2026哪些姓氏最幸運？財運、事業、感情全方位大好運一次看

聯合新聞網／ 非貓不可
春節示意圖。圖／AI生成

2026年為馬年，隨著新的流年氣場轉換，有些姓氏，特別容易迎來順勢而上的好運，讓自己在新的一年裡充滿新希望，在事業、感情或財運上有很不錯的表現，一起來看看是哪幾個姓氏。

第三名：姓氏「張」

姓張者在2026年有著擴張與突破的態勢，事業運相當活躍，特別適合拓展市場、跨界合作或把想法實際化，對於業務或經商的人，有很大的助力，但需注意集中目標，不要過度分散，也應注意放慢節奏，否則可能會帶來過度的疲憊，另外在人際關係上可多經營，易從朋友或社交活動上得到機會，讓自己的事業更上一層樓。

第二名：姓氏「王」

姓王者在2026年容易登上領導者的舞台，在工作上需要承擔更多的責任，但也因為如此，反而讓自己變得更有魅力，隨著職等的提升，不僅增加了薪資收入，也讓桃花運勢開始火熱，非常容易吸引到異性的注意，若已有伴侶者，則能讓對方更加愛你，若單身者，桃花將朵朵開，有機會在新的一年裡，找到如意伴侶，譜出一段甜蜜美滿的戀情。

第一名：姓氏「林」

姓林者在2026年是蓬勃發展，逐步開花結果的一年，充滿著成長與生機的活力，過去的付出，都會慢慢看到成果，並有貴人暗中扶持，對於升遷、轉職或創業，都能獲得幫助，特別在財運上，能在穩定中提升，而且也有不錯的偏財運，若有從事副業，或是投資理財，也會得到不錯的收益，讓自己的財庫越加飽滿，在今年累積滿滿的財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

姓氏 偏財運 伴侶 桃花 人際關係

