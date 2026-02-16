2026過年生肖運勢TOP3！雞事業運強、蛇貴人多、第一名財運超旺

馬年過年期間，每個人的運勢正在偷偷轉換，有些人在此期間，有很不錯的事業、貴人或財運的好發展，他們能夠搶先一步，贏在起跑點上，讓自己在新的一年裡，搶下好采頭，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：生肖雞

屬雞人在過年前後這段時間，事業運勢非常強盛，在工作上容易被注意到，很多的努力和成果，能夠獲得肯定讚賞，即使在休假期間，也可能收到與工作相關的好消息，但記得要保持穩重和專業，不要驕傲自滿，凡事多留地，與人為善，以免樹立敵人，成為絆腳石，開春過後會有許多機會在等著你，保持自信，不要懈怠，未來的事業發展將值得期待。

屬蛇人在過年期間，最強的就是貴人運，他們未必高調出現，往往藏在細節之中，可能是一位經驗豐富的長輩、或願意分享資源的朋友，因此在過年期間可以多去走春，多噓寒問暖，相處上記得保持熱情卻低調的態度，多聽多觀察，能夠獲得許多有利的重要消息，說不定也能結交到不錯的長輩，對往後的發展會有深遠的影響，讓自己的未來再創一波高峰。

第一名：生肖鼠

屬鼠人在過年期間，財運表現最為旺盛，這種財運不僅只來自於金錢本身，更包含資源、人脈的擴充，有機會結識到能夠幫助自己的人事物，提升未來的財庫收益，而在偏財運上，也會有不錯的成績，能夠讓你獲得額外錢財，自己可以買張彩劵嘗試運氣，或許大獎就能讓你抱回，但記得也做些公益，才不枉費老天爺所賜予的這份福氣財運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。