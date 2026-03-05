聽新聞
很容易受傷！內心敏感三星座...巨蟹最會讀空氣、她聖母心大爆發
每個人的個性不盡相同，無論對方有什麼特質，我們都應該尊重、包容，才能營造和諧友善的社會。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個內心特別敏感的星座，請參考太陽、上升、月亮、4宮星座。
TOP3 天蠍座／洞察人心 看見真相
天蠍座雖然善於洞察人心，知道所有情況並很快做出決策，在工作上是好的，但在生活上，往往看見真相後會看清人心背後的陰險，讓他非常不舒服，並產生內耗的情緒。建議累積安全感，了解他人為何這麼想，便能更好地融入社會。
TOP2 巨蟹座／氛圍掃描 易被觸動
巨蟹座的人非常敏感，很會讀空氣，能夠分辨不同人的情緒，同時也容易被周遭人影響，總是會把自己擺在最後，選擇幫助他人，最後卻沒人來幫助他，時間久了會受很多委屈和孤獨感。建議先保護好自己的情緒，先認識自己，再去幫助他人。
TOP1 雙魚座／邊界模糊 替人承擔
雙魚座很能看懂別人需要什麼，只要別人給反饋就會不遺餘力地幫助他人，甚至模糊了邊界，如此聖母情節常常傷害到自己的情緒，還是要先保護好自己，再去選擇幫助他人。
