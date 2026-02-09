本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「人氣旺盛」：收益更豐富

快訊

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人越夜美麗，錢財滾滾來，有人則是個人魅力急遽上升，獲得豐盛收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬龍

一般工作者，是否對於目前的工作已經感到厭倦，難以找回熱忱和動力呢，如果你是普通上班族，不想再持續枯燥乏味的工作內容，那麼本周將有新的契機出現，在這段時間裡，可以開始尋找新工作，最好能透過朋友介紹，將會得到一份薪資待遇不錯的職位，幫助自己升職加薪。

第四名：血型AB型+生肖屬狗

台灣小吃的豐富性真是多采多姿，是許多人愛不釋手的拌嘴零食，如果你是小吃攤販的經營者，例如販售滷味，烤串、鹽水雞、鹽酥雞等，本周的財運有很不錯的發展，在這段時間裡，會有許多人前來消費，特別在晚上七點後，生意將大幅成長，讓你的財庫越夜美麗，錢財滾滾來。

第三名：血型O型+生肖屬虎

無論何種產品，都會遇到損壞故障的情形，如果你的工作是維修相關，例如家電維修、3C維修等，本周的生意量暴增，在這段時間裡，會有許多人急迫的前來詢問，你只需要標價清楚，童叟無欺，就幫助他人解決問題，同時也替自己帶來好商譽，以及滿滿的豐厚收益，

第二名：血型B型+生肖屬雞

豐富的創意，總是能帶來無限的想像空間，和令人眼睛一亮的商品，如果你是文創商品或手工藝品的工作者，本周天馬行空、神來一筆的想像力極為強盛，在這段時間裡，能夠開發出相當優質的產品，但你需要多加宣傳，就會有許多人慕名前來消費，讓你的荷包更加飽滿。

第一名：血型O型+生肖屬馬

社群媒體的發展越來越蓬勃，讓大家與偶像間的距離越來越近，交流也變得更加緊密，如果你是網紅或是直播主，本周的人氣相當旺盛，在這段時間裡，個人魅力急遽上升，會得到眾多粉絲的寵愛，建議多發表一些生活資訊，能夠拉近彼此關係，同時也能增加斗內，讓收益更豐盛。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

