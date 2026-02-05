2月職場天選之人出爐！「4大星座」升職加薪、機會爆棚不是夢

2月的星象顯示，水瓶座日食開啟全新賽道，土星換座帶來穩健助力，天王星順行則推動創新突破。在這股星象力量下，部分星座將獲得高層青睞與資源加持，人脈與專業優勢並行，升職加薪機會大增。「搜狐網」列出本月四大職場強運星座，讓我們從第四名開始，一同揭曉誰最有機會在事業上「開掛」。

第四名：牡羊座

牡羊座在2月因火星入駐事業宮，行動力滿點，先前停滯的專案將迎來突破。尤其是新媒體與網路相關行業的牡羊座，有機會搭上流量紅利，取得意外成果。土星自2月13日進入牡羊座，更為他們的努力注入穩健與章法，讓衝勁不再盲目。

本月牡羊座的機會多來自新市場開發與挑戰性專案，他們敢接他人不敢接的工作，容易一戰成名。不過要注意，切勿因急於求成而忽略細節，尤其上旬水逆餘波影響下，重大決策宜謹慎。健康方面，也需注意頭部與眼部的保養。2月18日前後，將有新機會找上門，付出努力即可收穫回報。

第三名：摩羯座

摩羯座在2月可謂職場黑馬。土星與金星的共振，讓過去的長期累積在本月集中爆發。憑藉精準的判斷力，他們在複雜談判和合作中能迅速抓住重點，專業能力帶來稀缺價值，使升職或核心專案任命水到渠成，正財收入也穩步上升。

摩羯座事業運以「穩」為主，雖無驚喜，但機會確定可靠。踏實態度被高層認可，職場地位穩步提升。建議摩羯座展示工作成果，集中精力在核心項目上，並於2月中旬主動匯報數據進度，月底前規劃職涯，爭取帶團隊的機會，以實現職場的質變飛躍。

第二名：獅子座

獅子座在2月的人脈運勢最為亮眼。雖沒有本命宮星群直接加持，但沾了木星光環，再加上2月17日水瓶-獅子軸線的推動，個人魅力與資源整合能力全面拉滿。過往累積的人脈在本月集中發揮作用，貴人資源與機會紛至沓來。

獅子座的事業機遇多來自客戶推薦與貴人引薦，先前停滯的專案也將迎來轉機。談判、競標中自帶優勢，升職核心職位概率極高。提醒獅子座保持謙虛、與同事分享榮譽，並平衡工作與生活。2月第二周為談薪、跳槽黃金期，下旬積極拓展人脈，可進一步提升收入。

第一名：水瓶座

水瓶座毫無疑問位居本月事業運巔峰。太陽、水星與金星齊聚本命宮，加上2月17日日食加持，仿佛宇宙為水瓶座鋪設了「事業綠色通道」，創新想法順利落地。過往被視為天馬行空的點子，在本月將獲得高層認可與資源支持。

跨界合作、創業或跳槽機會接踵而來，尤其在行業論壇與科技峰會等場合，更容易被投資人或前輩慧眼識珠。自由職業者也有機會接到高端訂單，打造標竿作品。建議水瓶座避免過度追求完美，細節過分糾結可能耽誤進度；跨部門協作時，適度妥協有助於項目順利推進。2月17日日食前後提交提案成功率翻倍，下旬主動對接資源，打破舒適區，即可開啟事業新賽道。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。