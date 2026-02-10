聽新聞
閒雲野鶴愛自由！「三星座」超佛人生…射手四海為家、這土象上榜
每個人對人生的追求不盡相同，有人特別看重金錢名利、但有些人則嚮往與世無爭的生活。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個嚮往閒雲野鶴生活的星座，快來看看他們對待人生的態度吧！請參考太陽、月亮、火星、上升星座。
TOP3 金牛座／田園生活 輕鬆愜意
很多人覺得金牛座很愛賺錢，其實他賺錢只是為了安全感，他的內心深處還是嚮往不要太勞累、有一點鄉間氛圍的生活環境，所以許多金牛座存錢買房會買在很愜意的地方，或是看重能感覺到悠閒的裝潢，讓自己能完全放鬆。
TOP2 射手座／熱愛旅行 四海為家
不管什麼年紀，射手座都很喜歡去各地旅行，工作只是為了賺旅費，非常享受四海為家的感覺，不僅侷限在亞洲，更希望到處去看看，甚至去環遊世界。
TOP1 水瓶座／人煙罕至 他們最愛
水瓶座從小就有四處走走的夢想，可能年輕時會努力投入工作，但當有錢後，就會很悠閒地到處旅遊，好好看看這個世界，且無論什麼年紀，都偏好去冷門的地方旅行。
