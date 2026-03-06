快訊

天生演技派！3星座會藏情緒還會讀空氣...雙子幽默感十足、他慣性微笑

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為天生演技派，常保笑容示意圖。圖／AI生成
圖為天生演技派，常保笑容示意圖。圖／AI生成

俗話說「人生如戲，全靠演技」，雖然懂得演戲會顯得沒那麼真誠，但有時候的確能讓生活過得更舒適。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個特別會演的星座，請參考太陽、上升、水星、3宮星座。

TOP3 雙子座／用幽默輕鬆掩飾

雙子座的人都有點表演型人格的特質，雖然看似灑脫卻對人際關係有點焦慮，因此遇到什麼問題時總會希望用輕鬆幽默的方式去化解，且他並沒有什麼惡意。

TOP2 天秤座／維持優雅與得體

天秤座面對人際關係有特定的SOP，任何事都會先給好的回應，因為他知道人都是伸手不打笑臉人，只要用笑容面對，雙方都有台階下，彼此有空間便能順利解決問題。

TOP1 天蠍座／把情緒藏到最深

天蠍座其實很容易被情緒所困，為了不讓別人疏遠他，會利用演技來隱藏情緒，且常常能夠看穿人心，知道他人需要什麼樣的情緒，並加以利用。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天生演技派！3星座會藏情緒還會讀空氣...雙子幽默感十足、他慣性微笑

俗話說「人生如戲，全靠演技」，雖然懂得演戲會顯得沒那麼真誠，但有時候的確能讓生活過得更舒適。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個特別會演的星座，請參考太陽、上升、水星、3宮星座。

