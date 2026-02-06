3星座馬年工作運超旺！天蠍享受工作、他只要嘗試就成功

職場上不僅要靠著自身的能力，有時候運氣也是必不可少的一環。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年工作運超旺的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。

TOP3 天蠍座／享受工作 財源滾滾

天蠍座對於工作非常認真，都會投入百分之三百的力氣來工作，但今年他能真正享受目前做的工作，將從中感受到真正的快樂，並帶來源源不斷的財富。

TOP2 天秤座／大膽跨越 勢不可擋

天秤座年中後可開始做一些不一樣的嘗試，只要有機會都可以大膽去做，不要侷限在如今的工作，就能發現你的財運與工作運都朝你而來，一定要好好把握。

TOP1 雙子座／天降好運 抓住機會

今年天王星會進入雙子，一定不要浪費此機會，應該要好好布局未來的事業，只要想清楚就不會茫然，天降好運最終邁向成功，建議可以利用社群媒體來使你的事業發展更好。

