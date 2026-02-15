聽新聞
馬年12生肖整體運(下)／羊財運事業雙旺、這動物帶財「要防小人」
《丙午年十二生肖流年、流月解析》
肖馬者運勢
(25 、37 、49 、61 、73 歲)
太歲年壓力明顯增加，工作、事業與財運都須保持低調謹慎，切勿衝動行事。穩步發展，冷靜面對挑戰，才能減少各種突發狀況。
肖羊者運勢
(24 、36 、48 、60 、72 歲)
整體運勢穩健向上，事業、工作與財運皆值得期待。由於太陽星入宮，男性機會特別明顯，只要避開高風險決策，就能有亮眼表現。女性在感情方面要格外謹慎，避免誤解。
肖猴者運勢
(23 、35 、47 、59 、71 歲)
今年整體運勢表現良好，各方面皆有穩定進展與發展空間。只要善用機會、穩健前行，便能展現實力與成果。
肖雞者運勢
(22 、34 、46 、58 、70 歲)
整體運勢表現良好，尤其女性在事業與財運方面受貴人扶持，進展明顯，男性表現則較中規中矩。人際與財務方面壓力略高，可能帶來部分挑戰。宜調整步伐，保持低調、穩健行事。
肖狗者運勢
(21 、33 、45 、57 、69 歲)
今年機會與挑戰並進，事業有貴人相助，整體表現穩健，財運機會不少。五鬼星入宮，意味著小人干擾難免，處事需謹慎，細節不可輕忽。
肖豬者運勢
(20 、32 、44 、56 、68 、80 歲)
今年表現良好，財運方面穩健，整體可再提升的空間大，但相對來說壓力也不小。身體健康的議題尤其不可忽視，要懂得調整工作與休息節奏，維持身心平衡。
(本文摘錄自《謝沅瑾馬年生肖運勢大解析》，時報出版，未經同意禁止轉載。)
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
