一命二運三風水！2026年求桃花、旺事業、好人緣從客廳改造起手

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
農曆新年將至，命理師楊登嵙分享新年可利用客廳風水，改善運氣的民俗習慣。（本報資料照）

農曆新年將至，新年新氣象，不少人希望能在新年一年，有更好的事業、人際關係與異性緣，命理師楊登嵙分享，俗語有云「一命、二運、三風水、四祖德、五讀書」，可見地理風水對人的的影響是很大的，而且地運、宅運並非一成不變，而是會隨著九大行星的運轉，產生不同的變化，因此，在每個新的一年可要這注意磁場的變化，達到趨吉避凶，讓每年好運旺旺來。

2026年招桃花、旺事業、好人緣的五招民俗訣竅：

一、運用「桃花星」：

「喜星」、「桃花星」、「官星」主宰人際關係、事業、異性緣，可在此位置擺設正在開花的植物或放置粉紅色水晶球可增加異性緣及人際關係，提昇事業運。但要注意別擺設假花或大型空櫃子或大花瓶，以免造成爛桃花。

2026年「喜星」、「桃花星」、「官星」在中央，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，今年在中央方「喜星」、「桃花星」、「官星」的位置，擺設正在開花的植物或放置粉紅色水晶球可增加異性緣及人際關係。

二、客廳要乾淨整齊：

客廳是對外溝通的樞紐，不管客廳是否金碧輝煌，還是簡單清爽，一個乾淨整齊的客廳，才能讓家人住得舒適，讓客人感受溫馨。

客廳的整潔與否，同時也暗示著主人的好客與否。好客的人家總會將客廳佈置得舒適大方，能讓客人有賓至如歸的感覺。不管客廳是否簡單，舒適大方的客廳肯定會讓客人更願意到您的家中做客，反之，如果客廳髒亂不堪，客人又怎麼會願意經常過來做客呢？

因此，要隨時保持客廳的乾淨整齊，避免在客廳堆放垃圾雜物，若是客廳內有什麼東西壞了也要趕快修復，才可凝聚家人的向心力，並增強個人的財運，同時能夠營造良好的人際關係。

三、客廳光線明亮：

地理風水講究「明廳暗房」，客廳的光線充足，空氣流通順暢，使我們的客廳隨時充滿陽性的能量，好運自然就會提升。有些客廳長期無法照射到陽光，使得室內日夜不分，暮色沉沉，家人情緒更是時常低落。萬一買到客廳採光不佳的房子，那可是會讓運勢退敗，這時可以用燈飾來彌補缺陷，同樣可以達到改善的效果。

四、色調要暖：

家庭用燈具最好要有太陽光光譜，產生柔和且暖色調的燈光，從而增加家人的元氣及和諧。刺眼且冷色調的燈光，容易造成家人感情冷淡，相處不和諧，甚至不想回家，也影響桃花及人際關係。

五、忌尖宜圓：

家具及天花板上的燈具、裝飾等不要有尖銳的形狀，引發是非口角，家人不和睦。選擇家具及燈飾時也儘可能使用圓形的燈飾，因為圓形有圓滑、圓滿的寓意，能夠讓事業更加和順，家人關係也倍加和睦，也可增強桃花及人際關係。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

人際關係 桃花 家人
