快訊

粿王案外延燒！護妻聲明才半年 簡廷芮老公「被消失」熟人爆恐婚變

明天「送神日」清囤6大禁忌一次看！別吵架、別倒香爐衰整年

2026首度川習會！外媒：傳川普4月第一周訪問中國

明天「送神日」清囤6大禁忌一次看！別吵架、別倒香爐衰整年

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
送神清屯時，香爐絕不可「倒爐」，才能留住好運、清掉壞運。（本報資料照）
送神清屯時，香爐絕不可「倒爐」，才能留住好運、清掉壞運。（本報資料照）

2月11日為送神日，每年農曆12月24日由灶王爺帶領眾神回天庭報告民間是是非與疾苦，因此凡人會在送神時，趕快準備甜膩食物來給灶王爺吃，好讓祂可以幫大家說好話，民間也會在這一天清囤(又稱清屯)，把佛桌、香爐、祖先牌位、佛像清理乾淨，小孟老師也親曝6大禁忌。

《6大送神日禁忌》

1.不可以說壞話吵架

送神日是吉日，在前二天都不要吵架，以免灶王爺一去不回，或到天庭說家裡是非。

2.送神不可以太晚

今年祭拜時間最佳時刻為（2月10日23:00 - 2月11日01:00），卯時（2月11日05:00 - 07:00）

灶神若太晚拜，灶王爺會來不及回天庭，因此越早拜越好。

3.神像、香爐、祖先牌不要亂搬動

清囤完神像.香爐.祖先牌位不要亂放位置，務必歸位。

4.不宜直接用水清洗佛像與牌位

不宜直接用水清洗佛像與祖先牌位以免觸怒神明與祖先，導致家運不順。

5.送神完再開火

送神日讓神明好好休息，送完神後再開火，若非得開火，建議開小火，並保持好心情。

6.清囤不宜有負面情緒

清囤時千萬不要有負面情緒，一但有負面情緒，神明與祖先會感受到負面磁場，因此建議清囤時保持愉悅的心情。

除了提醒送神日有6大禁忌外，小孟老師還分享送神日的5大習俗：（PS.每位老師不同）

《5大送神日習俗》

1.準備供品：

三牲水果5樣、甜粿、甜湯圓、紅龜粿、酒或水三杯、香燭一對，花一對。

紙錢：

壽金.刈金.馬甲。

祭拜方法：

先在神明桌上放上供品，點燃蠟燭，將供品放在神明桌，燒三柱香請眾神來用餐，可到廚房拿香拜一下請灶王爺到神桌用餐，並祈求灶王爺回天庭後能為自己與家人多美言幾句。

註：

更有誠意的人會在廚房準備多一份牲禮來祭拜。

祭拜完燒完紙錢再放鞭炮，讓灶神熱鬧回天庭。

若住的地不可以燃放鞭炮，可以使用鞭炮音樂聲音，在廚房播放即可。

2.清囤順序：

送完灶神完後，我們要開始清囤，清囤順序是到佛桌燒香稟告神明與祖先說要開始清囤，即可開始，第一步先清理神像，因為神明最大。

第二步清理神明香爐。

第三步清理祖先牌位。

第四步清理祖先香爐。

第五步清理佛桌。

第六步清理擲杯。

3.不可以倒爐：

清囤時神明與祖先香爐，可以拿全新湯匙舀起香灰，再放入濾網裡，濾網要置於香爐上方，再舀起香灰，這個動作是要過濾掉香灰中的硬塊，再把過濾好的香灰放入香爐裡。

千萬要注意清囤不可以將香爐中的香灰直接倒出來，以免一整年一直走衰運，好運被倒光。

最後倒進去的香灰要抹平，因為這樣象徵平安圓滿。

4.初四記得接神

俗謂「送神早，接神晚」，因此接神的祭拜大多要在農曆年初四中午12:00-17:00來進行，準備三牲、四果、酒、菜碗、甜點、壽金、刈金和甲馬。

5.祭拜地點廚房.神明廳：

一般都在神明桌拜，若家中沒有安置神明廳，可在廚房爐灶上祭拜，或在餐桌上來拜。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

送神日 灶神 廚房 清屯
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

一命二運三風水！2026年求桃花、旺事業、好人緣從客廳改造起手

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「人氣旺盛」：收益更豐富

很會腦補！「5星座」超容易內耗 總是替別人想、卻不放過自己　

周三送神日…別把好運倒光光 清屯禁忌一次看

相關新聞

明天「送神日」清囤6大禁忌一次看！別吵架、別倒香爐衰整年

2月11日為送神日，每年農曆12月24日由灶王爺帶領眾神回天庭報告民間是是非與疾苦，因此凡人會在送神時，趕快準備甜膩食物來給灶王爺吃，好讓祂可以幫大家說好話，民間也會在這一天清囤，把佛桌、香爐、祖先牌位、佛像清理乾淨，小孟老師也親曝6大禁忌。

每日星座運勢／獅子愛情運異性緣佳 適合主動出擊

2026-02-10牡羊座短評：輕鬆的應對是必勝的關鍵。【整體運】來自家人與工作的壓力都不小，一天的情緒都會受到影響。單身者不如出去轉轉，男生會有英雄救美的機會哦！別把錢看得太緊，為有困難的人伸出援助

過年前拚一次當富翁！威力彩今飆11.5億 這方位彩券行配4生肖旺爆

威力彩已連摃29期，今天彩金上看11億5000萬元，命理師楊登嵙分享，今天財運旺盛的有虎、馬、狗、豬等4個生肖，可搭配彩...

很會腦補！「5星座」超容易內耗 總是替別人想、卻不放過自己　

在這個高壓的現代社會，「精神內耗」成了許多人的隱形殺手。你是否常覺得明明坐在辦公室一天，卻比跑馬拉松還疲憊？這可能不是身體累了，而是你的「心」超載了！有某幾個星座，天生意思緒細膩、情感豐富，一點風吹草動就能在腦中上演八點檔。雖然這種特質讓他們容易焦慮糾結，陷入自我懷疑的泥沼，但換個角度看，這其實是一種極致的「共情力」與「洞察力」。快來看看你是不是這些容易想太多的「腦補王」，學會讓大腦適時關機，把敏感變成你職場與生活中最強的超能力！

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「人氣旺盛」：收益更豐富

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人越夜美麗，錢財滾滾來，有人則是個人魅力急遽上升，獲得豐盛收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：獅子走出內耗、雙魚工作被檢視、雙子感情別裝傻

本週金星進雙魚，眾人藝術美感提升，懂得享受休息時光，想要妝扮自己，水瓶能量影響，各大百貨聚集人潮、生意強強滾。土星進牡羊，要做自己卻也承擔壓力，表達自我過程艱辛，能帶來突破的力量。水星停滯，除夕開始狀況多，多注意溝通與交通狀況。太陽進雙魚，季節交替能量亂，氣溫多變化，要注意健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。