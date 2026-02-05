2026年屬龍、羊有望「走大運」 命理師再曝：1生肖適合結婚

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師高輔進表示，2026年生肖為龍、羊的朋友，有機會「走大運」。示意圖。圖／AI生成
命理師高輔進表示，2026年生肖為龍、羊的朋友，有機會「走大運」。示意圖。圖／AI生成

命理師高輔進昨（4）日在臉書分享2026年生肖運勢解析，新的一年中，多個生肖在不同面向表現亮眼，其中「走大運」的生肖為龍、羊；財運最佳的是馬、狗；貴人運最旺的是蛇、猴；事業運看俏的有牛、豬；人緣與桃花運佳則落在兔、雞上；健康運勢相對穩定的則為鼠、虎。

高輔進在臉書發文表示，屬龍者在2026年整體運勢走高，能避開不利因素並掌握有利機緣，不過須留意心態不夠果斷，或因開支失控而影響後續運勢；屬羊者則在職場、事業與名聲方面持續上揚，計畫推動順利，但需留心舊人舊事干擾節奏，並注意支出增加的問題。

在財運方面，屬馬者2026年進財機會多，不論創業或業務拓展，只要確實執行計畫，容易創造亮眼績效，但須避免惡性競爭與過度自信，同時留意健康狀況；屬狗者則有財神加持，適合按部就班推動賺錢構想，惟需慎選合作對象，避免因判斷失誤引發糾紛或法律問題。

貴人運最旺的生肖為蛇與猴。高輔進指出，屬蛇者有機會獲得長官或長輩賞識，迎來升遷或重任，但須注意言行分寸，以免影響提拔機會；屬猴者在外地或跨領域發展時，貴人力量尤為明顯，有助拓展人脈與長期布局，不過仍需加強時間管理，避免因社交失衡而影響節奏。

至於事業運，屬牛者在2026年好機緣接連出現，表現與說服力提升，有助拉開與競爭者的差距；屬豬者則有展現實力的舞台，可在專業領域持續精進，但須避免過度好說話，導致自身成果被他人侵蝕。

在人緣與桃花方面，屬兔者不論感情或人際關係都有加分效果，有助事業與目標推進，但需避免過度沉溺娛樂而影響判斷；屬雞者則被點名為適合談婚論嫁或尋求合作的一年，惟須留意界線不清引發後續問題。

健康運勢較佳的生肖為鼠與虎。高輔進指出，屬鼠者在吉星加持下，身體狀況相對穩定，適合放慢步調調整節奏；屬虎者則適合借力使力，透過協助他人成事而間接受益，但需避免過度強勢，反而招致阻力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

