺爆

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
威力彩已連摃29期，今天彩金上看11.5億元。圖／本報資料照片
威力彩已連摃29期，今天彩金上看11.5億元。圖／本報資料照片

威力彩已連摃29期，今天彩金上看11億5000萬元，命理師楊登嵙分享，今天財運旺盛的有虎、馬、狗、豬等4個生肖，可搭配彩券行的方位「南、東北方」，以及今天的幸運色是「水」 與 「木」色系，可穿相關顏色的衣物、配件，增加財運，或許就有可能在年前搶當億萬富翁。

命理師楊登嵙說，今天財運最好的生肖是虎、馬、狗、豬，屬這4個生肖的民眾，可以到彩券行試試手氣，另外今天的財神方是在「南、東北方」，可以現居地為中心點的方位作為依據，選擇財神方的彩券行。

楊登嵙也說，今天的幸運色是藍色、黑色及綠色、蘋果綠色、橄欖綠色、墨綠色等，穿著這水、木色系服飾去彩券行購買彩券、威力彩或刮刮樂，財運更旺。

楊登嵙提醒，鼻子跟耳朵象徵「財帛宮」與「福氣」，在購買彩券之前，可以先動一動鼻子跟耳朵，幫助財氣、福氣流動，增加運勢。

