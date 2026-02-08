殺破狼週運勢／獅子、射手偏財運佳 2星座「好感對象增加」

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，木星座落在家宅宮位，親人在工作方面獲得升遷或收入增加，家庭的經濟環境大為好轉。某些白羊座則是在新年前入住新居，全家在舒適的空間團圓，氣氛融洽。

感情運方面，金星進入心靈宮位，突然對某個人產生好感，卻只能暗戀對方。感情穩定的白羊座，與情感對象心有靈犀，覺得找到這輩子最有默契的靈魂伴侶，感到幸褔。

本週須注意的部分

人際關係方面，日蝕即將發生在人際關係宮位，太陽又受到天王星影響，某個朋友決定移民，未來的關係將漸行漸遠。某些白羊座有認識的人突然離世，覺得人生無常。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星，受到在人際關係宮位的太陽影響，會因為過年所需，購買大量的禮品餽贈給親友。某些白羊座準備很多壓歲錢，要發給父母與孩子們。

金牛座：

整體運勢

旅遊運方面，木星座落於旅遊宮位，利用長時間的連假，到外地旅行，在交通票券或食宿方面的選擇較為奢華，不想虧待自己。某些金牛座則是和家人約在第三地團圓，順便一起遊覽當地。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，會收到許多朋友的餽贈，而且都是自己喜歡的東西，感到窩心。某些金牛座交際應酬的邀約較多，會參加許多活動，因此結識更多人脈。

本週須注意的部分

工作運方面，日蝕即將發生在志業宮位，同時太陽受到天王星影響，會在過年前丟出辭呈，想要轉換到新的領域發展，某些金牛座在此時被資遣，未來該怎麼辦，暫時還沒有頭緒。

健康運方面，土星進入心靈宮位，與海王星合相，容易對許多事件感到焦慮、不安，壓力很大，注意身心靈健康。日蝕發生在交通宮位，駕駛車輛或騎車發生突發事故機率較高，需特別當心交通安全。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，木星座落在金錢宮位，領到年終獎金，手頭較為寬裕，會添購新衣或是一些昂貴的生活用品，讓未來一年有一番新氣象。某些雙子座則是薪資會獲得大幅調整，未來經濟狀況會改善許多。

工作運方面，金星進入志業宮位，會承接一個光鮮亮麗的職務或任務，未來會跟知名廠商或名人合作，成為職場中的焦點。某些雙子座則會有一段較為悠閒的時光，會在這段時間優雅地享受工作成果。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星進入人際關係宮位，與海王星齊聚，使用交友軟體，當心被詐騙，人財兩失。某些雙子座則是在團體中被邊緣化，人際關係變得不討喜，覺得做人很難。

學業運方面，日蝕即將發生在學業宮位，在學業宮位的太陽又受到天王星影響，對於目前所選修的科系沒有興趣，成績一直提升不起來，會考慮休學或轉換科系，不想浪費時間在自己不喜歡的課程上。

巨蟹座：

整體運勢

遠行運方面，金星進入遠行宮位，會參加團費較昂貴的旅行團，享受奢華的假期，好好體驗異國風情。某些巨蟹座則會選擇搭乘遊輪或是觀光列車，一邊享用美食，一面瀏覽美景。

感情運方面，木星座落在命宮，有很多人對你表達好感，桃花盛開，會因此邂逅想共度一生的伴侶。感情穩定的巨蟹座，這段時間會希望與情感對象走入婚姻，或是生兒育女，共組家庭。

本週須注意的部分

工作運方面，土星進入志業宮位，與海王星合相，會在這段時間決定離職，尋求更有發展性的領域工作。某些巨蟹座則是被資遣，對於未來十分迷惘，很想自行創業，但要做什麼還沒有頭緒。

健康運方面，日蝕發生在疾厄宮位，與火星、冥王星同宮，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不要大意。火氣較大，容易生口瘡、長痘痘，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，需特別注意人身安全。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，同時土星離開了財務宮位，偏財運佳，可買彩券試試手氣。有投資習慣的獅子座，過年前把投資標的結清，除了避險，還可以小賺一筆。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到在夥伴宮位的太陽影響，工作常因同事刁難，各項作業進行不順利。某些獅子座需要應付許多突發事件，不斷收拾他人的爛攤子。

感情運方面，日蝕即將發生在感情宮位，目前在感情宮位的太陽受到天王星影響。與情感對象關係緊繃，常因為小事爭執，甚至因此分手，此時對待越是重要的人，情緒管理要越好。

健康運方面，金星進入疾厄宮位，與水星齊聚，當心著涼感冒，或病毒感染，引發呼吸系統不適，喉嚨發炎、失聲。木星座落在心靈宮位，常感到壓力很大，容易失眠、睡不好。

處女座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，同時土星在本週正式離開感情宮位，兩人戀情的障礙已不復存在，雙方關係壓力減輕，突然覺得能大方地和伴侶牽手、接吻，向外界承認雙方的存在，是一種奢侈的幸福。

人際關係方面，木星座落在人際關係宮位，經常參與許多活動，在各種場合認識新的朋友，會成為自己生活、工作、事業重要的人脈，某些處女座遭遇困難時，會有貴人伸出援手。

本週須注意的部分

工作運方面，日蝕即將發生在工作宮位，目前在工作宮位的太陽正受到天王星影響，職場會有大幅的人事變動，會被轉調到新單位，甚至遭到資遣。某些處女座則是在此時決定辭職，尋求新的領域發展。

金錢運方面，土星進入財務宮位，與海王星合相，當心遇到詐騙事件，造成財損，甚至因此負債。有投資習慣的處女座，抱著賭博的心態進入投資市場，容易因為賺快錢食髓知味，不知不覺造成財務破口，最後難以收拾。

天秤座：

整體運勢

工作運佳，金星進入工作宮位，同時土星離開了工作宮位，討厭的主管離職了，壓力減輕了許多。某些天秤座則是轉換到待遇與組織更好的單位服務，慶幸擺脫了一個不友善的工作環境。

本週須注意的部分

感情運方面，日蝕即將發生在戀愛宮位，同時土星進入感情宮位，與海王星合相，與喜歡的人發生爭執，兩人陷入冷戰，這會讓關係陷入僵局，甚至逐漸造成兩人關係認知不同的狀況。

健康運方面，金星進入健康宮位，與水星齊聚，容易著涼感冒，或病毒感染，引發喉嚨發炎、失聲，呼吸系統不適。天王星在疾厄宮位行進，注意腺體與內分泌的問題。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到娛樂宮位的太陽影響，在吃喝玩樂、享受的消費過多，積欠過多信用卡債。某些天秤座可能因為追星，不惜傾家蕩產，也要到海外參加偶像的活動，造成日後財務壓力。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛宮位，同時土星也離開了戀愛宮位，戀情終於明朗化，不再妾身不明，獲得了對方的認可，會覺得這段關係比較踏實。某些天蠍座則是離開渣男（女），投向新情感對象的懷抱。

遠行運方面，木星座落在遠行宮位，會趁著長假，參加高價的旅行團，食宿與安排都是最頂級的，會享受一段奢華的旅程，某些天蠍座則是計畫新的一年要到海外交換學生或打工渡假，體驗在異國的生活。

本週須注意的部分

工作運方面，土星進入工作宮位，與海王星合相，職場陷入一團混亂之中，有許多繁瑣的問題需要逐一釐清與善後處理，負責的同事卻擺出事不關己的態度，令你感到火大。

家宅運方面，日蝕即將發生在家宅宮位，目前在家宅宮位的太陽受到天王星影響，容易與親人發生衝突，注意情緒管理，並留意他們的身體健康與人身安全。某些天蠍座在此時會遷徙到新居生活，需要斷捨離許多舊物。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，同時土星離開家宅宮位，生病的家人身體痊癒，長期壓在身上的責任告一段落。某些射手座討厭的鄰居搬家，被噪音打擾的困擾終結，生活清淨很多。

金錢運方面，木星座落在財務宮位，偏財運頗佳，可在新年前夕買彩券試試手氣，中獎率很高。有投資習慣的射手座，將一年的投資結清，會發現獲利還不少，可以好好過春節了。

本週須注意的部分

感情運方面，土星進入戀愛宮位，與海王星合相，對某個人產生強烈好感，但現實條件不對等，這段情感難有結果。有些射手座的關係出現變數，彼此態度反覆，關係處於曖昧不明的狀態。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到在溝通宮位的太陽影響，不要和他人講主管的壞話，會傳到上司的耳裡，成為職場黑名單。某些射手座則是與同事溝通不良，許多事務進行不順利。

摩羯座：

整體運勢

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，會趁著連假，參加團費較高的旅行團，享受高品質的行程。某些摩羯座會選擇搭乘遊輪或觀光火車，一面享用美食，一面觀賞特殊的美景。

工作運方面，金星進入面試、考試宮位，本週面試新工作極為討喜，很快就能收到錄取通知，年後上班。某些摩羯座通過考試，收到執業證照的資格，可自己開業了。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的天王星，受到在金錢宮位的太陽影響，為了討好戀愛對象，買了昂貴的禮物，荷包大失血。某些摩羯座會因為追星，花很多錢買偶像週邊商品。

金錢運方面，日蝕即將發生在金錢宮位，同時火星、冥王星也齊聚在金錢宮位，預期外支出增加，又得準備過年期間的禮金，年終獎金幾乎無法存下來，阮囊羞澀。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入金錢宮位，年終獎金比預期還多，會想購買質感較佳的東西，汰舊換新過新年。某些水瓶座則是接了一份兼職，多了一筆收入，對改善經濟狀況不無小補。

工作運方面，木星座落在工作宮位，職場氣氛友善，可從前輩或主管身上學到許多為人處世的技巧，同事之間很願意相互分享點心、食物。會覺得上班是很愉快的事情。

本週須注意的部分

家宅運方面，日蝕即將發生在命宮，同時在命宮的太陽受到在家宅宮位的天王星影響，與親人關係會發生變化，這段時間需特別注意家庭成員身體健康與人身安全。某些水瓶座會在短時間內搬離現在居住的地方。

健康運方面，日蝕即將發生在命宮，與火星、冥王星齊聚，注意身體健康與人身安全，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要留意心血管與腸胃方面的問題。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入命宮，不論在社群媒體或各類論壇，發表想法、言論或作品受到許多人注意，獲得不少按讚與回饋。某些雙魚座則收到朋友贈送的禮物，感到驚喜。

感情運方面，木星座落戀愛、子女宮位，有許多人對你表示好感，會試著與某個人交往看看。感情穩定的雙魚座，懷孕機率高，這個孩子將在週遭人們的祝福與期盼中降臨。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星受到太陽影響，原本計畫好的旅行，會因為意外事件，改變出遊時間或是行程。某些雙魚座在旅途中遇到突發事故，受困在某個地區，動彈不得。

金錢運方面，土星進入金錢宮位，薪資減少，或是開銷增加，形成長時間的財務壓力。某些雙魚座收入不穩定，物質慾望被迫降低，衣物與生活用品仍堪用的，暫時不換新。

