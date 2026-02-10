明天「送神日」清囤6大禁忌一次看！別吵架、別倒香爐衰整年

2月11日為送神日，每年農曆12月24日由灶王爺帶領眾神回天庭報告民間是是非與疾苦，因此凡人會在送神時，趕快準備甜膩食物來給灶王爺吃，好讓祂可以幫大家說好話，民間也會在這一天清囤(又稱清屯)，把佛桌、香爐、祖先牌位、佛像清理乾淨，小孟老師也親曝6大禁忌。

《6大送神日禁忌》

1.不可以說壞話吵架

送神日是吉日，在前二天都不要吵架，以免灶王爺一去不回，或到天庭說家裡是非。

2.送神不可以太晚

今年祭拜時間最佳時刻為（2月10日23:00 - 2月11日01:00），卯時（2月11日05:00 - 07:00）

拜灶神若太晚拜，灶王爺會來不及回天庭，因此越早拜越好。

3.神像、香爐、祖先牌不要亂搬動

清囤完神像.香爐.祖先牌位不要亂放位置，務必歸位。

4.不宜直接用水清洗佛像與牌位

不宜直接用水清洗佛像與祖先牌位以免觸怒神明與祖先，導致家運不順。

5.送神完再開火

送神日讓神明好好休息，送完神後再開火，若非得開火，建議開小火，並保持好心情。

6.清囤不宜有負面情緒

清囤時千萬不要有負面情緒，一但有負面情緒，神明與祖先會感受到負面磁場，因此建議清囤時保持愉悅的心情。

除了提醒送神日有6大禁忌外，小孟老師還分享送神日的5大習俗：（PS.每位老師不同）

《5大送神日習俗》

1.準備供品：

三牲水果5樣、甜粿、甜湯圓、紅龜粿、酒或水三杯、香燭一對，花一對。

紙錢：

壽金.刈金.馬甲。

祭拜方法：

先在神明桌上放上供品，點燃蠟燭，將供品放在神明桌，燒三柱香請眾神來用餐，可到廚房拿香拜一下請灶王爺到神桌用餐，並祈求灶王爺回天庭後能為自己與家人多美言幾句。

註： 更有誠意的人會在廚房準備多一份牲禮來祭拜。 祭拜完燒完紙錢再放鞭炮，讓灶神熱鬧回天庭。 若住的地不可以燃放鞭炮，可以使用鞭炮音樂聲音，在廚房播放即可。

2.清囤順序：

送完灶神完後，我們要開始清囤，清囤順序是到佛桌燒香稟告神明與祖先說要開始清囤，即可開始，第一步先清理神像，因為神明最大。

第二步清理神明香爐。

第三步清理祖先牌位。

第四步清理祖先香爐。

第五步清理佛桌。

第六步清理擲杯。

3.不可以倒爐：

清囤時神明與祖先香爐，可以拿全新湯匙舀起香灰，再放入濾網裡，濾網要置於香爐上方，再舀起香灰，這個動作是要過濾掉香灰中的硬塊，再把過濾好的香灰放入香爐裡。

千萬要注意清囤不可以將香爐中的香灰直接倒出來，以免一整年一直走衰運，好運被倒光。

最後倒進去的香灰要抹平，因為這樣象徵平安圓滿。

4.初四記得接神

俗謂「送神早，接神晚」，因此接神的祭拜大多要在農曆年初四中午12:00-17:00來進行，準備三牲、四果、酒、菜碗、甜點、壽金、刈金和甲馬。

5.祭拜地點廚房.神明廳：

一般都在神明桌拜，若家中沒有安置神明廳，可在廚房爐灶上祭拜，或在餐桌上來拜。

