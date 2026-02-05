快訊

NBA／勇士、老鷹達成2換1交易！送走庫明加、希爾德 換回波爾辛吉斯

台中太平1茶坊被開20多槍！大門遍布彈孔 17歲少年投案

2月職場天選之人出爐！「4大星座」升職加薪、機會爆棚不是夢

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族拿到獎金示意圖。圖／AI生成
圖為上班族拿到獎金示意圖。圖／AI生成

2月的星象顯示，水瓶座日食開啟全新賽道，土星換座帶來穩健助力，天王星順行則推動創新突破。在這股星象力量下，部分星座將獲得高層青睞與資源加持，人脈與專業優勢並行，升職加薪機會大增。「搜狐網」列出本月四大職場強運星座，讓我們從第四名開始，一同揭曉誰最有機會在事業上「開掛」。

第四名：牡羊座

牡羊座在2月因火星入駐事業宮，行動力滿點，先前停滯的專案將迎來突破。尤其是新媒體與網路相關行業的牡羊座，有機會搭上流量紅利，取得意外成果。土星自2月13日進入牡羊座，更為他們的努力注入穩健與章法，讓衝勁不再盲目。

本月牡羊座的機會多來自新市場開發與挑戰性專案，他們敢接他人不敢接的工作，容易一戰成名。不過要注意，切勿因急於求成而忽略細節，尤其上旬水逆餘波影響下，重大決策宜謹慎。健康方面，也需注意頭部與眼部的保養。2月18日前後，將有新機會找上門，付出努力即可收穫回報。

第三名：摩羯座

摩羯座在2月可謂職場黑馬。土星與金星的共振，讓過去的長期累積在本月集中爆發。憑藉精準的判斷力，他們在複雜談判和合作中能迅速抓住重點，專業能力帶來稀缺價值，使升職或核心專案任命水到渠成，正財收入也穩步上升。

摩羯座事業運以「穩」為主，雖無驚喜，但機會確定可靠。踏實態度被高層認可，職場地位穩步提升。建議摩羯座展示工作成果，集中精力在核心項目上，並於2月中旬主動匯報數據進度，月底前規劃職涯，爭取帶團隊的機會，以實現職場的質變飛躍。

第二名：獅子座

獅子座在2月的人脈運勢最為亮眼。雖沒有本命宮星群直接加持，但沾了木星光環，再加上2月17日水瓶-獅子軸線的推動，個人魅力與資源整合能力全面拉滿。過往累積的人脈在本月集中發揮作用，貴人資源與機會紛至沓來。

獅子座的事業機遇多來自客戶推薦與貴人引薦，先前停滯的專案也將迎來轉機。談判、競標中自帶優勢，升職核心職位概率極高。提醒獅子座保持謙虛、與同事分享榮譽，並平衡工作與生活。2月第二周為談薪、跳槽黃金期，下旬積極拓展人脈，可進一步提升收入。

第一名：水瓶座

水瓶座毫無疑問位居本月事業運巔峰。太陽、水星與金星齊聚本命宮，加上2月17日日食加持，仿佛宇宙為水瓶座鋪設了「事業綠色通道」，創新想法順利落地。過往被視為天馬行空的點子，在本月將獲得高層認可與資源支持。

跨界合作、創業或跳槽機會接踵而來，尤其在行業論壇與科技峰會等場合，更容易被投資人或前輩慧眼識珠。自由職業者也有機會接到高端訂單，打造標竿作品。建議水瓶座避免過度追求完美，細節過分糾結可能耽誤進度；跨部門協作時，適度妥協有助於項目順利推進。2月17日日食前後提交提案成功率翻倍，下旬主動對接資源，打破舒適區，即可開啟事業新賽道。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 升職 加薪
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

絕不讓步！3星座會直球對決小三...牡羊網路公審、這星座告死他

盧秀燕上山和平專案 和平地區發展座談會助解決問題

月亮木星合相「四大星座」正財偏財都旺！雙魚靠直覺發財、他人脈通錢脈

四星座火爆脾氣…各自有「燃點」！牡羊座擋我者死、他對豬隊友零容忍

相關新聞

2月職場天選之人出爐！「4大星座」升職加薪、機會爆棚不是夢

2月的星象顯示，水瓶座日食開啟全新賽道，土星換座帶來穩健助力，天王星順行則推動創新突破。在這股星象力量下，部分星座將獲得高層青睞與資源加持，人脈與專業優勢並行，升職加薪機會大增。「搜狐網」列出本月四大職場強運星座，讓我們從第四名開始，一同揭曉誰最有機會在事業上「開掛」。

冥冥中有預兆！他來問婚姻吉凶…手中杯子意外摔破「後來真的出事了」

所謂的「外應」，在宗教或玄學中，指的是一種在不經意情況下所發生或所看到的奇怪現象，而這個現象往往與我們所遭遇或要處理的事有「巧合」。經由這個現象，可以幫助我們初步預測事件的吉凶，或是事件的發展趨勢，甚至提醒我們這件事中不為人知的隱藏細節。

人生苦短！「3生肖」最會寵自己 每天都活得開心又自在

成年人的世界往往負重前行，無法做到隨心所欲。一個不在乎別人的評價，跟隨自己的心情去做事，懂得取悅自己的人確是十分難得。十二生肖中最懂得取悅自己的人都是誰呢？跟隨科技紫微網去看他們如何活的灑脫愜意，或許你也能有所感悟。

威力彩今上看9.7億 4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

威力彩已連摃28期，今天彩金上看9.7億元，命理師楊登嵙分享，今天財運旺盛的有虎、兔、馬、狗等4個生肖，可搭配彩券行的方...

絕不讓步！3星座會直球對決小三...牡羊網路公審、這星座告死他

感情中最忌憚第三者的出現。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個會直球對決小三的星座，快來看看他們解決感情問題的方式是什麼吧！請參考太陽、金星、上升星座。

馬年整體運最佳TOP 3生肖！24歲羊吉星高照、他貴人運爆棚

馬年整體運勢最佳前三名，請看這裡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。