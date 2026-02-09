唐綺陽星座運勢週報：獅子走出內耗、雙魚工作被檢視、雙子感情別裝傻

快訊

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽。圖／唐綺陽提供
唐綺陽。圖／唐綺陽提供

【唐綺陽星座運勢週報2/9-2/22】

星象影響：金星進雙魚、土星進牡羊、水星停滯、太陽進雙魚

本週金星進雙魚，眾人藝術美感提升，懂得享受休息時光，想要妝扮自己，水瓶能量影響，各大百貨聚集人潮、生意強強滾。土星進牡羊，要做自己卻也承擔壓力，表達自我過程艱辛，能帶來突破的力量。水星停滯，除夕開始狀況多，多注意溝通與交通狀況。太陽進雙魚，季節交替能量亂，氣溫多變化，要注意健康。

12星座個別影響：

雙子：溝通卡關需耐心解釋，感情別裝傻再浪漫一點

獅子：走出內耗別太自我苛責，感情卡在自己請放寬心

射手：改變自身態度事情會更順，感情關鍵是要多傾聽

雙魚：工作被檢視需誠心修正，感情關係有重大轉折

牡羊：勞心勞力注意健康，感情避免自作主張產生誤會

處女：水星停滯平常心面對，感情可以理性配合另一方

天秤：凡事聽令行事須配合他人，感情可靠卻少了情趣

魔羯：工作新計畫啟動有出差機會，感情自我意識強烈

金牛：心想事成請好好享受假期，心情開朗能增添魅力

巨蟹：樂於承擔任務服務他人，感情需多經營增加情趣

天蠍：家務事纏身無法悠哉，感情太性急草率而掃興

水瓶：與合作對象要多注意溝通，感情聚少離多需用心

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場,切勿過度迷信。

