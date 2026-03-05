快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／中華隊0：3落後澳洲 九局上最後反攻機會！

聽新聞
0:00 / 0:00

很容易受傷！內心敏感三星座...巨蟹最會讀空氣、她聖母心大爆發

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為內心敏感容易受傷示意圖。圖／AI生成
圖為內心敏感容易受傷示意圖。圖／AI生成

每個人的個性不盡相同，無論對方有什麼特質，我們都應該尊重、包容，才能營造和諧友善的社會。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個內心特別敏感的星座，請參考太陽、上升、月亮、4宮星座。

TOP3 天蠍座／洞察人心 看見真相

天蠍座雖然善於洞察人心，知道所有情況並很快做出決策，在工作上是好的，但在生活上，往往看見真相後會看清人心背後的陰險，讓他非常不舒服，並產生內耗的情緒。建議累積安全感，了解他人為何這麼想，便能更好地融入社會。

TOP2 巨蟹座／氛圍掃描 易被觸動

巨蟹座的人非常敏感，很會讀空氣，能夠分辨不同人的情緒，同時也容易被周遭人影響，總是會把自己擺在最後，選擇幫助他人，最後卻沒人來幫助他，時間久了會受很多委屈和孤獨感。建議先保護好自己的情緒，先認識自己，再去幫助他人。

TOP1 雙魚座／邊界模糊 替人承擔

雙魚座很能看懂別人需要什麼，只要別人給反饋就會不遺餘力地幫助他人，甚至模糊了邊界，如此聖母情節常常傷害到自己的情緒，還是要先保護好自己，再去選擇幫助他人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 內耗

延伸閱讀

好運來臨！3星座2026最有福氣...處女家運興旺、他遇到好姻緣

3星座今年「貴人降臨」...巨蟹獲長輩提攜、他說需求就能得幫助

「我的錢都給你」會讓伴侶管錢的三星座…巨蟹因為愛、這星座只是懶

逆境不怕！3星座能拿回人生主控權...水瓶果斷離開、他力挽狂瀾

相關新聞

「老祖宗保佑我」！3生肖今年受祖先庇蔭運勢超旺...虎多拜拜、他最強運

今年什麼生肖的人好運連連呢？命理專家書珩老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年受祖先保佑的生肖，快來看看你也沒有這方面的好運吧！

很容易受傷！內心敏感三星座...巨蟹最會讀空氣、她聖母心大爆發

每個人的個性不盡相同，無論對方有什麼特質，我們都應該尊重、包容，才能營造和諧友善的社會。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個內心特別敏感的星座，請參考太陽、上升、月亮、4宮星座。

驚蟄+天赦日！今日「最強轉運日」命理師曝求財必做2事：成為天選之人

你知道今天是春節過後的最強轉運日嗎？命理專家王老師發布影片，透露今日想改運必做的2件事與要注意的3件事，只要能做好，今年就會財運滿滿。

今晚10時入驚蟄 四生肖留意血光之災 調理首重「春夏養陽」

今天晚上10時會進入「驚蟄」節氣，以上天以打雷方式驚醒蟄居動物的冬眠，象徵春雷初響，萬物萌發之景象，命理師楊登嵙說，春季是肝火旺盛的時候，健康要注意的生肖是屬兔、龍、狗、雞，注意保暖，預防感冒最重要，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災。

珍惜老天爺給的重啟券！3月5日「天赦日」撞驚蟄…超強轉運法必看

2026年3月5日的「天赦日」碰上「驚蟄」，命理師建議利用這一天的能量翻轉財運。

驚蟄過後…四生肖迎來「貴人體質」！鼠獲長輩青睞、他不爭不搶好運自來

驚蟄過後，所有生肖鼠、龍、馬及豬將迎來幸運時期，貴人運勢高漲。這四個生肖的人將因其特質和行為，獲得長輩提攜、同儕支持及意外的幫助，財運亨通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。