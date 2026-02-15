快訊

台美貿易協定最大謎團曝光！外媒：台積電恐需追加對美投資1000億美元

被曾經的「昌粉」要求找回良心 黃國昌：絕不走小綠路線

聽新聞
0:00 / 0:00

馬年12生肖整體運(下)／羊財運事業雙旺、這動物帶財「要防小人」

時報出版／ 文／謝沅瑾
2026年十二生肖運勢示意圖。（圖／AI生成）
2026年十二生肖運勢示意圖。（圖／AI生成）

《丙午年十二生肖流年、流月解析》

肖馬者運勢

(25 、37 、49 、61 、73 歲)

太歲年壓力明顯增加，工作、事業與財運都須保持低調謹慎，切勿衝動行事。穩步發展，冷靜面對挑戰，才能減少各種突發狀況。

肖羊者運勢

(24 、36 、48 、60 、72 歲)

整體運勢穩健向上，事業、工作與財運皆值得期待。由於太陽星入宮，男性機會特別明顯，只要避開高風險決策，就能有亮眼表現。女性在感情方面要格外謹慎，避免誤解。

肖猴者運勢

(23 、35 、47 、59 、71 歲)

今年整體運勢表現良好，各方面皆有穩定進展與發展空間。只要善用機會、穩健前行，便能展現實力與成果。

肖雞者運勢

(22 、34 、46 、58 、70 歲)

整體運勢表現良好，尤其女性在事業與財運方面受貴人扶持，進展明顯，男性表現則較中規中矩。人際與財務方面壓力略高，可能帶來部分挑戰。宜調整步伐，保持低調、穩健行事。

肖狗者運勢

(21 、33 、45 、57 、69 歲)

今年機會與挑戰並進，事業有貴人相助，整體表現穩健，財運機會不少。五鬼星入宮，意味著小人干擾難免，處事需謹慎，細節不可輕忽。

《謝沅瑾馬年生肖運勢大解析》。圖/時報出版提供
《謝沅瑾馬年生肖運勢大解析》。圖/時報出版提供

肖豬者運勢

(20 、32 、44 、56 、68 、80 歲)

今年表現良好，財運方面穩健，整體可再提升的空間大，但相對來說壓力也不小。身體健康的議題尤其不可忽視，要懂得調整工作與休息節奏，維持身心平衡。

(本文摘錄自《謝沅瑾馬年生肖運勢大解析》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 丙午馬年 財運

延伸閱讀

馬年財運最佳TOP 3生肖！65歲虎「貴人帶財」、他防爛桃花

3星座馬年工作運超旺！天蠍享受工作、他只要嘗試就成功

2026年屬龍、羊有望「走大運」 命理師再曝：1生肖適合結婚

周三立春迎馬年…4生肖躲春、3生肖接福 做1事財運開紅盤

相關新聞

馬年12生肖整體運(下)／羊財運事業雙旺、這動物帶財「要防小人」

《丙午年十二生肖流年、流月解析》。

每日星座運勢／金牛徹底的打掃家裡 有助增強運勢

2026-02-15牡羊座短評：相當愉悅的一天，各項事務都比較順利。【整體運】與伴侶和睦相處，兩人關係融洽。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在虛擬市場上大有收穫。今天有時間可以邀約朋友共進晚餐，能得

殺破狼週運勢／天秤過年間千萬別賭博 天蠍會被喜歡的人告白

殺破狼2026年2月16日～2月22日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 人際關係方面，日蝕發生在人際關係宮位，會在這段時間轉換生活或工作環境，遠離討厭的小人，也開啟了新的交友圈。日蝕發生

感情變淡也不放手！「3大星座」堅守愛情 努力挽回關係

即使感情逐漸轉淡，有些人依然選擇堅守愛情、不輕言放手...

情人節快樂！五生肖馬年桃花朵朵開…脫單結婚機率最高

火馬年的能量場帶動了強烈的吸引力，誰能成為今年的「魅力發電機」？以下5生肖桃花朵朵開，脫單、步入禮堂機率最高！

不想走親戚！「這些星座」適合一個人過年…水瓶問煩了開嗆、他寧可去工作

有些星座對於和家族一起過年沒有多大興趣，有些是因為疏離感，有些時因為不想浪費時間，有些是因為害怕被提問，看看以下星座自己有沒有上榜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。