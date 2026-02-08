2月9日威力彩上看11.5億！4生肖4星座偏財運極旺…手刀去下注

威力彩2月9日上看11.5億，4生肖4星座，偏財運極旺。命中有福報，再搭配老師所說就能中獎。

☆旺運生肖

TOP 4屬蛇

屬蛇建議在購買威力彩前，可前往熱鬧、人流旺盛的投注站，如燒烤店、火鍋店、熱炒店或夜市附近下注，以提升財氣。此外，佩戴紅瑪瑙或石榴石飾品，也能強化偏財磁場，幫助屬蛇的人在當日獲得幸運之財。

TOP 3屬狗

屬狗的偏財運極旺盛，另可前往高樓附近、風口處或通風良好的投注站，如咖啡廳、露天市集、機場或捷運站附近下注。此外，佩戴紫水晶或黃水晶飾品，也能增強財運磁場，助屬狗的人迎來意外之財。

TOP 2屬羊

屬羊的人偏財運極旺盛。另可前往靠近水源的投注站，如港口、魚市場、水族館或飲料店旁的投注站下注，以提升財運。此外，佩戴黑曜石或藍寶石飾品，也能進一步增強財氣磁場，幫助屬羊的人在當日獲得意外之財。

TOP 1屬豬

屬豬的人偏財運極旺盛。可前往傳統市場、超市、雜糧行或蔬果店附近的投注站下注，以強化財氣。此外，佩戴黃水晶或茶晶飾品，也能進一步提升金錢能量，幫助屬豬的人在當日捕捉財富機遇。

☆旺運星座

射手座、巨蟹座、牡羊座、雙魚座

好運時段：

中午11:00-15:00

下午17:00-19:00

財神方位：

東北方

