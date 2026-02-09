唐綺陽星座運勢週報：獅子走出內耗、雙魚工作被檢視、雙子感情別裝傻
【唐綺陽星座運勢週報2/9-2/22】
星象影響：金星進雙魚、土星進牡羊、水星停滯、太陽進雙魚
本週金星進雙魚，眾人藝術美感提升，懂得享受休息時光，想要妝扮自己，水瓶能量影響，各大百貨聚集人潮、生意強強滾。土星進牡羊，要做自己卻也承擔壓力，表達自我過程艱辛，能帶來突破的力量。水星停滯，除夕開始狀況多，多注意溝通與交通狀況。太陽進雙魚，季節交替能量亂，氣溫多變化，要注意健康。
12星座個別影響：
雙子：溝通卡關需耐心解釋，感情別裝傻再浪漫一點
獅子：走出內耗別太自我苛責，感情卡在自己請放寬心
射手：改變自身態度事情會更順，感情關鍵是要多傾聽
雙魚：工作被檢視需誠心修正，感情關係有重大轉折
牡羊：勞心勞力注意健康，感情避免自作主張產生誤會
處女：水星停滯平常心面對，感情可以理性配合另一方
天秤：凡事聽令行事須配合他人，感情可靠卻少了情趣
魔羯：工作新計畫啟動有出差機會，感情自我意識強烈
金牛：心想事成請好好享受假期，心情開朗能增添魅力
巨蟹：樂於承擔任務服務他人，感情需多經營增加情趣
天蠍：家務事纏身無法悠哉，感情太性急草率而掃興
水瓶：與合作對象要多注意溝通，感情聚少離多需用心
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。